Случай "британского" штамма COVID-19 выявили в Италии
Минздрав Италии сообщил в воскресенье о выявлении в стране пациента, зараженного появившейся в Великобритании разновидностью коронавируса COVID-19.
Итальянские СМИ поясняют, что врачи военной поликлиники Челио в Риме обнаружили это штамм вируса у человека, недавно приехавшего из Великобритании, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. В настоящее время пациент, равно как и проживающий с ним человек, изолированы.
Власти Италии объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией. Кроме того, запрещен въезд в Италию людям, которые в течение последних двух недель побывали на британской территории.
В итальянском Минздраве пояснили, что новый штамм, судя по всему, не более летальный, чем "классический" COVID-19, однако значительно легче передается от человека к человеку. Разработанные вакцины против коронавируса, по данным итальянских специалистов, работают и против "британского".
Напомним, 14 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.
Новый штамм коронавируса обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии.
20 декабря власти Италии, Бельгии и Нидерландов объявили о временной приостановке авиационного и железнодорожного сообщения с Великобританией из-за опасения занести новую разновидность вируса на континентальную часть Европы.
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Вчера в 17:40 в Борисполь прилетел самолёт из Лондона. И завтра в 17:40 тоже прилетит.
Так что он уже явно здесь.
Паспортный контроль и все. Больше ничего!!! Никакого контроля, тестов, дийвдома.
Вышел из аэропорта и шуруй, куда твоей душе угодно.
Так что до сраки те локдауны и те типа карантины при которых топлы дебилов ходят на елочки, в церкви, спортзалы, парикмахерские.
Разработанные вакцины против коронавируса, по данным итальянских специалистов, работают и против "британского".
1) ввести жесткий карантин пока достаточное количество не вакцинируют
2) продолжать в прежнем режиме, но вероятно получить переполненные больницы и кучу смертей.
Мечта криминальных международных корпораций
Хотя в Японии, Китае, Швеции, Беларуси и др. карантина нет и эпидемии по Covid-19 тоже нет. И больных почти нет
Опять гомосеки?!