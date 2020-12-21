Випадок "британського" штаму COVID-19 виявили в Італії
МОЗ Італії повідомило в неділю про виявлення в країні пацієнта, зараженого різновидом коронавірусу COVID-19, що з'явився у Великій Британії.
Італійські ЗМІ пояснюють, що лікарі військової поліклініки Челіо в Римі виявили цей штам вірусу в людини, яка нещодавно приїхала з Великої Британії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. Нині пацієнт, так само, як і людина, що проживає з ним, ізольовані.
Влада Італії оголосила про припинення авіасполучення з Великою Британією. Крім того, заборонено в'їзд в Італію людям, які протягом останніх двох тижнів побували на британській території.
В італійському МОЗ пояснили, що новий штам, найімовірніше, не більш летальний, ніж "класичний" COVID-19, проте значно легше передається від людини до людини. Розроблені вакцини проти коронавірусу, за даними італійських фахівців, працюють і проти "британського".
Нагадаємо, 14 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі запровадити максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що переважно ухвалив рішення про "локдаун" з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більш небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.
Новий штам коронавірусу виявлено в Данії, Нідерландах та Австралії.
20 грудня влада Італії, Бельгії та Нідерландів оголосили про тимчасове припинення авіаційного та залізничного сполучення з Великою Британією через побоювання занести новий різновид вірусу на континентальну частину Європи.
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Вчера в 17:40 в Борисполь прилетел самолёт из Лондона. И завтра в 17:40 тоже прилетит.
Так что он уже явно здесь.
Паспортный контроль и все. Больше ничего!!! Никакого контроля, тестов, дийвдома.
Вышел из аэропорта и шуруй, куда твоей душе угодно.
Так что до сраки те локдауны и те типа карантины при которых топлы дебилов ходят на елочки, в церкви, спортзалы, парикмахерские.
Разработанные вакцины против коронавируса, по данным итальянских специалистов, работают и против "британского".
1) ввести жесткий карантин пока достаточное количество не вакцинируют
2) продолжать в прежнем режиме, но вероятно получить переполненные больницы и кучу смертей.
Мечта криминальных международных корпораций
Хотя в Японии, Китае, Швеции, Беларуси и др. карантина нет и эпидемии по Covid-19 тоже нет. И больных почти нет
Опять гомосеки?!