Кабмін затвердив концепцію космічної програми: з Держбюджету витратять 15 млрд грн
Кабінет Міністрів затвердив концепцію Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки. З державного бюджету планують витратити 15 млрд гривень.
Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 13 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна
Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів, передбачених удержавному бюджеті на відповідний рік з урахуванням його можливостей.
Орієнтовний обсяг фінансування Програми з державного бюджету на 2021-2025 роки становить близько 15 млрд гривень.
"Україна має статус космічної держави завдяки науковому, інженерному, виробничому потенціалу і низці заходів, здійснених в 1992-2020 рр.: міжнародні комерційні проєкти, збереження важливих ланок розробки і виробництва ракетно-космічної техніки, запуск українських супутників тощо", - йдеться в документі.
А вместо мотора пламенный Главзебил.
Оно и марсианин и улететь умеет без ракеты
Вовка-космонавт, млять... Отправьте его за бюджетный кошт в Кушавель до конца президентского срока. Ей Богу, нам так и проще и дешевле будет.
"Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский назвал позором то, что страна не может запустить собственный спутник. ... «Когда к нам приезжают африканские делегации и ведут переговоры, а мы продолжаем свысока с ними разговаривать, после этого визави задают вопрос: «Извините, а сколько у вас спутников сейчас на орбите?» Ноль. А у них два. И кто тогда из нас космическая держава?»"
"Он добавил, что у Белоруссии или у Азербайджана тоже есть спутники, а Украина за 30 лет не смогла отправить в космос ни одного аппарата."
Ну ничего, ржите дальше.
Напрасная трата денег.