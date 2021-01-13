1 233 10
За два тижні нового року в Києві народилися 682 дитини, - Кличко
Від початку року в Києві народилися 682 дитини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.
"Від початку цього року – майже за два тижні – в столиці народилися 682 немовляти. Із них: 358 хлопчиків і 324 дівчинки. Зокрема, 9 двійнят", - повідомив мер Києва.
Він також зазначив, що шлюб із 1 січня 2021 року в Києві взяли 258 пар, а розлучилися 78 родин.
"Розумійте і підтримуйте один одного! Бо в складні часи головна наша опора – це наша сім’я, наші рідні та близькі. Тому бережіть їх!" - наголосив Кличко.
Топ коментарі
+2 Vladimir T #345501
показати весь коментар13.01.2021 13:23 Відповісти Посилання
+1 Підлога Маккартні
показати весь коментар13.01.2021 12:31 Відповісти Посилання
+1 Оружейный барон
показати весь коментар13.01.2021 13:17 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Ptyburdukov
показати весь коментар13.01.2021 12:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Підлога Маккартні
показати весь коментар13.01.2021 12:31 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
валера цыб
показати весь коментар13.01.2021 13:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Микола Бабич #435094
показати весь коментар13.01.2021 14:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Оружейный барон
показати весь коментар13.01.2021 13:17 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
aleks rezia
показати весь коментар13.01.2021 17:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Vladimir T #345501
показати весь коментар13.01.2021 13:23 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
селена гомес
показати весь коментар13.01.2021 13:25 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Amber
показати весь коментар13.01.2021 14:17 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль