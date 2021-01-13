Кабмін затвердив концепцію космічної програми: з Держбюджету витратять 15 млрд грн

Кабінет Міністрів затвердив концепцію Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки. З державного бюджету планують витратити 15 млрд гривень.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 13 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів, передбачених удержавному бюджеті на відповідний рік з урахуванням його можливостей.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми з державного бюджету на 2021-2025 роки становить близько 15 млрд гривень.

"Україна має статус космічної держави завдяки науковому, інженерному, виробничому потенціалу і низці заходів, здійснених в 1992-2020 рр.: міжнародні комерційні проєкти, збереження важливих ланок розробки і виробництва ракетно-космічної техніки, запуск українських супутників тощо", - йдеться в документі.