Экс-глава Харьковской ОГА Кучер назначен главой Государственной регуляторной службы

Кабинет Министров Украины назначил Алексея Кучера главой Государственной регуляторной службы.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшнем заседании члены Кабмина проголосовали за назначение Кучера Алексея Владимировича главой Государственной регуляторной службы Украины", - написал Мокан.

Отмечается, что новый глава Госрегуляторной службы назначен путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Напоминаем, ранее Кучер возглавлял Харьковскую ОГА чуть больше года, с 5 ноября 2019 г. На местных выборах-2020 баллотировался на пост мэра Харькова от партии Слуга народа и занял третье место с 7,24% (23 401 голосов). Был избран депутатом Харьковского горсовета как кандидат от той же партии.