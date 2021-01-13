РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5354 посетителя онлайн
Новости
2 384 55

Украинская власть найдет общий язык с администрацией Байдена, - Кулеба

Украинская власть найдет общий язык с администрацией Байдена, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что украинские власти найдут общий язык с новой администрацией США на всех уровнях, в том числе и на наивысшем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом дипломат заявил в интервью "Обозревателю".

Комментируя повышенное внимание в Украине к предстоящей инаугурации вновь избранного президента США Джо Байдена, дипломат отметил, что "следить надо не за инаугурацией, а за тем, как отношения между странами будут развиваться после нее".

"Я убежден, что мы найдем общий язык с новой администрацией, которая очень хорошо понимает Украину. Я убежден, что когда президент Зеленский и президент Байден поговорят и встретятся, между ними установится прекрасный контакт", - сказал Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сторонники Трампа собираются опять штурмовать Капитолий во время инаугурации Байдена, - служба безопасности

Он также отметил, что, по его мнению, никто не будет против, если вновь избранный президент США жестко будет требовать от украинских властей выполнения взятых на себя антикоррупционных обязательств.

"А кто против?.. Приоритеты президента Байдена и президента Зеленского относительно функционирования антикоррупционной инфраструктуры в Украине вполне совпадают", - отметил глава МИД.

По его словам, украинские дипломаты работают над тем, чтобы президенты Украины и США как можно скорее поговорили и встретились, поскольку именно во время таких разговоров можно достигать стратегических договоренностей и взаимопонимания.

Автор: 

Байден Джо (2801) США (27941) Кулеба Дмитрий (2882)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Конечно найдет. Но уже не эта.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:12 Ответить
+10
Что бы "найти общий язык" надо посадить Коломойского и Дубинского!
США вам это прямым текстом сказали!
А Зе-нарик уже успел отказаться.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:12 Ответить
+10
Не. Он прозрачно намекает, что скоро снова будет так:

Українська влада порозуміється з адміністрацією Байдена, - Кулеба - Цензор.НЕТ 60
показать весь комментарий
13.01.2021 14:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кулеба--ти чи лох, чи тупа куриця.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:10 Ответить
Він зіц-міністр МЗС України...
показать весь комментарий
13.01.2021 14:12 Ответить
- Тебе ничего не придется делать, - втолковывал шурин, - ты только должен всем и каждому кричать в уши: «Я Наполеон!» или «Я Эмиль Золя!». Или Магомет, если хочешь ! - А вице-королем Индии можно? - доверчиво спросил Берлага.
- Можно, можно ! Сумасшедшему все можно ! Значит , вице-король Индии?(с)
показать весь комментарий
13.01.2021 14:31 Ответить
Не порозуміється!

ЗЕ через бідність розуму так і не второпав, що означають санкції США стосовно його як прихованих, непрямих прибічників (ОПЗЖ) так і заповзятих (друг і товариш по чарці, Саня Дубинський)...

А це означає, що ЗЕ може повернутися вільною актрисою в комедійний "квартал", або завітати в квартал кримінальний - на лаву підсудних! І нічого іншого!

А для України "сигнал зі США" означає: або активізацію США в російсько-українському конфлікті на підтримку Україні, чи ні... (доки ЗЕ гратиме бузувірську для України московського опереточного короля)

А транзит влади в Україні виявиться куди жорсткішим ніж у Януковича...
показать весь комментарий
13.01.2021 22:20 Ответить
земудаки успокойтесь, вас это не касается
показать весь комментарий
13.01.2021 17:04 Ответить
Кулеба вірить в "зірку" Дерьмака!
показать весь комментарий
13.01.2021 14:10 Ответить
Не. Он прозрачно намекает, что скоро снова будет так:

Українська влада порозуміється з адміністрацією Байдена, - Кулеба - Цензор.НЕТ 60
показать весь комментарий
13.01.2021 14:26 Ответить
Забыл маленькую деталь - это в том случае, если Украинская власть полным составом не попадет под санкции...
показать весь комментарий
13.01.2021 14:11 Ответить
Джерело на умовах анонімности проінформувало реакцію в ОП на санкції США проти Дубинського: було 5 реакцій;
1. Миттєва - діарея вразила весь апарат;
2. Закінчився туалетний папір;
3. Закінчився звичайний папір;
4. Степанов продовжив локдаун на невизначений термін (магазини будуть закрити)
5. Перепустка Дубинському була анульована на вході останнього в ОП ( використана охоронником як ...)
показать весь комментарий
13.01.2021 14:34 Ответить
Саме та ситуація коли вазелін ще треба заслужити.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:11 Ответить
Что бы "найти общий язык" надо посадить Коломойского и Дубинского!
США вам это прямым текстом сказали!
А Зе-нарик уже успел отказаться.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:12 Ответить
Сопля со своим языком только сзади ниже пояса Байдена может попытаться пообщаться,и то если позволят.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:29 Ответить
Конечно найдет. Но уже не эта.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:12 Ответить
Ц, теж знайде. Свій власний у Байдена в дупі. Такий язик справді може вважатися спільним. 😊
показать весь комментарий
13.01.2021 15:11 Ответить
"А кто против?
Все против! Все акционеры ЗАО "Президент Зеленский" против!
Чувствую, следующий после Кривоноса уйдет Кулеба, потом Резников и Данилов и все, - можно сдаваться.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:12 Ответить
но для начала Байден напомнит найвэлычнишому, что кликуху Моника надо отрабатывать
показать весь комментарий
13.01.2021 14:13 Ответить
Он бы с радостью,но придется с последнего афроамериканца начинать и так постепенно вверх.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:31 Ответить
Неужели выдадут Беню КАЛОмойского и Ренатку Леньковича Гудка с присными?
Украинская власть найдет общий язык с администрацией Байдена, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4338
показать весь комментарий
13.01.2021 14:14 Ответить
А им ,что ренатка нужен?вроде ж на гадил еще на территории США...
показать весь комментарий
13.01.2021 14:21 Ответить
Уже заинтересовались. И Минюст США и ФБР.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:31 Ответить
Нормально)значит все таки успел и там нагадить...
показать весь комментарий
13.01.2021 14:32 Ответить
И не только он.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:53 Ответить
Зачем тебе на Америку надеяться...Всё,сдулся,сметун комнатный.) А говорил в любое время...мы не беларусы....так рубаху рвал,хвастун.Не красиво.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:33 Ответить
БААААА! Мойша !!!! Вы ж такі зноў тут! Мойша, вы не адказалі на маё пытанне аб тым, ці адчуваеце вы асабіста цяжар на сваіх "волатаўскія плячах? І скажыце, вы ў нядзелю лакальна здзяйснялі традыцыйную шпацыр на свежым паветры ці працягвалі ціснуць блашчыц на сваім канапе сваім задам? Як там Сашка? Ад вашай традыцыйнай нядзельнай, на свежым паветры, прагулкі колькі памперсаў змяніў?
показать весь комментарий
13.01.2021 14:53 Ответить
Мойша, вы які з трох?
Українська влада порозуміється з адміністрацією Байдена, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5537
показать весь комментарий
13.01.2021 15:00 Ответить
Лізінг??
показать весь комментарий
13.01.2021 14:15 Ответить
Українська влада порозуміється з адміністрацією Байдена, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8221
показать весь комментарий
13.01.2021 14:26 Ответить
Тут вже анал...так очі витріщив як коляку в дупку вставили...))
показать весь комментарий
13.01.2021 14:31 Ответить
Українська влада порозуміється з адміністрацією Байдена, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2286
показать весь комментарий
13.01.2021 14:38 Ответить
Все будет хорошо. Зеленскому нужно только Байдену в глаза посмотреть!
показать весь комментарий
13.01.2021 14:17 Ответить
можно в один,сзади?
показать весь комментарий
13.01.2021 14:32 Ответить
вряд ли эту штуку сзади Байдена, можно назвать глазом.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:36 Ответить
Некоторые называют *шоколадным* глазом*.,
показать весь комментарий
13.01.2021 14:57 Ответить
Наступна.
Наступна, проєвропейська українська влада знайде спільну мову.
Якщо населення, що проживає на території України і має паспорти українців, вибере проєвропейську владу, а не ЖОПЕ-ОПЗЖ, коломойш та інших пройдисвітів.
Але надії мало, бо в стаді завжди більшість то вівці або барани
показать весь комментарий
13.01.2021 14:17 Ответить
Ахахаха))))а я,грешным делом,думала,что он по порядочней остальной зелени -но нет,все же вылил на зесрань очередную цистерну мочи...
показать весь комментарий
13.01.2021 14:18 Ответить
Это далеко НЕ зависит от зеленой власти...
показать весь комментарий
13.01.2021 14:20 Ответить
Это как? Дадут Байдену взятку?
показать весь комментарий
13.01.2021 14:23 Ответить
Бурісма2...))
показать весь комментарий
13.01.2021 14:32 Ответить
Украинская - найдёт. Но в наличии антиукраинская! И злостно антинародная.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:24 Ответить
Дмитре, ти не сци. Відсутність України у міжнародній політиці не твоя провина. Просто коробки з під бананів збирай під особисті речі. Незабаром усім зєскопом нахєр, нахєр...
показать весь комментарий
13.01.2021 14:25 Ответить
А администрация Байдена?
показать весь комментарий
13.01.2021 14:26 Ответить
"Приоритеты" Зели это видосики.. Забери у него смартфон и видеокамеру, и все - ...дец приоритетам и нема ЗЕ, исчез из поля зрения, выключился лапшедром.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:28 Ответить
Гнучка спина незамінна для власника теплого м'якого і вологого язика.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:33 Ответить
не кажи "гоп"....
показать весь комментарий
13.01.2021 14:31 Ответить
В Оральному кабінеті...
показать весь комментарий
13.01.2021 14:34 Ответить
Кулеба імпотентний міністр по СПРАВам , зате лідер по ЗАЯВам...
показать весь комментарий
13.01.2021 14:38 Ответить
Звичайно, порозуміється - коли адміністрація Байдена затисне яй** неЛоха і його неЛошат у своїх лещатах.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:44 Ответить
"Він також зазначив, що, на його думку, ніхто не буде проти, якщо новообраний президент США жорстко вимагатиме від української влади виконання взятих на себе антикорупційних зобов'язань.
"А хто проти?.. Пріоритети президента Байдена і президента Зеленського щодо функціонування антикорупційної інфраструктури в Україні повністю збігаються". - Татаров і коломойський можуть підтвердити: неЛох - найбільший борець з корупцією у світі.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:52 Ответить
Потому что зрите в глаз а не в корень.
показать весь комментарий
13.01.2021 15:09 Ответить
Это ещё большой вопрос, захочет ли Байден общаться с Зеленским, окружение которого - сплошные пророссийские агенты, шестёрки Коломойского и коррупционеры. "Короля делает свита", это известно с давних времён.
показать весь комментарий
13.01.2021 15:21 Ответить
українська знаде.
а зелена - ніколи
показать весь комментарий
13.01.2021 15:27 Ответить
Кулеба як вважаєш це був успєх Єрмака чи самого Вови? https://www.axios.com/gordon-sondland-trump-zelensky-loves-your-ass-25711b3e-0336-4dcd-859e-3493a6103b4a.html Sondland says he likely told Trump that Zelensky "loves your ass" ...
показать весь комментарий
13.01.2021 17:16 Ответить
Сегодня на 60 мин Скобеевых было заявлено следующее о Кулебе, после его типа категоричном непринятии рашистской вакцины- Скобеева (дословная цитата) "БЫЛ ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ ЧЛЕН КОМАНДЫ КЛОУНСКОЙ ВЛАСТИ и тот..."
показать весь комментарий
13.01.2021 19:34 Ответить
Дай-то Бог. Однако военная помощь Украине при республиканце Трампе была существенно выше, чем при демократе Обаме. Боюсь, что при демократе Байдене она вернется к такой же как при Обаме
показать весь комментарий
13.01.2021 20:22 Ответить
 
 