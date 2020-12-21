Из-за распространения новой мутации COVID-19 проведут антикризисное совещание ЕС

Председательство Германии в Совете ЕС проведет 21 декабря совещание антикризисного механизма в связи с ситуацией с новой разновидностью коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил официальный представитель Комитета постпредов (Coreper) стран Евросоюза Себастьян Фишер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Председательство Германии в Совете ЕС пригласило государства-члены ЕС на срочное заседание кризисного механизма IPCR (The integrated political crisis response) завтра утром в 11:00 (12:00 по Киеву)", - написал Фишер в твиттере.

"В повестке дня: координация ЕС по реагированию на недавно выявленный в Соединенном Королевстве вариант COVID-19", - отметил пресс-секретарь Coreper.

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Напомним, 14 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

Новый штамм коронавируса был обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии.

20 декабря власти Италии, Бельгии и Нидерландов объявили о временной приостановке авиационного и железнодорожного сообщения с Великобританией из-за опасения занести новую разновидность вируса на континентальную часть Европы.

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