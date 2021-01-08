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Новини
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85 населених пунктів у шести областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

85 населених пунктів у шести областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов станом на ранок п'ятниці знеструмлено 85 населених пунктів у шести областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

Так, станом на 7 годину ранку 8 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 85 населених пунктів у 6 областях, а саме: Житомирська – 36, Київська – 29, Донецька – 7, Черкаська – 5, Рівненська – 4 та Кіровоградська – 4.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також читайте: Рятувальники попереджають про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах. Оголошено I рівень небезпеки

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негода (760) ДСНС (5158) Електрика (2042)


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85 населенных пунктов в шести областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2689
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08.01.2021 08:51 Відповісти
Сніг, де сніг? Дайте снігу та морозу.
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08.01.2021 09:02 Відповісти
Он в вищеназваних областях просили... Тепер жалкують, сидячи без електрики...
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08.01.2021 09:13 Відповісти
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08.01.2021 11:16 Відповісти
Скоро жители сами себя будут обесточивать, а мыться и стираться в реках. Холодно? Да за то бесплатно. Вообщем картина маслом ,, Приплыли,,.😆😆😆85 населених пунктів у шести областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС - Цензор.НЕТ 343
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08.01.2021 11:55 Відповісти
 
 