85 населенных пунктов в шести областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС
В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро пятницы обесточены 85 населенных пункта в шести областях Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
Так, по состоянию на 7 часов утра 8 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 85 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Житомирская - 36, Киевская - 29, Донецкая - 7, Черкасская - 5, Ривненская - 4 и Кировоградская - 4.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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Майкл Дорси
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Огусто
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Виктор Медовкин #420521
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