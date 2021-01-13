УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4003 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
7 029 12

Викритому контррозвідкою СБУ терористу "ЛНР" повідомлено про підозру. ФОТО

Контррозвідка СБУ викрила колишнього бойовика терористичної організації "ЛНР", який у 2014 році воював проти українських військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У межах слідства органи держбезпеки встановили, що з початком російської збройної агресії мешканець Луганська приєднався до так званого "Третього Станично-Луганського батальйону ВДВ ДШБ", а пізніше – до "протитанкової артбатареї 2-ї окремої мотострілецької бригади НМ ЛНР".

Викритому контррозвідкою СБУ терористу ЛНР повідомлено про підозру 01
Фото: сайт СБУ

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Також читайте: Начальнику "Служби прикордонної охорони МДБ ДНР" заочно повідомлено про підозру, - контррозвідка СБУ

Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (13379) Луганська область (4938)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Весь деловой, с напузной сумочкой, во всём импортном ( а не мэйд ин Раша ), очередной сепарок чудным образом оказался в логове фошиздов и распинателей мальчиков в трусиках... Как обычно впрочем, в Норильск, Воркуту, Саратов что-то не тянет адептов "русского мира"
показати весь коментар
13.01.2021 14:46 Відповісти
+3
напузная сумочка на бретельке сразу выдает в нем провинциального лоха из луганды.

беременный лугандиец рожать будет на тюремной паРаше))
показати весь коментар
13.01.2021 14:55 Відповісти
+2
и сумочка, и барсетка, и узкие задранные носки ботинок и очки на лбу- это все таки лоховство и страшный провинциализм и дурновкусие.))
показати весь коментар
13.01.2021 15:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Весь деловой, с напузной сумочкой, во всём импортном ( а не мэйд ин Раша ), очередной сепарок чудным образом оказался в логове фошиздов и распинателей мальчиков в трусиках... Как обычно впрочем, в Норильск, Воркуту, Саратов что-то не тянет адептов "русского мира"
показати весь коментар
13.01.2021 14:46 Відповісти
напузная сумочка на бретельке сразу выдает в нем провинциального лоха из луганды.

беременный лугандиец рожать будет на тюремной паРаше))
показати весь коментар
13.01.2021 14:55 Відповісти
та причем здесь сумочка (а шо Мора , не с напузной, а с барсеткой это типа не провинциальный лох?)? он гандон настрящий сепарский гандон , который попробовал рузьки мир (хотел побагатому) а потом понял шо в Украине лучше и убежал от попачленцев опять в Украину и ховался. сейчас будет ныть шо он без оружия на блокпостах стоял или служил связистом ,поваром, ремонтником, дворником и т. д. т.е. совсем не при делах! застрелите его на йух при побеге! еще на таких уродов деньги тратить!
показати весь коментар
13.01.2021 15:38 Відповісти
и сумочка, и барсетка, и узкие задранные носки ботинок и очки на лбу- это все таки лоховство и страшный провинциализм и дурновкусие.))
показати весь коментар
13.01.2021 15:43 Відповісти
это ты сам придумал или у вас в Германии специальный свод законов есть? ну ладно ты все в бардачке мэрса хранишь. а вот у меня мэрса нет иикуда мне класть телефон очки в футляре блокнот с авторучкой бумажник пропуск на фирму и др. бадягу? в карманы, так вроде как до фига будет... или слугу с портфелем как у тебя нанять? и вроде как я в третьем колене столичный житель. ну подскажи - может и воспользуюсь твоим советом.
показати весь коментар
13.01.2021 15:57 Відповісти
ты кроме барсеток ничего больше не видел? )

Викритому контррозвідкою СБУ терористу "ЛНР" повідомлено про підозру - Цензор.НЕТ 5904

Викритому контррозвідкою СБУ терористу "ЛНР" повідомлено про підозру - Цензор.НЕТ 9483

Викритому контррозвідкою СБУ терористу "ЛНР" повідомлено про підозру - Цензор.НЕТ 4721

Викритому контррозвідкою СБУ терористу "ЛНР" повідомлено про підозру - Цензор.НЕТ 318
показати весь коментар
13.01.2021 16:13 Відповісти
ладно, я вообще то свою сумочку наплечную защищал...... вроде как ближе к 37 рюкзак поздновато, сумка огромная и вроде портфель большой .... а оно вон оказуется как.... ладно раз ты так нервничаешь , Ив сен Лоран , куплю себе шкоду, буду все в бардачке возить...... а то ты какого то хача с барсеткой в трениках мне прицепил а он мне на йух не приснился.
показати весь коментар
13.01.2021 16:22 Відповісти
та нi, нервуєш якраз ти))
показати весь коментар
13.01.2021 16:31 Відповісти
та и х р е н на них (на барсетки рюкзаки и напузники) я ведь о сепаре спалившемся говорил а ты на фигню внимание народа отвлекаешь. враг он ч с чем угодно может быть, хоть в ферари и на лабутенах, но главное то не эта мишура, а то , что он враг. да согласен в лугандоне чертей в абибасах и шлепанцах резиновых до фига, но главное что они сепары и враги Украины....
показати весь коментар
13.01.2021 16:41 Відповісти
100 вiдсоткiв.
Викритому контррозвідкою СБУ терористу "ЛНР" повідомлено про підозру - Цензор.НЕТ 5112

Викритому контррозвідкою СБУ терористу "ЛНР" повідомлено про підозру - Цензор.НЕТ 2705
показати весь коментар
13.01.2021 16:54 Відповісти
Судя по виду немолодой. Видать за очередной украинской пенсией на Большую Землю приехал.
показати весь коментар
13.01.2021 15:34 Відповісти
боты за 4000 грн. все эти коллаборанты - это родственники коррумпированных украинских чиновников
показати весь коментар
13.01.2021 15:52 Відповісти
 
 