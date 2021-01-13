Киев занял седьмое место в мировом рейтинге дорожных пробок. ИНФОГРАФИКА
Согласно индексу движения транспорта, в 2020 году Киев занял седьмое место в мире среди мегаполисов, склонных к заторам на дорогах.
Об этом свидетельствуют данные исследования на сайте компании TomTom, занимающаяся производством навигаторов и созданием программного обеспечения для них, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
В украинской столице за весь прошлый год было всего лишь 48 дней с низким трафиком.
Самые большие заторы в городе наблюдались 18 декабря, а наиболее свободными дороги были с марта до конца мая.
Следует отметить, что в 2019 году Киев занимал 12 место в данном рейтинге.
В рейтинг также вошли и другие украинские города - Одесса (11 место), Харьков (13 место) и Днепр (22 место).
В целом эксперты проанализировали 416 городов из 57 стран на шести континентах. Рейтинг демонстрирует состояние трафика в городах, что, по словам его составителей, может способствовать решению проблем, связанных с дорожным движением.
Худшая ситуация с пробками в Москве и области. На втором месте - Мумбаи (Индия), на третьем - Богота (Колумбия).
На последней, 416-й позиции - американский город Хай-Пойнт в Северной Каролине.
- повноцінна об'їзна дорога на 4-5 полос;
- розширення дорожного полотна за рахунок трамваїв, там де вони є;
- дублювання трамваїв новими лініями метро;
- скрізні тонелі через центральну частину міста (приклад - Бостон);
- доступні підземні паркінги в центрі і заборона паркування на дорозі (приклад - Кьольн);
- повне переосмислення дорожньої інфраструктури до міст-сателітів (вишневе, борщагівки, буча, ірпінь).
- і десь тут можна і про розв'язки подумати.
і це все тільки, що стосується правого берегу. загалом 40-50 гігабаксів і 20-30 років роботи.