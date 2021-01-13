Викритому контррозвідкою СБУ терористу "ЛНР" повідомлено про підозру. ФОТО

Контррозвідка СБУ викрила колишнього бойовика терористичної організації "ЛНР", який у 2014 році воював проти українських військовослужбовців.

У межах слідства органи держбезпеки встановили, що з початком російської збройної агресії мешканець Луганська приєднався до так званого "Третього Станично-Луганського батальйону ВДВ ДШБ", а пізніше – до "протитанкової артбатареї 2-ї окремої мотострілецької бригади НМ ЛНР".



Фото: сайт СБУ

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

