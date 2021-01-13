Під час холодів у Києві працюватимуть 32 пункти обігріву, - Кличко

У Києві під час холодів, які синоптики прогнозують найближчими днями, будуть працювати 32 теплопункти в усіх районах міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"На Київ насувається різке похолодання. Міські служби готуються і до прибирання вулиць, якщо будуть снігопади. І до обігріву житлового фонду. А також облаштовують пункти обігріву. Зважаючи на те, що, за прогнозами, температура може знизитися до -15-17 градусів за Цельсієм. Із 14 січня в Києві почнуть працювати 32 пункти обігріву в усіх районах міста. У цих пунктах можна буде отримати першу медичну допомогу, випити гарячого чаю. А в деяких, за потреби, взяти собі теплий одяг і взуття", – повідомив мер Києва Кличко.

Ознайомитися з адресами, за якими працюватимуть пункти обігріву, можна на сайті КМДА.

