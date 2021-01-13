Кабмин утвердил концепцию космической программы: из Госбюджета потратят 15 млрд грн
Кабинет Министров утвердил концепцию Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы. Из государственного бюджета планируют потратить 15 млрд гривен.
Соответствующее решение принято на заседании правительства 13 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина
Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете на соответствующий год с учетом его возможностей.
Ориентировочный объем финансирования Программы из государственного бюджета на 2021-2025 годы составляет около 15 млрд гривен.
"Украина имеет статус космической державы благодаря научному, инженерному, производственному потенциалу и ряду мероприятий, осуществленных в 1992-2020 гг.: международные коммерческие проекты, сохранение важных звеньев разработки и производства ракетно-космической техники, запуск украинских спутников и тому подобное", - говорится в документе.
А вместо мотора пламенный Главзебил.
Оно и марсианин и улететь умеет без ракеты
Вовка-космонавт, млять... Отправьте его за бюджетный кошт в Кушавель до конца президентского срока. Ей Богу, нам так и проще и дешевле будет.
"Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский назвал позором то, что страна не может запустить собственный спутник. ... «Когда к нам приезжают африканские делегации и ведут переговоры, а мы продолжаем свысока с ними разговаривать, после этого визави задают вопрос: «Извините, а сколько у вас спутников сейчас на орбите?» Ноль. А у них два. И кто тогда из нас космическая держава?»"
"Он добавил, что у Белоруссии или у Азербайджана тоже есть спутники, а Украина за 30 лет не смогла отправить в космос ни одного аппарата."
Ну ничего, ржите дальше.
Напрасная трата денег.