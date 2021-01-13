УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4079 відвідувачів онлайн
Новини Життя прекрасне
1 233 10

За два тижні нового року в Києві народилися 682 дитини, - Кличко

За два тижні нового року в Києві народилися 682 дитини, - Кличко

Від початку року в Києві народилися 682 дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"Від початку цього року – майже за два тижні – в столиці народилися 682 немовляти. Із них: 358 хлопчиків і 324 дівчинки. Зокрема, 9 двійнят", - повідомив мер Києва.

Він також зазначив, що шлюб із 1 січня 2021 року в Києві взяли 258 пар, а розлучилися 78 родин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яник, Зеленський, Луна і Попелюшка: у Мін'юсті розповіли, як українці називали дітей у 2020 році

"Розумійте і підтримуйте один одного! Бо в складні часи головна наша опора – це наша сім’я, наші рідні та близькі. Тому бережіть їх!" - наголосив Кличко.

Автор: 

діти (5316) Київ (20188) Кличко Віталій (3560)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Именно этой информации все ждут от мэра столицы. Можно было еще прогноз погоды рассказать.
показати весь коментар
13.01.2021 13:23 Відповісти
+1
Оно и понятно, контрацептивы же запретили вместе с носками и батарейками
показати весь коментар
13.01.2021 12:31 Відповісти
+1
на многомиллионный город не очень то и много
показати весь коментар
13.01.2021 13:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, -- сказал Бендер. -- Может быть, там помогут. (с)
показати весь коментар
13.01.2021 12:23 Відповісти
Оно и понятно, контрацептивы же запретили вместе с носками и батарейками
показати весь коментар
13.01.2021 12:31 Відповісти
Виталий уже в Госкомстате работает?
показати весь коментар
13.01.2021 13:11 Відповісти
Это Виталя тонко намекает, шо в этом количестве новорожденных он принимал активное участие.
показати весь коментар
13.01.2021 14:43 Відповісти
на многомиллионный город не очень то и много
показати весь коментар
13.01.2021 13:17 Відповісти
Раньше хоть и жителей было меньше, но рождались 100+ детей в день)
показати весь коментар
13.01.2021 17:11 Відповісти
Именно этой информации все ждут от мэра столицы. Можно было еще прогноз погоды рассказать.
показати весь коментар
13.01.2021 13:23 Відповісти
ах-ая новость, а сколько в сортирах вокзальных посрать сходили?
показати весь коментар
13.01.2021 13:25 Відповісти
Нехай ростуть здоровими і щасливими наші дітки 😊
показати весь коментар
13.01.2021 14:17 Відповісти
 
 