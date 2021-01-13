Ексголову Харківської ОДА Кучера призначено головою Державної регуляторної служби
Кабінет Міністрів України призначив Олексія Кучера головою Державної регуляторної служби.
Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогоднішньому засіданні члени Кабміну проголосували за призначення Кучера Олексія Володимировича головою Державної регуляторної служби України", - написав Мокан.
Зазначається, що новий глава Держрегуляторної служби призначений шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину.
Нагадуємо, раніше Кучер очолював Харківську ОДА трохи більше року, з 5 листопада 2019 р. На місцевих виборах-2020 балотувався на пост мера Харкова від партії "Слуга народу" і посів третє місце з 7,24% (23 401 голосів). Був обраний депутатом Харківської міськради як кандидат від тієї ж партії.
