85 населених пунктів у шести областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС
Через ускладнення погодних умов станом на ранок п'ятниці знеструмлено 85 населених пунктів у шести областях України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.
Так, станом на 7 годину ранку 8 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 85 населених пунктів у 6 областях, а саме: Житомирська – 36, Київська – 29, Донецька – 7, Черкаська – 5, Рівненська – 4 та Кіровоградська – 4.
Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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Майкл Дорси
показати весь коментар08.01.2021 08:51 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
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