Випадок "британського" штаму COVID-19 виявили в Італії

МОЗ Італії повідомило в неділю про виявлення в країні пацієнта, зараженого різновидом коронавірусу COVID-19, що з'явився у Великій Британії.

Італійські ЗМІ пояснюють, що лікарі військової поліклініки Челіо в Римі виявили цей штам вірусу в людини, яка нещодавно приїхала з Великої Британії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. Нині пацієнт, так само, як і людина, що проживає з ним, ізольовані.

Влада Італії оголосила про припинення авіасполучення з Великою Британією. Крім того, заборонено в'їзд в Італію людям, які протягом останніх двох тижнів побували на британській території.

В італійському МОЗ пояснили, що новий штам, найімовірніше, не більш летальний, ніж "класичний" COVID-19, проте значно легше передається від людини до людини. Розроблені вакцини проти коронавірусу, за даними італійських фахівців, працюють і проти "британського".

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Нагадаємо, 14 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі запровадити максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що переважно ухвалив рішення про "локдаун" з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більш небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.

Новий штам коронавірусу виявлено в Данії, Нідерландах та Австралії.

20 грудня влада Італії, Бельгії та Нідерландів оголосили про тимчасове припинення авіаційного та залізничного сполучення з Великою Британією через побоювання занести новий різновид вірусу на континентальну частину Європи.

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