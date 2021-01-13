Украинская власть найдет общий язык с администрацией Байдена, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что украинские власти найдут общий язык с новой администрацией США на всех уровнях, в том числе и на наивысшем.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом дипломат заявил в интервью "Обозревателю".
Комментируя повышенное внимание в Украине к предстоящей инаугурации вновь избранного президента США Джо Байдена, дипломат отметил, что "следить надо не за инаугурацией, а за тем, как отношения между странами будут развиваться после нее".
"Я убежден, что мы найдем общий язык с новой администрацией, которая очень хорошо понимает Украину. Я убежден, что когда президент Зеленский и президент Байден поговорят и встретятся, между ними установится прекрасный контакт", - сказал Кулеба.
Он также отметил, что, по его мнению, никто не будет против, если вновь избранный президент США жестко будет требовать от украинских властей выполнения взятых на себя антикоррупционных обязательств.
"А кто против?.. Приоритеты президента Байдена и президента Зеленского относительно функционирования антикоррупционной инфраструктуры в Украине вполне совпадают", - отметил глава МИД.
По его словам, украинские дипломаты работают над тем, чтобы президенты Украины и США как можно скорее поговорили и встретились, поскольку именно во время таких разговоров можно достигать стратегических договоренностей и взаимопонимания.
