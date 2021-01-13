Экс-глава Харьковской ОГА Кучер назначен главой Государственной регуляторной службы
Кабинет Министров Украины назначил Алексея Кучера главой Государственной регуляторной службы.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, информирует Цензор.НЕТ.
"На сегодняшнем заседании члены Кабмина проголосовали за назначение Кучера Алексея Владимировича главой Государственной регуляторной службы Украины", - написал Мокан.
Отмечается, что новый глава Госрегуляторной службы назначен путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.
Напоминаем, ранее Кучер возглавлял Харьковскую ОГА чуть больше года, с 5 ноября 2019 г. На местных выборах-2020 баллотировался на пост мэра Харькова от партии Слуга народа и занял третье место с 7,24% (23 401 голосов). Был избран депутатом Харьковского горсовета как кандидат от той же партии.
