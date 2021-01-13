Разоблаченному контрразведкой СБУ террористу "ЛНР" сообщено о подозрении. ФОТО

Контрразведка СБУ разоблачила бывшего боевика террористической организации "ЛНР", который в 2014 году воевал против украинских военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В рамках следствия органы госбезопасности установили, что с началом российской вооруженной агрессии житель Луганска присоединился к так называемому "Третьему Станично-Луганскому батальону ВДВ ДШБ", а позже - к "противотанковой артбатарее 2-й отдельной мотострелковой бригады "НМ ЛНР".



Фото: сайт СБУ

Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

