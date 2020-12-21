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Випадок "британського" штаму COVID-19 виявили в Італії

Випадок

МОЗ Італії повідомило в неділю про виявлення в країні пацієнта, зараженого різновидом коронавірусу COVID-19, що з'явився у Великій Британії.

Італійські ЗМІ пояснюють, що лікарі військової поліклініки Челіо в Римі виявили цей штам вірусу в людини, яка нещодавно приїхала з Великої Британії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. Нині пацієнт, так само, як і людина, що проживає з ним, ізольовані.

Влада Італії оголосила про припинення авіасполучення з Великою Британією. Крім того, заборонено в'їзд в Італію людям, які протягом останніх двох тижнів побували на британській території.

В італійському МОЗ пояснили, що новий штам, найімовірніше, не більш летальний, ніж "класичний" COVID-19, проте значно легше передається від людини до людини. Розроблені вакцини проти коронавірусу, за даними італійських фахівців, працюють і проти "британського".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з новим типом коронавірусу вийшла з-під контролю, - МОЗ Британії

Нагадаємо, 14 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі запровадити максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що переважно ухвалив рішення про "локдаун" з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більш небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.

Новий штам коронавірусу виявлено в Данії, Нідерландах та Австралії.

20 грудня влада Італії, Бельгії та Нідерландів оголосили про тимчасове припинення авіаційного та залізничного сполучення з Великою Британією через побоювання занести новий різновид вірусу на континентальну частину Європи.

Також читайте: ВООЗ закликає Європу посилити заходи боротьби з коронавірусом через його мутації

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Топ коментарі
+4
Украина авиасообщение с Великобританией не закрыла !!! ПЗДЦ

Вчера в 17:40 в Борисполь прилетел самолёт из Лондона. И завтра в 17:40 тоже прилетит.
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21.12.2020 02:03
+3
У меня родственник 2 месяца работал в Турции. Недавно вернулся через Запорожье.

Паспортный контроль и все. Больше ничего!!! Никакого контроля, тестов, дийвдома.
Вышел из аэропорта и шуруй, куда твоей душе угодно.

Так что до сраки те локдауны и те типа карантины при которых топлы дебилов ходят на елочки, в церкви, спортзалы, парикмахерские.
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21.12.2020 02:15
+3
Боюсь что это уже бесполезно.Если он быстрее ковида по распространению то уже закрывать нет смысла.
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21.12.2020 02:19
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Украина авиасообщение с Великобританией не закрыла !!! ПЗДЦ

Вчера в 17:40 в Борисполь прилетел самолёт из Лондона. И завтра в 17:40 тоже прилетит.
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21.12.2020 02:03 Відповісти
Значит он уже здесь.Его выявили ещё пару недель назад а ранее вообще чуть ли не в сентябре.
Так что он уже явно здесь.
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21.12.2020 02:09 Відповісти
я об этом думал но отгонял эту мысль... а сейчас я почти уверен что - он уже здесь...
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21.12.2020 02:16 Відповісти
Вопрос в другом известно ли нашему МОЗу и что делать.Если с этим у нас плохо справляются плюс теперь ещё и другой плюс наш народ с прибором ложил на индивидуальную защиту и локдаун.
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21.12.2020 02:22 Відповісти
У нашего МОЗа задание поднять число заболевших в сутки до 32 тыс. до середины февраля. По ходу их мечта осуществима
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21.12.2020 02:29 Відповісти
в этой всей истории с вирусняком я понял одно - верить нашему мозу, властям и т.д. - бессмысленно !!! Нас никто не спасет кроме нас самих и дальше каждый сам за себя .. КРАПКА
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21.12.2020 02:31 Відповісти
Это еще вопрос, откуда вирус произошел. В Британии медицина получше и там отличают разновидности вируса, у нас же вирус от насморка отличить не могут.
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21.12.2020 08:47 Відповісти
Від завтра майже всі країни позакривають з Британією сполучення.
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21.12.2020 02:11 Відповісти
Боюсь что это уже бесполезно.Если он быстрее ковида по распространению то уже закрывать нет смысла.
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21.12.2020 02:19 Відповісти
У меня родственник 2 месяца работал в Турции. Недавно вернулся через Запорожье.

Паспортный контроль и все. Больше ничего!!! Никакого контроля, тестов, дийвдома.
Вышел из аэропорта и шуруй, куда твоей душе угодно.

Так что до сраки те локдауны и те типа карантины при которых топлы дебилов ходят на елочки, в церкви, спортзалы, парикмахерские.
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21.12.2020 02:15 Відповісти
В Турции уже неделю локдаун для своих по полной программе.Вплоть что фиг из дома выйдешь не говоря о других вещах.Скачок с 2,500 в сутки до почти 30,000 в сутки за 2 недели.И это притом что не курортный сезон.Самое интересное туристов локдаун не касается.Хоть подыхайте туркам пофиг главное что бы деньги оставили и валите.
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21.12.2020 02:17 Відповісти
Там да. А тут гуляй рванина.
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21.12.2020 02:18 Відповісти
Суть в другом Турки делали локдаун и это помогло.А потом реский скачок за пару недель без курортного сезона.Вопрос каким образом и почему?Дело значит не в локдауне а или в мутации или других факторах.Локдаун не панацея.И видимо в таких вариациях его не остановить.
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21.12.2020 02:20 Відповісти
Проехались и распылили.Кто - то не заинтересован в стихании эпидемии. Еще не все бабки заработали.
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21.12.2020 08:48 Відповісти
не закрыла так как нам выгодно (вернее зеленой власти) списать на ковид или новый штамм все провалы грехи возможные ограничение траты дополлнительных средств из бюджета на "борьбу"
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21.12.2020 07:48 Відповісти
Ох уж етот Китай. Опять мышу сьели скажет Трамп
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21.12.2020 02:06 Відповісти
нихера ни смешно
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21.12.2020 02:14 Відповісти
То есть вакцина может оказаться неэффективной. Что и следовало доказать..
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21.12.2020 02:06 Відповісти
Читать ты не научен, но ковидиотизмом поражен.

Разработанные вакцины против коронавируса, по данным итальянских специалистов, работают и против "британского".
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21.12.2020 02:16 Відповісти
тестирование еще только начинают, а по данным итальянских специалистов, работают и против "британского", Итальянци просто свой народ не желают пугать.
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21.12.2020 02:37 Відповісти
Хамло.
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21.12.2020 10:51 Відповісти
Никто тебя не заставит колоть вакцину.
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21.12.2020 08:56 Відповісти
еще не начали прививать от старого штамма а уже новую вакцину нужно изобретать
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21.12.2020 02:08 Відповісти
Разработанные вакцины против коронавируса, по данным итальянских специалистов, работают и против "британского".
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21.12.2020 02:17 Відповісти
В рекламном буклетике фарммафия и не такое напишет.
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21.12.2020 03:52 Відповісти
Ну ты-то наверняка лучше знаешь.
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21.12.2020 08:49 Відповісти
Людство цей вірус не пережене. Про вакцину можна навіть і не думати більше.
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21.12.2020 02:09 Відповісти
В начале века тот же грипп так себя вёл .Он мутирует и приспосабливается жить.А это значит что он переходит в стадию обычного ОРЗ.Вопрос только времени.Грипп колбасил лет 10 пока не научились лечить тоже самое и с ковидом.Вопрос сейчас вообще в другом.Как отреагирует весь мир на ковид во временном отрезке это в финансовом плане и других аспектах во всех странах.Если не остановят процесс в течении пару лет и не возмут под контроль.Странам не избежать войны.
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21.12.2020 02:15 Відповісти
чушь, грипп сейчас посерьезней чем был раньше. сегодня закашлял, завтра труп, причем косит и молодых
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21.12.2020 02:26 Відповісти
Странам не избежать войны. Обоснуй отрок! А за что воевать? За вакцину? Трупам деньги не нужны.
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21.12.2020 02:39 Відповісти
с чего это? Кажется мне, что они взволнованы. На финишной прямой, когда вакцина уже есть и остались технические моменты: доставить и распределить (хоть моменты и сложные для реализации), то в этот момент вирус решил поднасрать напоследок. И эти вечно озабоченные дядьки и тётки будут решать, что же лучше
1) ввести жесткий карантин пока достаточное количество не вакцинируют
2) продолжать в прежнем режиме, но вероятно получить переполненные больницы и кучу смертей.
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21.12.2020 03:38 Відповісти
Кстати вакцина по старому Ковид-19 на новый, модифицированный действовать не будет. Как с гриппом. Так что не надо денежки на закупку вакцины зря тратить
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21.12.2020 03:48 Відповісти
Вакцину от свиного гриппа пришлось утилизировать, потому что вспышка угасла сама собой.
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21.12.2020 08:18 Відповісти
это хорошо, вы главное не пользуйтесь вакциной и в больницу не идите, не дайте себя провести!
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21.12.2020 12:30 Відповісти
Ага все помогут, если повезет то от ковида , а если нет то от голода
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21.12.2020 06:55 Відповісти
Карантин буде тривати 25 років.Всі країни будуть рівні і рівень життя буде як в Ефіопії.Всі ж цього хочуть.
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21.12.2020 02:32 Відповісти
Цим писакам, шо нагнітають, байдуже, бо дітей не мають й самі живуть так, шо втрачати нічого.
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21.12.2020 07:04 Відповісти
https://censor.net/ru/user/126283 ,Багато хто не задумується,що він пише.
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21.12.2020 13:13 Відповісти
вернуться бы на полтора года назад и грохнуть ту падлу которая мышь летучую на рынок приволокла
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21.12.2020 02:55 Відповісти
А с 73процентными что делать, всех не горохнешь.
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21.12.2020 08:51 Відповісти
Случай "британского" штамма COVID-19 выявили в Италии - Цензор.НЕТ 840
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21.12.2020 03:13 Відповісти
Ну тогда этот карантин по короновирусу лет на 10 не меньше. Один кончился - другой начался.
Мечта криминальных международных корпораций
Хотя в Японии, Китае, Швеции, Беларуси и др. карантина нет и эпидемии по Covid-19 тоже нет. И больных почти нет
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21.12.2020 03:42 Відповісти
У нас в Беларуси огромное количество больных. Несколько моих знакомых умерло. Очень жаль, что ты вместо них не умер.
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21.12.2020 05:20 Відповісти
У вас в Белоруси делают ставку на омонотерапию . Народ терпит значит помогает .
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21.12.2020 06:34 Відповісти
Как год назад я думал что будет новая версия коронавируса, вот и она. Модифицировать коронавирус в биолаборатории не проблема. В общем это бесконечный поток денег для некоторых. Перекрытие авиарейсов не поможет его сдержать. Сначала Китай, теперь Британия выбраны не просто так.
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21.12.2020 04:35 Відповісти
Жители Лондона покидают столицу...
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21.12.2020 05:00 Відповісти
Китайский "улучшает"
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21.12.2020 05:00 Відповісти
Стран в Мире на сегодня кажись 246,знач столько должно быть коровирусных щтампов по идее...
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21.12.2020 05:08 Відповісти
Шо, опять?!
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21.12.2020 05:59 Відповісти
Чим цій пацієнт відрізнявся від решти?
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21.12.2020 07:10 Відповісти
Большое подозрение что вирус - это активно используемое биологическое оружие.
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21.12.2020 07:22 Відповісти
Случай "британского" штамма COVID-19 выявили в Италии - Цензор.НЕТ 6582
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21.12.2020 07:25 Відповісти
Вакцины не спасут! Единственное, что может спасти от вируса - это герметичные маски на все лицо с фильтрами. Потому что вирусов будет страшных море - это предрекают самые богатые и умные люди мира - Билл Гейтс, Маск, Талеб, и т.д. Они говорят всем странам, чтобы готовили свою медицину. Что коронавирус - это репетиция. Впереди будут вирусы смертельнее в десятки и сотни раз и заразнее намного. Потому сейчас нужно строить сильную медицину и подготовленную к предстоящим вирусам. Также нужно план страны делать по закрытию ее от внешнего мира и возврата быстрого людей на родину и прохождение карантина и проверки, если где то вируса вспышка происходит. Такие действия - это вопрос гос безопасности и жизни граждан. Вирусы - это оружие массового уничтожения. И его могут создавать и такие, как РФ, и такие, как другие государства, и такие, как террористы. Если террористы будут создавать свои лаборатории по созданию вирусов, то они смогут наносить намного больший ущерб, чем бомбы и даже больше, чем ядерным бомбы. Вирусы могут вообще выкосить людей целыми странами - сотнями миллионов людей, а то и миллиардов, если заразность будет большая и будет долго жить на поверхностях и т.п. Мир перевернулся с осознанием того, что вирусами можно воевать. Это такие черные лебеди, которые изменят мир навсегда. Как в той истории с индюшкой, которая жила хорошо и ее кормили, и она чувствовала безопасность, а в один день ее зарубили и съели и она этого и представить себе не могла. Вот так и люди живут, как индюшки!
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21.12.2020 07:49 Відповісти
"В настоящее время пациент, равно как и проживающий с ним человек, изолированы."
Опять гомосеки?!
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21.12.2020 08:10 Відповісти
Сколько ещё впереди нового и неизведанного. Будет и американский,и немецкий, и российский и т.д и т.п
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21.12.2020 08:15 Відповісти
Я так понимаю, в Украине не будут запрещать рейсы до Лондона, поскольку это огорчит беню. Не пешком же ходить туда-сюда. И не на велосипеде. Значит скоро здесь...
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21.12.2020 08:54 Відповісти
 
 