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Новости Коронавирус и карантин
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Из-за распространения новой мутации COVID-19 проведут антикризисное совещание ЕС

Из-за распространения новой мутации COVID-19 проведут антикризисное совещание ЕС

Председательство Германии в Совете ЕС проведет 21 декабря совещание антикризисного механизма в связи с ситуацией с новой разновидностью коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил официальный представитель Комитета постпредов (Coreper) стран Евросоюза Себастьян Фишер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Председательство Германии в Совете ЕС пригласило государства-члены ЕС на срочное заседание кризисного механизма IPCR (The integrated political crisis response) завтра утром в 11:00 (12:00 по Киеву)", - написал Фишер в твиттере.

"В повестке дня: координация ЕС по реагированию на недавно выявленный в Соединенном Королевстве вариант COVID-19", - отметил пресс-секретарь Coreper.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ призывает Европу усилить меры по борьбе с коронавирусом из-за его мутации

Напомним, 14 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

Новый штамм коронавируса был обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии.

20 декабря власти Италии, Бельгии и Нидерландов объявили о временной приостановке авиационного и железнодорожного сообщения с Великобританией из-за опасения занести новую разновидность вируса на континентальную часть Европы.

Также читайте: Новая разновидность COVID-19 была выявлена в Британии еще в сентябре, но ей не придали значения, - Служба общественного здравоохранения

Автор: 

карантин (16729) Евросоюз (17128) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
А наш бедоносец очередной видосик склепает.
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21.12.2020 00:33
+6
Срочно вакцину от нового штамма и всех по домам и подвалам, что бы все смотрели только телек со страшилкам о коронавирусе и бесконечных его мутациях.
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21.12.2020 00:10
+5
Ситуація така що,
це тільки початок
стврена вакцина не ефективна, піздно, вірус швидко мутує
...
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21.12.2020 00:27
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Срочно вакцину от нового штамма и всех по домам и подвалам, что бы все смотрели только телек со страшилкам о коронавирусе и бесконечных его мутациях.
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21.12.2020 00:10 Ответить
Ситуація така що,
це тільки початок
стврена вакцина не ефективна, піздно, вірус швидко мутує
...
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21.12.2020 00:27 Ответить
Рано стверджувати,що створені вакцини не ефективні.Потрібні дослідження.Так,наприклад,майже всі вакцини ,що зараз почали колоти, створювали на основі D штаму коронавірусу.Поки ці вакцини проходили етапи тестуванна,вірус мутував в штам G,який зараз домінує в світі.У вчених були сумніви,що мутація вплине на ефективність вакцин,але встановили,що вакцини ефективні і проти штаму G.
Тому треба почекати,поки проведуть дослідження
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21.12.2020 00:45 Ответить
чекайте досліджень, ще пів року, і через пів року нова мутація...
або нехай країни візьмуть приклад з Китаю "ПЛР тестування всіх - відділення носіїв від здорових" зрозуміло що таке під силу тільки країнам з сильною економікою... ТОМу пророкую скоро побачите як деякі країни закриють свої брами повністю
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21.12.2020 00:57 Ответить
Зараз з Британією намагаються зробити щось схоже,як робили з Китаєм-ізолювати.Але час втрачено,новий штам вірусу вже виявили в інших країнах.І всі розуміють,що такого підходу,як в Китаї,не буде.По перше-фінанси,по друге-масштаби.Тому ,як би це кому подобалось чи ні,іншого шляху,як чекати висновків науковців,нема.На це не знадобиться півроку
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21.12.2020 01:04 Ответить
наука спасе світ, хороший слоган але не ефективний
гроші, забудьте, станки стерплять все

деколи прості методи, як то зробив Китай, набагато ефективніші ніж роботи науковців, тим більше що науковців може в такій ситуації ставати все менше і менше.
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21.12.2020 01:12 Ответить
Так,метод Китаю ефективний.Але не реально це зробити у всьому світі.Китаю,як це не парадоксально,допомогло те,що там комуністична диктатура,ну і гроші,звичайно.
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21.12.2020 01:15 Ответить
тому при наступних умовах
- є вірус, який швидко розповсюджується і доволі швидко мутує
- розробка вакцин не встигає за зміною агента
- якщо не взяти за основу метод що був успішним
висновок намалюйте самі...
На жаль, ви не помиляєтесь, це страшний висновок, але реальний
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21.12.2020 01:24 Ответить
Теоретично ви праві.Але на практиці,на жаль,зробити це малоймовірно.Потрібна залізна дисципліна,фінансові донори для бідних країн,жорский контроль за використанням грошей і робити це одночасно у всьому світі.
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21.12.2020 01:30 Ответить
От і подивимось, чого варте людство перед спільною небезпекою.
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21.12.2020 01:41 Ответить
Сказать как это повлияет или не повлияет на эффективность вакцин запущенных для вакцинирования не может пока никто.
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21.12.2020 00:58 Ответить
З 100% достовірністю так,не може ніхто
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21.12.2020 01:06 Ответить
А в это время в Китае двадцать рыл смотрят на драку, двух, котов и на всех - пару масок.
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21.12.2020 00:22 Ответить
Шо черти скупили все вакцины? так вам и надо, скупые всегда платят дважды
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21.12.2020 00:29 Ответить
У кого есть печатный станок, денег еще напечатают...
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21.12.2020 00:36 Ответить
А наш бедоносец очередной видосик склепает.
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21.12.2020 00:33 Ответить
Замуровать Великобритания не получится. Шах и мат люди.
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21.12.2020 00:35 Ответить
А ви думаєте що в Україні, чи якісь іншій країні Європи інша ситуація,
діло в тому, як бачте в самій Великобританії не дуже звертали на це увагу, мало в яких країнах роблять клінічні дослідження на штам вірусу, це дороге задоволення!
Як зясується потім, це була тільки перша хвиля, при чому штамів цієї штуки виявиться не один і не два а набагато більше, набагато
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21.12.2020 00:50 Ответить
Їх,штамів,вже виявили 7.Це без британського
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21.12.2020 00:52 Ответить
Психопатія розвивається. І головне, ніхто переляканій біомасі не каже, що треба вести здоровий спосібжиття, не курити, не бухати. Достатно маску носити кажуть. І більшість в це вірить. А коли питаєш, чим маска може захистити від віруса, чуєш у відповідь купу фантастичних версій.
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21.12.2020 00:51 Ответить
не ну как не бухать не курить
бухалово и курево бабла приносят немеряно
серьезные люди на этом деле, ущерб будет
а маски продавать - наоборот, выгодно
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21.12.2020 01:48 Ответить
ну да. Маска 5гривень. А раніше чомусь до 1 гривні була, а деінде по 30 копійок
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21.12.2020 02:36 Ответить
Повторюсь: неверующих на цепуру и на три недели в инфекционное отделение санитарами
Они ж в это не верят - значит их не коснется Или на ночь в ковидный морг, без света
ПыСы А я вот сегодня гораздо более стремную весчь вычитал Есть два таких светила вирусологии - Рудольф Дениш и нобелевский лауреат Девид Балтимор Так вот, они подозревают,что эта гадость встаиваится в ДНК. Мде блин...
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21.12.2020 01:04 Ответить
дивно що ви цього не знали.
так цей біо-реагент COVID-19 асимілюється з носієм на генетичному рівні
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21.12.2020 01:18 Ответить
Дивно що ви про це вже знаєте
Бо це поки шо теорія і поки йшо лише ідуть дослідження
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21.12.2020 01:26 Ответить
ключове слово тут "дослідження", а про це вже давно говорили але без підтверджень
хто знає як працює імунна система, відразу здогадувався
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21.12.2020 01:36 Ответить
Шановний, ви тоді не тим займаєтеся
Плюньте на отий цензор і гайда людство рятувати
Грошей буде стільки - що можна буде три цензора відкрити
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21.12.2020 12:51 Ответить
Понеслось *** .. - "Британский кopoнaвируc-мутант нашли еще в одной стране. Саудовская Аравия закрывает границы из-за нового штамма кopoнaвируcа. Швейцария приостановила авиасообщение с Британией и ЮАР..."
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21.12.2020 01:17 Ответить
Навіть Шотландія вже зачинилась.
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21.12.2020 01:31 Ответить
....новичок 2021!)
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21.12.2020 01:17 Ответить
Майже всі країни зачинились від британців. Острів на ізоляції.
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21.12.2020 01:26 Ответить
ПЗДЦ !!! Они головой там думают или у них опять будет плато вирусняка !?

"Украина авиасообщение с Великобританией не закрыла. Вчера в 17:40 в Борисполь прилетел самолёт из Лондона. И завтра в 17:40 тоже прилетит..."
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21.12.2020 01:37 Ответить
Аэропорт "Киев" (Жуляны) Лутон...
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21.12.2020 03:29 Ответить
Я конечно дико извиняюсь, переболели всей семьёй, узнали шо ковидло, только после того, как я "добровольно принудительно" прошёл медкомиссию, и там сдал анализ на антитела дочка сразу побежала сдавать, и таки да. Жена сказала, что ей та зачем, если все болели в сентябре, то уже ясно. И что опять? *****. ли с этим ковидлом. Всем здоровья!
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21.12.2020 03:27 Ответить
В организме человека 2 кг. различных вирусов и микробов. Одним больше одним меньше. Зато быдло в резервации под этим предлогом загнать можно. Правила мироустройства идут на слом . Но новое уже вырисовывается и оно очень мрачное для буратин.
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21.12.2020 04:29 Ответить
То что в организме 2и больше кг Бактерий говорит о том что они с нами живут защ щают
И делают свою работу работу.. А ковид новый вирус и возможно искусственный.. И лупит он конкретно... У нас много идиотов которые ходят на работу в легкой форме и западают других для ко орый это смертельно но(у меня подруга пересидела дома 2недели..а её коллеги ходили на работу в парикмахерскую)) и им было плевать) вот таким бы с легкой формой ******* я б ноги ломала или в ковидное в морг...
А счас новый шамм самолеты курсируют.. Ну вообще треш.. Клоуны из фильмов ужасов.. Ну у тех хоть цель какая то была.. А тут ***.. Территория проклятых..
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21.12.2020 09:30 Ответить
 
 