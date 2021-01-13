УКР
Ексголову Харківської ОДА Кучера призначено головою Державної регуляторної служби

Ексголову Харківської ОДА Кучера призначено головою Державної регуляторної служби

Кабінет Міністрів України призначив Олексія Кучера головою Державної регуляторної служби.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішньому засіданні члени Кабміну проголосували за призначення Кучера Олексія Володимировича головою Державної регуляторної служби України", - написав Мокан.

Зазначається, що новий глава Держрегуляторної служби призначений шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину.

Дивіться: "Херню городите! .. Не дрочіть! .. Ніхера ви не робили!" - глава Харківської ОДА Кучер і заступник голови Харківської облради Скоробогача публічно обговорюють актуальні проблеми. ВIДЕО

Нагадуємо, раніше Кучер очолював Харківську ОДА трохи більше року, з 5 листопада 2019 р. На місцевих виборах-2020 балотувався на пост мера Харкова від партії "Слуга народу" і посів третє місце з 7,24% (23 401 голосів). Був обраний депутатом Харківської міськради як кандидат від тієї ж партії.

Так він же компетентний авіаційний фахівець. Чи за приказкою де не посій "Слугу народа" там і вроде.
13.01.2021 16:33 Відповісти
пристроили бездельника-таки.... щас нарегулирует на карман
13.01.2021 16:35 Відповісти
Як ростуть люди: був кучером, а піднявся до регулювальника! Треба ще смугастий жезл вручити.
13.01.2021 20:06 Відповісти
кучер у слуг
13.01.2021 16:45 Відповісти
Лешка за год поднаторел ,теперь он тертый калач . Счас как развернется.....Ждите новостей.
13.01.2021 17:30 Відповісти
"Незаменимый"!
13.01.2021 17:42 Відповісти
Зеленое кафно не тонет...
13.01.2021 18:49 Відповісти
 
 