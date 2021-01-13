УКР
Новини
Кабмін затвердив концепцію космічної програми: з Держбюджету витратять 15 млрд грн

Кабінет Міністрів затвердив концепцію Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки. З державного бюджету планують витратити 15 млрд гривень.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 13 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів, передбачених удержавному бюджеті на відповідний рік з урахуванням його можливостей.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми з державного бюджету на 2021-2025 роки становить близько 15 млрд гривень.

"Україна має статус космічної держави завдяки науковому, інженерному, виробничому потенціалу і низці заходів, здійснених в 1992-2020 рр.: міжнародні комерційні проєкти, збереження важливих ланок розробки і виробництва ракетно-космічної техніки, запуск українських супутників тощо", - йдеться в документі.

Топ коментарі
+19
Очередной масштабный распил
показати весь коментар
13.01.2021 16:28 Відповісти
+19
распил космических масштабов "Космічне крадівництво"
показати весь коментар
13.01.2021 16:31 Відповісти
+18
Будем строить дорогу на Луну, нужно много асфальта.
показати весь коментар
13.01.2021 16:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Большая Ракета
показати весь коментар
13.01.2021 16:28 Відповісти
Кабмин утвердил концепцию космической программы: из Госбюджета потратят 15 млрд грн - Цензор.НЕТ 1611
показати весь коментар
13.01.2021 16:33 Відповісти
Кабмин утвердил концепцию космической программы: из Госбюджета потратят 15 млрд грн - Цензор.НЕТ 2789
показати весь коментар
13.01.2021 16:39 Відповісти
А вместо сердца пламенный мотор (С)
А вместо мотора пламенный Главзебил.
показати весь коментар
13.01.2021 18:29 Відповісти
Очередной масштабный распил
показати весь коментар
13.01.2021 16:28 Відповісти
Будем строить дорогу на Луну, нужно много асфальта.
показати весь коментар
13.01.2021 16:28 Відповісти
точно, но пройдет она через Кишинев)
показати весь коментар
13.01.2021 16:34 Відповісти
распил космических масштабов "Космічне крадівництво"
показати весь коментар
13.01.2021 16:31 Відповісти
Космические шарлатаны.
показати весь коментар
13.01.2021 16:43 Відповісти
👌👍👏👏👏👏👏
показати весь коментар
13.01.2021 16:47 Відповісти
Леню Черновецкого пусть срочно вернут
Оно и марсианин и улететь умеет без ракеты
показати весь коментар
13.01.2021 16:38 Відповісти
Бубочка и сам космонавт не хуже Лёни!
показати весь коментар
13.01.2021 16:50 Відповісти
І все піде на дороги і закупівлі вакцин😄
показати весь коментар
13.01.2021 16:38 Відповісти
второе - вычеркнуть )))
показати весь коментар
13.01.2021 16:50 Відповісти
Ты,тварь,сначала за свой опросик отчитайся,и за бабло на него потраченное
показати весь коментар
13.01.2021 16:39 Відповісти
Непогана задумка, щасти.
показати весь коментар
13.01.2021 16:40 Відповісти
Збудуєм ракету і будем всіх бамбіть?
показати весь коментар
13.01.2021 16:40 Відповісти
а нельзя как Илон Маск...распродать все имущество кабмина и кабминовских крыс и ...осваивать космические дали уже на эти деньги)))там миллиардов будет наверное даже больше)))))
показати весь коментар
13.01.2021 16:41 Відповісти
Наркоман еще и олимпиаду проведет у себя в мозгу за наши деньги.
показати весь коментар
13.01.2021 16:41 Відповісти
олимпиаду на луне!
показати весь коментар
13.01.2021 16:43 Відповісти
крнцепция распила 15 лярдов
показати весь коментар
13.01.2021 16:42 Відповісти
Олимпийские игры, космос,....
показати весь коментар
13.01.2021 16:45 Відповісти
Житомир, Маск...
показати весь коментар
14.01.2021 03:12 Відповісти
Зебилы хитросделанные ! Вакцину закупайте , тварюки ! Разграбят , как на «великом крадивництве «
показати весь коментар
13.01.2021 16:46 Відповісти
О! Еще 15 миллиардиков! Бубочка, спроси у Бени, как их распиливать будете. Снова через схемы дорожного строительства?
Вовка-космонавт, млять... Отправьте его за бюджетный кошт в Кушавель до конца президентского срока. Ей Богу, нам так и проще и дешевле будет.
показати весь коментар
13.01.2021 16:48 Відповісти
Это будет просто космический распил. Зеля явно не остановится, пока экономика Украины окончательно не накроется от его мегапроектов.
показати весь коментар
13.01.2021 16:50 Відповісти
Зеля не способен на какие-то "проекты". Его пользуют как лоха и пилят бюджет все кому не лень, ну ему может какие-то копейки кидают как дурачку.
показати весь коментар
13.01.2021 16:54 Відповісти
дА, что тут скажешь... Идиот и в Африке идиот!
показати весь коментар
14.01.2021 03:10 Відповісти
Дорогу В Космос строить-это вам не бабло на паленой вакцине поднимать ,тут талант нужен
показати весь коментар
13.01.2021 16:51 Відповісти
Ну вот, а вы над Рашей ржали.
"Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский назвал позором то, что страна не может запустить собственный спутник. ... «Когда к нам приезжают африканские делегации и ведут переговоры, а мы продолжаем свысока с ними разговаривать, после этого визави задают вопрос: «Извините, а сколько у вас спутников сейчас на орбите?» Ноль. А у них два. И кто тогда из нас космическая держава?»"
"Он добавил, что у Белоруссии или у Азербайджана тоже есть спутники, а Украина за 30 лет не смогла отправить в космос ни одного аппарата."
Ну ничего, ржите дальше.
показати весь коментар
13.01.2021 16:52 Відповісти
П"ятнадцять мільярдів гриваків на космічну програму...ці зелені пеньки хоч знають,скільки коштує запустити одну-єдину ракету?..
показати весь коментар
13.01.2021 17:04 Відповісти
Еще одну пилораму нашла зебанда, теперь будет еще и космическое будивництво (крадивництво).
показати весь коментар
13.01.2021 17:08 Відповісти
Що за безграмотні коментарі " дорога на луну,нужно много асфальтам,крім асфальта потрібен ще шлак або щебінь ,та й працювати прийдеться вночі,коли місяць на небі.
показати весь коментар
13.01.2021 17:10 Відповісти
120 млн.дол. в год на космические программы?
Напрасная трата денег.
показати весь коментар
13.01.2021 17:19 Відповісти
Иліта на Марс збирається тікати??
показати весь коментар
13.01.2021 17:20 Відповісти
Фамилия нацальника Зенелохакосмоса, Рогозинко?
показати весь коментар
13.01.2021 17:37 Відповісти
Денег некуда девать?,врачам лучше доплатили к мизерной зарплате космос то даже не 10 а сотое по значимости в наших условиях
показати весь коментар
13.01.2021 17:38 Відповісти
КОСМОС - новая кличка товарища Зеленского.
показати весь коментар
13.01.2021 17:39 Відповісти
Какие космические долб@***...
показати весь коментар
13.01.2021 18:17 Відповісти
да, сказочные уже даже как то не звучит...
показати весь коментар
14.01.2021 03:18 Відповісти
придурки ! ничего не создали! 6-й год войны, а еще до сих пор нет баллистической ракеты среднего действия! и это при наличии Южмаша который выпускал десятками стратегические ракеты! какой позор! одни коррупционеры и бездарные казнокрады! ДО КОЛЕ ЗЕЛЕНСКИЙ ТЫ БУДЕШЬ ИСПЫТЫВАТЬ НАШЕ ТЕРПЕНИЕ!
показати весь коментар
14.01.2021 03:07 Відповісти
 
 