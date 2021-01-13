Українська влада порозуміється з адміністрацією Байдена, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що українська влада знайде спільну мову з новою адміністрацією США на всіх рівнях, зокрема і на найвищому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це дипломат заявив в інтерв'ю "Обозревателю".

Коментуючи підвищену увагу в Україні до майбутньої інавгурації новообраного президента США Джо Байдена, дипломат зауважив, що "стежити треба не за інавгурацією, а за тим, як відносини між країнами розвиватимуться після неї"

"Я переконаний, що ми порозуміємось із новою адміністрацією, яка дуже добре розуміє Україну. Я переконаний, що коли президент Зеленський і президент Байден поговорять і зустрінуться, між ними встановиться чудовий контакт", - сказав Кулеба.

Він також зазначив, що, на його думку, ніхто не буде проти, якщо новообраний президент США жорстко вимагатиме від української влади виконання взятих на себе антикорупційних зобов’язань.

"А хто проти?.. Пріоритети президента Байдена і президента Зеленського щодо функціонування антикорупційної інфраструктури в Україні повністю збігаються", - зазначив очільник МЗС.

За його словами, українські дипломати працюють над тим, щоб президенти України і США якнайшвидше поговорили та зустрілися, оскільки саме під час таких розмов можна досягати стратегічних домовленостей і взаєморозуміння.