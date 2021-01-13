Викритому контррозвідкою СБУ терористу "ЛНР" повідомлено про підозру. ФОТО
Контррозвідка СБУ викрила колишнього бойовика терористичної організації "ЛНР", який у 2014 році воював проти українських військовослужбовців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
У межах слідства органи держбезпеки встановили, що з початком російської збройної агресії мешканець Луганська приєднався до так званого "Третього Станично-Луганського батальйону ВДВ ДШБ", а пізніше – до "протитанкової артбатареї 2-ї окремої мотострілецької бригади НМ ЛНР".
Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.
Топ коментарі
+4 дмитрий иванов #379098
показати весь коментар13.01.2021 14:46 Відповісти Посилання
+3 Mora Zfayfer
показати весь коментар13.01.2021 14:55 Відповісти Посилання
+2 Mora Zfayfer
показати весь коментар13.01.2021 15:43 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
беременный лугандиец рожать будет на тюремной паРаше))