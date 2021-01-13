РУС
Экс-глава Харьковской ОГА Кучер назначен главой Государственной регуляторной службы

Кабинет Министров Украины назначил Алексея Кучера главой Государственной регуляторной службы.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшнем заседании члены Кабмина проголосовали за назначение Кучера Алексея Владимировича главой Государственной регуляторной службы Украины", - написал Мокан.

Отмечается, что новый глава Госрегуляторной службы назначен путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Напоминаем, ранее Кучер возглавлял Харьковскую ОГА чуть больше года, с 5 ноября 2019 г. На местных выборах-2020 баллотировался на пост мэра Харькова от партии Слуга народа и занял третье место с 7,24% (23 401 голосов). Был избран депутатом Харьковского горсовета как кандидат от той же партии.

Так він же компетентний авіаційний фахівець. Чи за приказкою де не посій "Слугу народа" там і вроде.
13.01.2021 16:33 Ответить
пристроили бездельника-таки.... щас нарегулирует на карман
13.01.2021 16:35 Ответить
Як ростуть люди: був кучером, а піднявся до регулювальника! Треба ще смугастий жезл вручити.
13.01.2021 20:06 Ответить
кучер у слуг
13.01.2021 16:45 Ответить
Лешка за год поднаторел ,теперь он тертый калач . Счас как развернется.....Ждите новостей.
13.01.2021 17:30 Ответить
"Незаменимый"!
13.01.2021 17:42 Ответить
Зеленое кафно не тонет...
13.01.2021 18:49 Ответить
 
 