РУС
Разоблаченному контрразведкой СБУ террористу "ЛНР" сообщено о подозрении. ФОТО

Контрразведка СБУ разоблачила бывшего боевика террористической организации "ЛНР", который в 2014 году воевал против украинских военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В рамках следствия органы госбезопасности установили, что с началом российской вооруженной агрессии житель Луганска присоединился к так называемому "Третьему Станично-Луганскому батальону ВДВ ДШБ", а позже - к "противотанковой артбатарее 2-й отдельной мотострелковой бригады "НМ ЛНР".

Разоблаченному контрразведкой СБУ террористу ЛНР сообщено о подозрении 01
Фото: сайт СБУ

Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

+4
Весь деловой, с напузной сумочкой, во всём импортном ( а не мэйд ин Раша ), очередной сепарок чудным образом оказался в логове фошиздов и распинателей мальчиков в трусиках... Как обычно впрочем, в Норильск, Воркуту, Саратов что-то не тянет адептов "русского мира"
показать весь комментарий
13.01.2021 14:46 Ответить
+3
напузная сумочка на бретельке сразу выдает в нем провинциального лоха из луганды.

беременный лугандиец рожать будет на тюремной паРаше))
показать весь комментарий
13.01.2021 14:55 Ответить
+2
и сумочка, и барсетка, и узкие задранные носки ботинок и очки на лбу- это все таки лоховство и страшный провинциализм и дурновкусие.))
показать весь комментарий
13.01.2021 15:43 Ответить
Судя по виду немолодой. Видать за очередной украинской пенсией на Большую Землю приехал.
показать весь комментарий
13.01.2021 15:34 Ответить
боты за 4000 грн. все эти коллаборанты - это родственники коррумпированных украинских чиновников
показать весь комментарий
13.01.2021 15:52 Ответить
 
 