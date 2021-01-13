Во время холодов в Киеве будут работать 32 пункта обогрева, - Кличко
В Киеве во время холодов, которые синоптики прогнозируют в ближайшие дни, будут работать 32 теплопункта во всех районах города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"На Киев надвигается резкое похолодание. Городские службы готовятся и к уборке улиц, если будут снегопады. И к обогреву жилого фонда. А также обустраивают пункты обогрева. Поскольку, по прогнозам, температура может снизиться до -15-17 градусов по Цельсию. С 14 января в Киеве начнут работать 32 пункта обогрева во всех районах города. В этих пунктах можно будет получить первую медицинскую помощь, выпить горячего чая. А в некоторых, при необходимости, взять себе теплую одежду и обувь", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Ознакомиться с адресами, по которым будут работать пункты обогрева, можно на сайте КГГА.
