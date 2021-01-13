РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8120 посетителей онлайн
Новости
1 459 6

Во время холодов в Киеве будут работать 32 пункта обогрева, - Кличко

Во время холодов в Киеве будут работать 32 пункта обогрева, - Кличко

В Киеве во время холодов, которые синоптики прогнозируют в ближайшие дни, будут работать 32 теплопункта во всех районах города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"На Киев надвигается резкое похолодание. Городские службы готовятся и к уборке улиц, если будут снегопады. И к обогреву жилого фонда. А также обустраивают пункты обогрева. Поскольку, по прогнозам, температура может снизиться до -15-17 градусов по Цельсию. С 14 января в Киеве начнут работать 32 пункта обогрева во всех районах города. В этих пунктах можно будет получить первую медицинскую помощь, выпить горячего чая. А в некоторых, при необходимости, взять себе теплую одежду и обувь", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Ознакомиться с адресами, по которым будут работать пункты обогрева, можно на сайте КГГА.

Также читайте: 85 населенных пунктов в шести областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Автор: 

Киев (26139) непогода (827) морозы (198)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зебилы заодно и покушать там смогут на халяву)))))
показать весь комментарий
13.01.2021 13:14 Ответить
На рп5 пугают -22 на субботу.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:22 Ответить
Эта зима напоминает анекдот-наоборот: "У нас тоже была зима, но в этот день я болел..."
показать весь комментарий
13.01.2021 14:28 Ответить
Мобільний пункт обігріву нагадує палатку ім. студента Дятлова і його експедиції. Дешево і сердито. Нехай пан мер там зігрівається. В кінці кінців річ йде про людей, а не коняку в степу.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:33 Ответить
Такие палатки и раньше эмчэсники выставляли возле своих "пожарок". Это лет 7-10 тому, когда были крепкие морозы, ну и что тут такого?
показать весь комментарий
13.01.2021 14:40 Ответить
 
 