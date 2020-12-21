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Новости Коронавирус и карантин
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Случай "британского" штамма COVID-19 выявили в Италии

Случай

Минздрав Италии сообщил в воскресенье о выявлении в стране пациента, зараженного появившейся в Великобритании разновидностью коронавируса COVID-19.

Итальянские СМИ поясняют, что врачи военной поликлиники Челио в Риме обнаружили это штамм вируса у человека, недавно приехавшего из Великобритании, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. В настоящее время пациент, равно как и проживающий с ним человек, изолированы.

Власти Италии объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией. Кроме того, запрещен въезд в Италию людям, которые в течение последних двух недель побывали на британской территории.

В итальянском Минздраве пояснили, что новый штамм, судя по всему, не более летальный, чем "классический" COVID-19, однако значительно легче передается от человека к человеку. Разработанные вакцины против коронавируса, по данным итальянских специалистов, работают и против "британского".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за распространения новой мутации COVID-19 проведут антикризисное совещание ЕС

Напомним, 14 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

Новый штамм коронавируса обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии.

20 декабря власти Италии, Бельгии и Нидерландов объявили о временной приостановке авиационного и железнодорожного сообщения с Великобританией из-за опасения занести новую разновидность вируса на континентальную часть Европы.

Также читайте: ВОЗ призывает Европу усилить меры по борьбе с коронавирусом из-за его мутации

Автор: 

Италия (1645) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Украина авиасообщение с Великобританией не закрыла !!! ПЗДЦ

Вчера в 17:40 в Борисполь прилетел самолёт из Лондона. И завтра в 17:40 тоже прилетит.
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21.12.2020 02:03
+3
У меня родственник 2 месяца работал в Турции. Недавно вернулся через Запорожье.

Паспортный контроль и все. Больше ничего!!! Никакого контроля, тестов, дийвдома.
Вышел из аэропорта и шуруй, куда твоей душе угодно.

Так что до сраки те локдауны и те типа карантины при которых топлы дебилов ходят на елочки, в церкви, спортзалы, парикмахерские.
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21.12.2020 02:15
+3
Боюсь что это уже бесполезно.Если он быстрее ковида по распространению то уже закрывать нет смысла.
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21.12.2020 02:19
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Украина авиасообщение с Великобританией не закрыла !!! ПЗДЦ

Вчера в 17:40 в Борисполь прилетел самолёт из Лондона. И завтра в 17:40 тоже прилетит.
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21.12.2020 02:03 Ответить
Значит он уже здесь.Его выявили ещё пару недель назад а ранее вообще чуть ли не в сентябре.
Так что он уже явно здесь.
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21.12.2020 02:09 Ответить
я об этом думал но отгонял эту мысль... а сейчас я почти уверен что - он уже здесь...
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21.12.2020 02:16 Ответить
Вопрос в другом известно ли нашему МОЗу и что делать.Если с этим у нас плохо справляются плюс теперь ещё и другой плюс наш народ с прибором ложил на индивидуальную защиту и локдаун.
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21.12.2020 02:22 Ответить
У нашего МОЗа задание поднять число заболевших в сутки до 32 тыс. до середины февраля. По ходу их мечта осуществима
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21.12.2020 02:29 Ответить
в этой всей истории с вирусняком я понял одно - верить нашему мозу, властям и т.д. - бессмысленно !!! Нас никто не спасет кроме нас самих и дальше каждый сам за себя .. КРАПКА
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21.12.2020 02:31 Ответить
Это еще вопрос, откуда вирус произошел. В Британии медицина получше и там отличают разновидности вируса, у нас же вирус от насморка отличить не могут.
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21.12.2020 08:47 Ответить
Від завтра майже всі країни позакривають з Британією сполучення.
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21.12.2020 02:11 Ответить
Боюсь что это уже бесполезно.Если он быстрее ковида по распространению то уже закрывать нет смысла.
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21.12.2020 02:19 Ответить
У меня родственник 2 месяца работал в Турции. Недавно вернулся через Запорожье.

Паспортный контроль и все. Больше ничего!!! Никакого контроля, тестов, дийвдома.
Вышел из аэропорта и шуруй, куда твоей душе угодно.

Так что до сраки те локдауны и те типа карантины при которых топлы дебилов ходят на елочки, в церкви, спортзалы, парикмахерские.
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21.12.2020 02:15 Ответить
В Турции уже неделю локдаун для своих по полной программе.Вплоть что фиг из дома выйдешь не говоря о других вещах.Скачок с 2,500 в сутки до почти 30,000 в сутки за 2 недели.И это притом что не курортный сезон.Самое интересное туристов локдаун не касается.Хоть подыхайте туркам пофиг главное что бы деньги оставили и валите.
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21.12.2020 02:17 Ответить
Там да. А тут гуляй рванина.
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21.12.2020 02:18 Ответить
Суть в другом Турки делали локдаун и это помогло.А потом реский скачок за пару недель без курортного сезона.Вопрос каким образом и почему?Дело значит не в локдауне а или в мутации или других факторах.Локдаун не панацея.И видимо в таких вариациях его не остановить.
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21.12.2020 02:20 Ответить
Проехались и распылили.Кто - то не заинтересован в стихании эпидемии. Еще не все бабки заработали.
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21.12.2020 08:48 Ответить
не закрыла так как нам выгодно (вернее зеленой власти) списать на ковид или новый штамм все провалы грехи возможные ограничение траты дополлнительных средств из бюджета на "борьбу"
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21.12.2020 07:48 Ответить
Ох уж етот Китай. Опять мышу сьели скажет Трамп
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21.12.2020 02:06 Ответить
нихера ни смешно
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21.12.2020 02:14 Ответить
То есть вакцина может оказаться неэффективной. Что и следовало доказать..
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21.12.2020 02:06 Ответить
Читать ты не научен, но ковидиотизмом поражен.

Разработанные вакцины против коронавируса, по данным итальянских специалистов, работают и против "британского".
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21.12.2020 02:16 Ответить
тестирование еще только начинают, а по данным итальянских специалистов, работают и против "британского", Итальянци просто свой народ не желают пугать.
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21.12.2020 02:37 Ответить
Хамло.
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21.12.2020 10:51 Ответить
Никто тебя не заставит колоть вакцину.
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21.12.2020 08:56 Ответить
еще не начали прививать от старого штамма а уже новую вакцину нужно изобретать
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21.12.2020 02:08 Ответить
Разработанные вакцины против коронавируса, по данным итальянских специалистов, работают и против "британского".
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21.12.2020 02:17 Ответить
В рекламном буклетике фарммафия и не такое напишет.
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21.12.2020 03:52 Ответить
Ну ты-то наверняка лучше знаешь.
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21.12.2020 08:49 Ответить
Людство цей вірус не пережене. Про вакцину можна навіть і не думати більше.
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21.12.2020 02:09 Ответить
В начале века тот же грипп так себя вёл .Он мутирует и приспосабливается жить.А это значит что он переходит в стадию обычного ОРЗ.Вопрос только времени.Грипп колбасил лет 10 пока не научились лечить тоже самое и с ковидом.Вопрос сейчас вообще в другом.Как отреагирует весь мир на ковид во временном отрезке это в финансовом плане и других аспектах во всех странах.Если не остановят процесс в течении пару лет и не возмут под контроль.Странам не избежать войны.
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21.12.2020 02:15 Ответить
чушь, грипп сейчас посерьезней чем был раньше. сегодня закашлял, завтра труп, причем косит и молодых
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21.12.2020 02:26 Ответить
Странам не избежать войны. Обоснуй отрок! А за что воевать? За вакцину? Трупам деньги не нужны.
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21.12.2020 02:39 Ответить
с чего это? Кажется мне, что они взволнованы. На финишной прямой, когда вакцина уже есть и остались технические моменты: доставить и распределить (хоть моменты и сложные для реализации), то в этот момент вирус решил поднасрать напоследок. И эти вечно озабоченные дядьки и тётки будут решать, что же лучше
1) ввести жесткий карантин пока достаточное количество не вакцинируют
2) продолжать в прежнем режиме, но вероятно получить переполненные больницы и кучу смертей.
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21.12.2020 03:38 Ответить
Кстати вакцина по старому Ковид-19 на новый, модифицированный действовать не будет. Как с гриппом. Так что не надо денежки на закупку вакцины зря тратить
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21.12.2020 03:48 Ответить
Вакцину от свиного гриппа пришлось утилизировать, потому что вспышка угасла сама собой.
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21.12.2020 08:18 Ответить
это хорошо, вы главное не пользуйтесь вакциной и в больницу не идите, не дайте себя провести!
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21.12.2020 12:30 Ответить
Ага все помогут, если повезет то от ковида , а если нет то от голода
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21.12.2020 06:55 Ответить
Карантин буде тривати 25 років.Всі країни будуть рівні і рівень життя буде як в Ефіопії.Всі ж цього хочуть.
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21.12.2020 02:32 Ответить
Цим писакам, шо нагнітають, байдуже, бо дітей не мають й самі живуть так, шо втрачати нічого.
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21.12.2020 07:04 Ответить
https://censor.net/ru/user/126283 ,Багато хто не задумується,що він пише.
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21.12.2020 13:13 Ответить
вернуться бы на полтора года назад и грохнуть ту падлу которая мышь летучую на рынок приволокла
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21.12.2020 02:55 Ответить
А с 73процентными что делать, всех не горохнешь.
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21.12.2020 08:51 Ответить
Случай "британского" штамма COVID-19 выявили в Италии - Цензор.НЕТ 840
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21.12.2020 03:13 Ответить
Ну тогда этот карантин по короновирусу лет на 10 не меньше. Один кончился - другой начался.
Мечта криминальных международных корпораций
Хотя в Японии, Китае, Швеции, Беларуси и др. карантина нет и эпидемии по Covid-19 тоже нет. И больных почти нет
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21.12.2020 03:42 Ответить
У нас в Беларуси огромное количество больных. Несколько моих знакомых умерло. Очень жаль, что ты вместо них не умер.
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21.12.2020 05:20 Ответить
У вас в Белоруси делают ставку на омонотерапию . Народ терпит значит помогает .
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21.12.2020 06:34 Ответить
Как год назад я думал что будет новая версия коронавируса, вот и она. Модифицировать коронавирус в биолаборатории не проблема. В общем это бесконечный поток денег для некоторых. Перекрытие авиарейсов не поможет его сдержать. Сначала Китай, теперь Британия выбраны не просто так.
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21.12.2020 04:35 Ответить
Жители Лондона покидают столицу...
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21.12.2020 05:00 Ответить
Китайский "улучшает"
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21.12.2020 05:00 Ответить
Стран в Мире на сегодня кажись 246,знач столько должно быть коровирусных щтампов по идее...
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21.12.2020 05:08 Ответить
Шо, опять?!
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21.12.2020 05:59 Ответить
Чим цій пацієнт відрізнявся від решти?
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21.12.2020 07:10 Ответить
Большое подозрение что вирус - это активно используемое биологическое оружие.
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21.12.2020 07:22 Ответить
Случай "британского" штамма COVID-19 выявили в Италии - Цензор.НЕТ 6582
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21.12.2020 07:25 Ответить
Вакцины не спасут! Единственное, что может спасти от вируса - это герметичные маски на все лицо с фильтрами. Потому что вирусов будет страшных море - это предрекают самые богатые и умные люди мира - Билл Гейтс, Маск, Талеб, и т.д. Они говорят всем странам, чтобы готовили свою медицину. Что коронавирус - это репетиция. Впереди будут вирусы смертельнее в десятки и сотни раз и заразнее намного. Потому сейчас нужно строить сильную медицину и подготовленную к предстоящим вирусам. Также нужно план страны делать по закрытию ее от внешнего мира и возврата быстрого людей на родину и прохождение карантина и проверки, если где то вируса вспышка происходит. Такие действия - это вопрос гос безопасности и жизни граждан. Вирусы - это оружие массового уничтожения. И его могут создавать и такие, как РФ, и такие, как другие государства, и такие, как террористы. Если террористы будут создавать свои лаборатории по созданию вирусов, то они смогут наносить намного больший ущерб, чем бомбы и даже больше, чем ядерным бомбы. Вирусы могут вообще выкосить людей целыми странами - сотнями миллионов людей, а то и миллиардов, если заразность будет большая и будет долго жить на поверхностях и т.п. Мир перевернулся с осознанием того, что вирусами можно воевать. Это такие черные лебеди, которые изменят мир навсегда. Как в той истории с индюшкой, которая жила хорошо и ее кормили, и она чувствовала безопасность, а в один день ее зарубили и съели и она этого и представить себе не могла. Вот так и люди живут, как индюшки!
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21.12.2020 07:49 Ответить
"В настоящее время пациент, равно как и проживающий с ним человек, изолированы."
Опять гомосеки?!
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21.12.2020 08:10 Ответить
Сколько ещё впереди нового и неизведанного. Будет и американский,и немецкий, и российский и т.д и т.п
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21.12.2020 08:15 Ответить
Я так понимаю, в Украине не будут запрещать рейсы до Лондона, поскольку это огорчит беню. Не пешком же ходить туда-сюда. И не на велосипеде. Значит скоро здесь...
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21.12.2020 08:54 Ответить
 
 