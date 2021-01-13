УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3992 відвідувача онлайн
Новини
2 384 55

Українська влада порозуміється з адміністрацією Байдена, - Кулеба

Українська влада порозуміється з адміністрацією Байдена, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що українська влада знайде спільну мову з новою адміністрацією США на всіх рівнях, зокрема і на найвищому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це дипломат заявив в інтерв'ю "Обозревателю".

Коментуючи підвищену увагу в Україні до майбутньої інавгурації новообраного президента США Джо Байдена, дипломат зауважив, що "стежити треба не за інавгурацією, а за тим, як відносини між країнами розвиватимуться після неї"

"Я переконаний, що ми порозуміємось із новою адміністрацією, яка дуже добре розуміє Україну. Я переконаний, що коли президент Зеленський і президент Байден поговорять і зустрінуться, між ними встановиться чудовий контакт", - сказав Кулеба.

Він також зазначив, що, на його думку, ніхто не буде проти, якщо новообраний президент США жорстко вимагатиме від української влади виконання взятих на себе антикорупційних зобов’язань.

Також читайте: Для України реальною є перспектива спрощення візового режиму з Великою Британією, - Кулеба

"А хто проти?.. Пріоритети президента Байдена і президента Зеленського щодо функціонування антикорупційної інфраструктури в Україні повністю збігаються", - зазначив очільник МЗС.

За його словами, українські дипломати працюють над тим, щоб президенти України і США якнайшвидше поговорили та зустрілися, оскільки саме під час таких розмов можна досягати стратегічних домовленостей і взаєморозуміння.

Автор: 

Байден Джо (2899) США (24357) Кулеба Дмитро (3606)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Конечно найдет. Но уже не эта.
показати весь коментар
13.01.2021 14:12 Відповісти
+10
Что бы "найти общий язык" надо посадить Коломойского и Дубинского!
США вам это прямым текстом сказали!
А Зе-нарик уже успел отказаться.
показати весь коментар
13.01.2021 14:12 Відповісти
+10
Не. Он прозрачно намекает, что скоро снова будет так:

Українська влада порозуміється з адміністрацією Байдена, - Кулеба - Цензор.НЕТ 60
показати весь коментар
13.01.2021 14:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кулеба--ти чи лох, чи тупа куриця.
показати весь коментар
13.01.2021 14:10 Відповісти
Він зіц-міністр МЗС України...
показати весь коментар
13.01.2021 14:12 Відповісти
- Тебе ничего не придется делать, - втолковывал шурин, - ты только должен всем и каждому кричать в уши: «Я Наполеон!» или «Я Эмиль Золя!». Или Магомет, если хочешь ! - А вице-королем Индии можно? - доверчиво спросил Берлага.
- Можно, можно ! Сумасшедшему все можно ! Значит , вице-король Индии?(с)
показати весь коментар
13.01.2021 14:31 Відповісти
Не порозуміється!

ЗЕ через бідність розуму так і не второпав, що означають санкції США стосовно його як прихованих, непрямих прибічників (ОПЗЖ) так і заповзятих (друг і товариш по чарці, Саня Дубинський)...

А це означає, що ЗЕ може повернутися вільною актрисою в комедійний "квартал", або завітати в квартал кримінальний - на лаву підсудних! І нічого іншого!

А для України "сигнал зі США" означає: або активізацію США в російсько-українському конфлікті на підтримку Україні, чи ні... (доки ЗЕ гратиме бузувірську для України московського опереточного короля)

А транзит влади в Україні виявиться куди жорсткішим ніж у Януковича...
показати весь коментар
13.01.2021 22:20 Відповісти
земудаки успокойтесь, вас это не касается
показати весь коментар
13.01.2021 17:04 Відповісти
Кулеба вірить в "зірку" Дерьмака!
показати весь коментар
13.01.2021 14:10 Відповісти
Не. Он прозрачно намекает, что скоро снова будет так:

Українська влада порозуміється з адміністрацією Байдена, - Кулеба - Цензор.НЕТ 60
показати весь коментар
13.01.2021 14:26 Відповісти
Забыл маленькую деталь - это в том случае, если Украинская власть полным составом не попадет под санкции...
показати весь коментар
13.01.2021 14:11 Відповісти
Джерело на умовах анонімности проінформувало реакцію в ОП на санкції США проти Дубинського: було 5 реакцій;
1. Миттєва - діарея вразила весь апарат;
2. Закінчився туалетний папір;
3. Закінчився звичайний папір;
4. Степанов продовжив локдаун на невизначений термін (магазини будуть закрити)
5. Перепустка Дубинському була анульована на вході останнього в ОП ( використана охоронником як ...)
показати весь коментар
13.01.2021 14:34 Відповісти
Саме та ситуація коли вазелін ще треба заслужити.
показати весь коментар
13.01.2021 14:11 Відповісти
Что бы "найти общий язык" надо посадить Коломойского и Дубинского!
США вам это прямым текстом сказали!
А Зе-нарик уже успел отказаться.
показати весь коментар
13.01.2021 14:12 Відповісти
Сопля со своим языком только сзади ниже пояса Байдена может попытаться пообщаться,и то если позволят.
показати весь коментар
13.01.2021 14:29 Відповісти
Конечно найдет. Но уже не эта.
показати весь коментар
13.01.2021 14:12 Відповісти
Ц, теж знайде. Свій власний у Байдена в дупі. Такий язик справді може вважатися спільним. 😊
показати весь коментар
13.01.2021 15:11 Відповісти
"А кто против?
Все против! Все акционеры ЗАО "Президент Зеленский" против!
Чувствую, следующий после Кривоноса уйдет Кулеба, потом Резников и Данилов и все, - можно сдаваться.
показати весь коментар
13.01.2021 14:12 Відповісти
но для начала Байден напомнит найвэлычнишому, что кликуху Моника надо отрабатывать
показати весь коментар
13.01.2021 14:13 Відповісти
Он бы с радостью,но придется с последнего афроамериканца начинать и так постепенно вверх.
показати весь коментар
13.01.2021 14:31 Відповісти
Неужели выдадут Беню КАЛОмойского и Ренатку Леньковича Гудка с присными?
Украинская власть найдет общий язык с администрацией Байдена, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4338
показати весь коментар
13.01.2021 14:14 Відповісти
А им ,что ренатка нужен?вроде ж на гадил еще на территории США...
показати весь коментар
13.01.2021 14:21 Відповісти
Уже заинтересовались. И Минюст США и ФБР.
показати весь коментар
13.01.2021 14:31 Відповісти
Нормально)значит все таки успел и там нагадить...
показати весь коментар
13.01.2021 14:32 Відповісти
И не только он.
показати весь коментар
13.01.2021 14:53 Відповісти
Зачем тебе на Америку надеяться...Всё,сдулся,сметун комнатный.) А говорил в любое время...мы не беларусы....так рубаху рвал,хвастун.Не красиво.
показати весь коментар
13.01.2021 14:33 Відповісти
БААААА! Мойша !!!! Вы ж такі зноў тут! Мойша, вы не адказалі на маё пытанне аб тым, ці адчуваеце вы асабіста цяжар на сваіх "волатаўскія плячах? І скажыце, вы ў нядзелю лакальна здзяйснялі традыцыйную шпацыр на свежым паветры ці працягвалі ціснуць блашчыц на сваім канапе сваім задам? Як там Сашка? Ад вашай традыцыйнай нядзельнай, на свежым паветры, прагулкі колькі памперсаў змяніў?
показати весь коментар
13.01.2021 14:53 Відповісти
Мойша, вы які з трох?
Українська влада порозуміється з адміністрацією Байдена, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5537
показати весь коментар
13.01.2021 15:00 Відповісти
Лізінг??
показати весь коментар
13.01.2021 14:15 Відповісти
Українська влада порозуміється з адміністрацією Байдена, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8221
показати весь коментар
13.01.2021 14:26 Відповісти
Тут вже анал...так очі витріщив як коляку в дупку вставили...))
показати весь коментар
13.01.2021 14:31 Відповісти
Українська влада порозуміється з адміністрацією Байдена, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2286
показати весь коментар
13.01.2021 14:38 Відповісти
Все будет хорошо. Зеленскому нужно только Байдену в глаза посмотреть!
показати весь коментар
13.01.2021 14:17 Відповісти
можно в один,сзади?
показати весь коментар
13.01.2021 14:32 Відповісти
вряд ли эту штуку сзади Байдена, можно назвать глазом.
показати весь коментар
13.01.2021 14:36 Відповісти
Некоторые называют *шоколадным* глазом*.,
показати весь коментар
13.01.2021 14:57 Відповісти
Наступна.
Наступна, проєвропейська українська влада знайде спільну мову.
Якщо населення, що проживає на території України і має паспорти українців, вибере проєвропейську владу, а не ЖОПЕ-ОПЗЖ, коломойш та інших пройдисвітів.
Але надії мало, бо в стаді завжди більшість то вівці або барани
показати весь коментар
13.01.2021 14:17 Відповісти
Ахахаха))))а я,грешным делом,думала,что он по порядочней остальной зелени -но нет,все же вылил на зесрань очередную цистерну мочи...
показати весь коментар
13.01.2021 14:18 Відповісти
Это далеко НЕ зависит от зеленой власти...
показати весь коментар
13.01.2021 14:20 Відповісти
Это как? Дадут Байдену взятку?
показати весь коментар
13.01.2021 14:23 Відповісти
Бурісма2...))
показати весь коментар
13.01.2021 14:32 Відповісти
Украинская - найдёт. Но в наличии антиукраинская! И злостно антинародная.
показати весь коментар
13.01.2021 14:24 Відповісти
Дмитре, ти не сци. Відсутність України у міжнародній політиці не твоя провина. Просто коробки з під бананів збирай під особисті речі. Незабаром усім зєскопом нахєр, нахєр...
показати весь коментар
13.01.2021 14:25 Відповісти
А администрация Байдена?
показати весь коментар
13.01.2021 14:26 Відповісти
"Приоритеты" Зели это видосики.. Забери у него смартфон и видеокамеру, и все - ...дец приоритетам и нема ЗЕ, исчез из поля зрения, выключился лапшедром.
показати весь коментар
13.01.2021 14:28 Відповісти
Гнучка спина незамінна для власника теплого м'якого і вологого язика.
показати весь коментар
13.01.2021 14:33 Відповісти
не кажи "гоп"....
показати весь коментар
13.01.2021 14:31 Відповісти
В Оральному кабінеті...
показати весь коментар
13.01.2021 14:34 Відповісти
Кулеба імпотентний міністр по СПРАВам , зате лідер по ЗАЯВам...
показати весь коментар
13.01.2021 14:38 Відповісти
Звичайно, порозуміється - коли адміністрація Байдена затисне яй** неЛоха і його неЛошат у своїх лещатах.
показати весь коментар
13.01.2021 14:44 Відповісти
"Він також зазначив, що, на його думку, ніхто не буде проти, якщо новообраний президент США жорстко вимагатиме від української влади виконання взятих на себе антикорупційних зобов'язань.
"А хто проти?.. Пріоритети президента Байдена і президента Зеленського щодо функціонування антикорупційної інфраструктури в Україні повністю збігаються". - Татаров і коломойський можуть підтвердити: неЛох - найбільший борець з корупцією у світі.
показати весь коментар
13.01.2021 14:52 Відповісти
Потому что зрите в глаз а не в корень.
показати весь коментар
13.01.2021 15:09 Відповісти
Это ещё большой вопрос, захочет ли Байден общаться с Зеленским, окружение которого - сплошные пророссийские агенты, шестёрки Коломойского и коррупционеры. "Короля делает свита", это известно с давних времён.
показати весь коментар
13.01.2021 15:21 Відповісти
українська знаде.
а зелена - ніколи
показати весь коментар
13.01.2021 15:27 Відповісти
Кулеба як вважаєш це був успєх Єрмака чи самого Вови? https://www.axios.com/gordon-sondland-trump-zelensky-loves-your-ass-25711b3e-0336-4dcd-859e-3493a6103b4a.html Sondland says he likely told Trump that Zelensky "loves your ass" ...
показати весь коментар
13.01.2021 17:16 Відповісти
Сегодня на 60 мин Скобеевых было заявлено следующее о Кулебе, после его типа категоричном непринятии рашистской вакцины- Скобеева (дословная цитата) "БЫЛ ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ ЧЛЕН КОМАНДЫ КЛОУНСКОЙ ВЛАСТИ и тот..."
показати весь коментар
13.01.2021 19:34 Відповісти
Дай-то Бог. Однако военная помощь Украине при республиканце Трампе была существенно выше, чем при демократе Обаме. Боюсь, что при демократе Байдене она вернется к такой же как при Обаме
показати весь коментар
13.01.2021 20:22 Відповісти
 
 