Случай "британского" штамма COVID-19 выявили в Италии

Минздрав Италии сообщил в воскресенье о выявлении в стране пациента, зараженного появившейся в Великобритании разновидностью коронавируса COVID-19.

Итальянские СМИ поясняют, что врачи военной поликлиники Челио в Риме обнаружили это штамм вируса у человека, недавно приехавшего из Великобритании, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. В настоящее время пациент, равно как и проживающий с ним человек, изолированы.

Власти Италии объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией. Кроме того, запрещен въезд в Италию людям, которые в течение последних двух недель побывали на британской территории.

В итальянском Минздраве пояснили, что новый штамм, судя по всему, не более летальный, чем "классический" COVID-19, однако значительно легче передается от человека к человеку. Разработанные вакцины против коронавируса, по данным итальянских специалистов, работают и против "британского".

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Напомним, 14 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

Новый штамм коронавируса обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии.

20 декабря власти Италии, Бельгии и Нидерландов объявили о временной приостановке авиационного и железнодорожного сообщения с Великобританией из-за опасения занести новую разновидность вируса на континентальную часть Европы.

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