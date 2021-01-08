85 населених пунктів у шести областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов станом на ранок п'ятниці знеструмлено 85 населених пунктів у шести областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

Так, станом на 7 годину ранку 8 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 85 населених пунктів у 6 областях, а саме: Житомирська – 36, Київська – 29, Донецька – 7, Черкаська – 5, Рівненська – 4 та Кіровоградська – 4.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також читайте: Рятувальники попереджають про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах. Оголошено I рівень небезпеки