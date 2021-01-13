Українська влада порозуміється з адміністрацією Байдена, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що українська влада знайде спільну мову з новою адміністрацією США на всіх рівнях, зокрема і на найвищому.
Як передає Цензор.НЕТ, про це дипломат заявив в інтерв'ю "Обозревателю".
Коментуючи підвищену увагу в Україні до майбутньої інавгурації новообраного президента США Джо Байдена, дипломат зауважив, що "стежити треба не за інавгурацією, а за тим, як відносини між країнами розвиватимуться після неї"
"Я переконаний, що ми порозуміємось із новою адміністрацією, яка дуже добре розуміє Україну. Я переконаний, що коли президент Зеленський і президент Байден поговорять і зустрінуться, між ними встановиться чудовий контакт", - сказав Кулеба.
Він також зазначив, що, на його думку, ніхто не буде проти, якщо новообраний президент США жорстко вимагатиме від української влади виконання взятих на себе антикорупційних зобов’язань.
"А хто проти?.. Пріоритети президента Байдена і президента Зеленського щодо функціонування антикорупційної інфраструктури в Україні повністю збігаються", - зазначив очільник МЗС.
За його словами, українські дипломати працюють над тим, щоб президенти України і США якнайшвидше поговорили та зустрілися, оскільки саме під час таких розмов можна досягати стратегічних домовленостей і взаєморозуміння.
- Можно, можно ! Сумасшедшему все можно ! Значит , вице-король Индии?(с)
ЗЕ через бідність розуму так і не второпав, що означають санкції США стосовно його як прихованих, непрямих прибічників (ОПЗЖ) так і заповзятих (друг і товариш по чарці, Саня Дубинський)...
А це означає, що ЗЕ може повернутися вільною актрисою в комедійний "квартал", або завітати в квартал кримінальний - на лаву підсудних! І нічого іншого!
А для України "сигнал зі США" означає: або активізацію США в російсько-українському конфлікті на підтримку Україні, чи ні... (доки ЗЕ гратиме бузувірську для України московського опереточного короля)
А транзит влади в Україні виявиться куди жорсткішим ніж у Януковича...
1. Миттєва - діарея вразила весь апарат;
2. Закінчився туалетний папір;
3. Закінчився звичайний папір;
4. Степанов продовжив локдаун на невизначений термін (магазини будуть закрити)
5. Перепустка Дубинському була анульована на вході останнього в ОП ( використана охоронником як ...)
США вам это прямым текстом сказали!
А Зе-нарик уже успел отказаться.
Все против! Все акционеры ЗАО "Президент Зеленский" против!
Чувствую, следующий после Кривоноса уйдет Кулеба, потом Резников и Данилов и все, - можно сдаваться.
Наступна, проєвропейська українська влада знайде спільну мову.
Якщо населення, що проживає на території України і має паспорти українців, вибере проєвропейську владу, а не ЖОПЕ-ОПЗЖ, коломойш та інших пройдисвітів.
Але надії мало, бо в стаді завжди більшість то вівці або барани
"А хто проти?.. Пріоритети президента Байдена і президента Зеленського щодо функціонування антикорупційної інфраструктури в Україні повністю збігаються". - Татаров і коломойський можуть підтвердити: неЛох - найбільший борець з корупцією у світі.
а зелена - ніколи