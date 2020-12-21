Из-за распространения новой мутации COVID-19 проведут антикризисное совещание ЕС
Председательство Германии в Совете ЕС проведет 21 декабря совещание антикризисного механизма в связи с ситуацией с новой разновидностью коронавируса COVID-19.
Об этом сообщил официальный представитель Комитета постпредов (Coreper) стран Евросоюза Себастьян Фишер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Председательство Германии в Совете ЕС пригласило государства-члены ЕС на срочное заседание кризисного механизма IPCR (The integrated political crisis response) завтра утром в 11:00 (12:00 по Киеву)", - написал Фишер в твиттере.
"В повестке дня: координация ЕС по реагированию на недавно выявленный в Соединенном Королевстве вариант COVID-19", - отметил пресс-секретарь Coreper.
Напомним, 14 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.
Новый штамм коронавируса был обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии.
20 декабря власти Италии, Бельгии и Нидерландов объявили о временной приостановке авиационного и железнодорожного сообщения с Великобританией из-за опасения занести новую разновидность вируса на континентальную часть Европы.
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це тільки початок
стврена вакцина не ефективна, піздно, вірус швидко мутує
...
Тому треба почекати,поки проведуть дослідження
або нехай країни візьмуть приклад з Китаю "ПЛР тестування всіх - відділення носіїв від здорових" зрозуміло що таке під силу тільки країнам з сильною економікою... ТОМу пророкую скоро побачите як деякі країни закриють свої брами повністю
гроші, забудьте, станки стерплять все
деколи прості методи, як то зробив Китай, набагато ефективніші ніж роботи науковців, тим більше що науковців може в такій ситуації ставати все менше і менше.
- є вірус, який швидко розповсюджується і доволі швидко мутує
- розробка вакцин не встигає за зміною агента
- якщо не взяти за основу метод що був успішним
висновок намалюйте самі...
На жаль, ви не помиляєтесь, це страшний висновок, але реальний
діло в тому, як бачте в самій Великобританії не дуже звертали на це увагу, мало в яких країнах роблять клінічні дослідження на штам вірусу, це дороге задоволення!
Як зясується потім, це була тільки перша хвиля, при чому штамів цієї штуки виявиться не один і не два а набагато більше, набагато
бухалово и курево бабла приносят немеряно
серьезные люди на этом деле, ущерб будет
а маски продавать - наоборот, выгодно
Они ж в это не верят - значит их не коснется Или на ночь в ковидный морг, без света
ПыСы А я вот сегодня гораздо более стремную весчь вычитал Есть два таких светила вирусологии - Рудольф Дениш и нобелевский лауреат Девид Балтимор Так вот, они подозревают,что эта гадость встаиваится в ДНК. Мде блин...
так цей біо-реагент COVID-19 асимілюється з носієм на генетичному рівні
Бо це поки шо теорія і поки йшо лише ідуть дослідження
хто знає як працює імунна система, відразу здогадувався
Плюньте на отий цензор і гайда людство рятувати
Грошей буде стільки - що можна буде три цензора відкрити
"Украина авиасообщение с Великобританией не закрыла. Вчера в 17:40 в Борисполь прилетел самолёт из Лондона. И завтра в 17:40 тоже прилетит..."
И делают свою работу работу.. А ковид новый вирус и возможно искусственный.. И лупит он конкретно... У нас много идиотов которые ходят на работу в легкой форме и западают других для ко орый это смертельно но(у меня подруга пересидела дома 2недели..а её коллеги ходили на работу в парикмахерскую)) и им было плевать) вот таким бы с легкой формой ******* я б ноги ломала или в ковидное в морг...
А счас новый шамм самолеты курсируют.. Ну вообще треш.. Клоуны из фильмов ужасов.. Ну у тех хоть цель какая то была.. А тут ***.. Территория проклятых..