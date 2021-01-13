За два тижні нового року в Києві народилися 682 дитини, - Кличко

Від початку року в Києві народилися 682 дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"Від початку цього року – майже за два тижні – в столиці народилися 682 немовляти. Із них: 358 хлопчиків і 324 дівчинки. Зокрема, 9 двійнят", - повідомив мер Києва.

Він також зазначив, що шлюб із 1 січня 2021 року в Києві взяли 258 пар, а розлучилися 78 родин.

"Розумійте і підтримуйте один одного! Бо в складні часи головна наша опора – це наша сім’я, наші рідні та близькі. Тому бережіть їх!" - наголосив Кличко.