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85 населенных пунктов в шести областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

85 населенных пунктов в шести областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро пятницы обесточены 85 населенных пункта в шести областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Так, по состоянию на 7 часов утра 8 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 85 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Житомирская - 36, Киевская - 29, Донецкая - 7, Черкасская - 5, Ривненская - 4 и Кировоградская - 4.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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непогода (817) ГСЧС (5012) электроэнергия (772)


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85 населенных пунктов в шести областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2689
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08.01.2021 08:51 Ответить
Сніг, де сніг? Дайте снігу та морозу.
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08.01.2021 09:02 Ответить
Он в вищеназваних областях просили... Тепер жалкують, сидячи без електрики...
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08.01.2021 09:13 Ответить
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08.01.2021 11:16 Ответить
Скоро жители сами себя будут обесточивать, а мыться и стираться в реках. Холодно? Да за то бесплатно. Вообщем картина маслом ,, Приплыли,,.😆😆😆85 населених пунктів у шести областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС - Цензор.НЕТ 343
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08.01.2021 11:55 Ответить
 
 