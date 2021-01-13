РУС
Власти Италии намерены продлить режим ЧС из-за COVID-19 до конца апреля

В Италии решили продлить до конца апреля режим ЧС, действующий в связи с коронавируом COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщает в среду газета "Риформиста".

"В ситуации, когда по всем параметрам мы видим ухудшение ситуации, мы обязаны принять новые, пропорциональные, меры. Правительство считает необходимым прежде всего продлить до 30 апреля режим ЧС, который изначально планировалось отменить 31 января", - заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

В Италии сейчас все области разделены на "красную", "желтую" и "зеленую" зоны в зависимости от обстановки с зараженными коронавирусом, от наиболее тяжелой до легкой. Теперь власти считают, что можно ввести и так называемую "белую" зону. По словам Сперанцы, в таких зонах нужно будет соблюдать лишь самые базовые правила борьбы против COVID-19, например, носить маски. Он отметил, что, "маловероятно, что эта зона появится в ближайшее время, но мы не теряем надежду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Случай "британского" штамма COVID-19 выявили в Италии

Сперанца в среду выступил в парламенте и заявил, что на этой неделе Италия столкнулась с ухудшением эпидемиологической обстановки. Ожидается, что в связи с этим правительство Италии может ввести запрет на передвижение людей между регионами не только в "красной", но и в "желтой" зоне.

За время пандемии в стране зарегистрировали свыше 2,3 млн зараженных, скончались почти 80 тыс. человек.

Италия (1690) карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+2
Так ось я знайшов хазяїв цього кота. Його звуть Шайтан.

13.01.2021 13:34 Ответить
+1
мамма мия - пандемия
13.01.2021 13:19 Ответить
+1
Макаронникам - макарони.
13.01.2021 13:20 Ответить
мамма мия - пандемия
13.01.2021 13:19 Ответить
Макаронникам - макарони.
13.01.2021 13:20 Ответить
До речі, це ти виставляв гіфку де котяра скидує жабеня?
13.01.2021 13:22 Ответить
ні, не я, але тримай
Власти Италии намерены продлить режим ЧС из-за COVID-19 до конца апреля - Цензор.НЕТ 3459
13.01.2021 13:29 Ответить
Так ось я знайшов хазяїв цього кота. Його звуть Шайтан.

Власти Италии намерены продлить режим ЧС из-за COVID-19 до конца апреля - Цензор.НЕТ 4898
13.01.2021 13:34 Ответить
Наробили цих зон кольорових, а толку немає. Вони вже самі не знають що робити.
13.01.2021 13:24 Ответить
Cегодня Mintecitorio решит, Conte conTe или via.
13.01.2021 14:02 Ответить
Вишь ты! Молитест на Степанова, граждане.
13.01.2021 13:26 Ответить
За Італію не скажу, але в Іспанії лікарні порожні, а вони зробили концтабори без права виїзду і довольні. Ще пів біди якщо ти в місті живеш, а люди що маленьких селах без права виїзду, там взагалі жесть.
13.01.2021 13:52 Ответить
А в нас Віталік-педалік, той що мер Києва хоче дітей в школи загнати, йому байдуже що помре ще більше людей
13.01.2021 13:52 Ответить
Як тільки ЄС перестане фінансувати Італію-то всі ці Сперанци -куйанци зразу все повідкривають:4 місяці все закрито і намордниками тероризують на вулицях
13.01.2021 14:01 Ответить
А вас не смущают многомиллионные quote, которые Италия вносит ежегодно в ЕС?
13.01.2021 14:03 Ответить
Вона звідти в сотні раз більше отримує:навесні 3 місяця жорсткого лохдауна(закрито все і всі) аое Феррагосто мать його 'по распісанію' отпуска бо втомились усі прям як Зєля
13.01.2021 14:07 Ответить
Согласно итальянскому законодательству, каждый lavoratore имеет право на отпуск. А вы сами имеете отпуск?
13.01.2021 14:17 Ответить
"Каждий імєєт" уже майже рік як отпуск!! Мало цього?? Чи нехай німці на всих пашуть? Гроші ж дають ті шо роблять а не ті шо "понте" "шоперо" і "август по распісанію".. Це реторичне питання-краще не відповідай
13.01.2021 14:30 Ответить
Если кто еще не понял, рынкам типа Троещинского, Черновицкого или 7го километра - все, край. Малому бизнесу типа кофеин, уличной еды, маленьких магазинчиков которые продают все для шиття - вам тоже край. Кредиты на развитие бизнеса, ипотеки, нищета и голодные дети - неа, не слышали (с) Презик Зеленский
13.01.2021 15:30 Ответить
 
 