Киев занял седьмое место в мировом рейтинге дорожных пробок. ИНФОГРАФИКА

Киев занял седьмое место в мировом рейтинге дорожных пробок. ИНФОГРАФИКА

Согласно индексу движения транспорта, в 2020 году Киев занял седьмое место в мире среди мегаполисов, склонных к заторам на дорогах.

Об этом свидетельствуют данные исследования на сайте компании TomTom, занимающаяся производством навигаторов и созданием программного обеспечения для них, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В украинской столице за весь прошлый год было всего лишь 48 дней с низким трафиком.

Самые большие заторы в городе наблюдались 18 декабря, а наиболее свободными дороги были с марта до конца мая.

Следует отметить, что в 2019 году Киев занимал 12 место в данном рейтинге.

В рейтинг также вошли и другие украинские города - Одесса (11 место), Харьков (13 место) и Днепр (22 место).

Читайте также: Снегопад вызвал в Киеве транспортный коллапс. КАРТА

В целом эксперты проанализировали 416 городов из 57 стран на шести континентах. Рейтинг демонстрирует состояние трафика в городах, что, по словам его составителей, может способствовать решению проблем, связанных с дорожным движением.

Худшая ситуация с пробками в Москве и области. На втором месте - Мумбаи (Индия), на третьем - Богота (Колумбия).

На последней, 416-й позиции - американский город Хай-Пойнт в Северной Каролине.

+5
Дорожная инфраструктура не развивается уже лет 30 а кол-во машин с каждым днем растет. Растет и за счет приезжих с других регионов, которые потом рассказывают какой Киев грязный и какие тут ужасные пробки. Но основная проблема это то что идет не развитие а видимость ремонта того что было построено очень давно... Тот же Шулявский мост, где обещанная развязка, которая там очень нужна и смогла бы разгружать потоки идущие с Севастопольской пл. и с Петровки? А стоил этот мост бюджету города столько что там не одну развязку европейского уровня можно было построить. Дальше Караваевы-дачи, там развязка уже лет 20 напрашивается, видимо не выгодно это делать и будет стоить еще дороже чем Шулявский мост.... И так можно продолжать до бесконечности... Проблема одна - воровство из городского бюджета.
13.01.2021 17:40 Ответить
+4
Это ты о Кличко?
13.01.2021 17:08 Ответить
+3
Скажем же спасибо Порошенкові за то, что солнце вставало.
13.01.2021 17:23 Ответить
От цим досягненням блазень може пишатися - свій внесок точно зробив...
13.01.2021 17:05 Ответить
Это ты о Кличко?
13.01.2021 17:08 Ответить
А до чого тут Зе чи Кличко??? Ви зовсім подуріли?
13.01.2021 17:54 Ответить
Согласен с тобой полностью. Мэр никакого отношения к дорожной инфраструктуре города не имеет. Мэр - он чисто для галочки. Рафик ни в чем не виноват.
14.01.2021 09:29 Ответить
Радость то какая!
13.01.2021 17:08 Ответить
Бо автівок забагато.
Бачу скільки при Порошенкові зубожілих розвелось.
13.01.2021 17:09 Ответить
Я прошу прощения, но более мне обратиться не к кому: вы не в курсе- где Али Хасан???
13.01.2021 17:15 Ответить
Не в курсі. І говорити про це не бажано.
13.01.2021 17:19 Ответить
Да??????? Не понял, но удивлен. Благодарю, за ответ. Просто я тут давненько не был.
13.01.2021 17:27 Ответить
Да. Але я би дуже хотіла його знову зустріти. Дуже..
13.01.2021 17:31 Ответить
Скажем же спасибо Порошенкові за то, что солнце вставало.
13.01.2021 17:23 Ответить
Можете ще йому вклонитись і поцьомати у п'ятку.
13.01.2021 17:24 Ответить
Это ваша и вам подобных прерогатива.
13.01.2021 17:27 Ответить
З чого ви взяли ?
Мені здається, що це прерогатива рабів. Якими є ваша частина.
13.01.2021 17:30 Ответить
Ну то есть, ваша.
13.01.2021 17:31 Ответить
Ні. Знову ви помиляєтесь.
13.01.2021 17:32 Ответить
Хіба тролі не раби? Чи може вони себе гордо вєлічают "вольнонайомніми"?
13.01.2021 18:17 Ответить
це вже ваша справа як себе називати
13.01.2021 18:20 Ответить
Невдалий жарт
Бо ж це стосується саме вас
13.01.2021 18:24 Ответить
Вы гордитесь тем, как много коррупции и теневой экономики развел Порошенко? Серьезно?
13.01.2021 17:32 Ответить
Багато це скільки , якщо виразитись точно ?
В чому ви вимірювали ? В дубінізмах чи жартах кварталу ? Чи в скаргах секти всепропало ?
13.01.2021 17:33 Ответить
А до Порошенко не было ни коррупции ни теневой экономики?
13.01.2021 18:44 Ответить
Кажуть психіатри,що ніщо так позитивно не впливає на хворого,як усвідомлення того,що є ще більші ідіоти за нього...Це велика радість для всіх міст України,велике їх оправдання і заспокоєння,що Києвом повторно керує Кличко...
13.01.2021 17:12 Ответить
Вы еще больше дороги рыгаловками и многоетажками застраивайте. Уже посужали дороги дальше некуда, а развязок никто строить не собирается. Пример тому, Окружная дорога, где добавили одну полосу, строили строили а ниодной развязки так и не построили. Да что там развязки, даже место разворота неотремонтировано и все в ямах. Видимо развороты в контракте забыли упомянуть.
13.01.2021 17:14 Ответить
Це йде мова лише про один відрізок дороги, що раніше був на балансі області. Тепер його передали Києву та мають відремонтувати.
13.01.2021 17:17 Ответить
Минулий рік не показовий, бо було дуже багато ремонтів. Та це не значить, що в Києві нормальний трафік- навпаки, він жахливий. Хоча початок 2021 їздити трохи можна.
13.01.2021 17:16 Ответить
Ну хоть в чем то при ZE власти вошли в первую десятку
13.01.2021 17:16 Ответить
мы продвинулись, ура, товарищи, и отдельное ура товарищу меру В.Кличко, благодаря вашим усилиям(или их отсутствию), мы так уверенно движемся к почетному первому месту..., метро еще надо закрыть..., это такая идея...
13.01.2021 17:18 Ответить
Честно говоря, мне не понравилось ездить в Киеве, в июле 2020-го. Очень не понравилось! Количество транспорта явно превышает пропускную способность киевских магистралей. Скажу более: даже в ранее спокойном Борисполе- полнейший капец! Опыт, понятно, у меня не велик, но четыре поездки- убедили в том, что паритета между транспортом и инфраструктурой- никакого. В этом плане есть образец- Мариуполь. Правда, когда кретины от Метинвеста не перекрывают центральный проспект Мира. А они его перекрывают всегда, твари!
13.01.2021 17:20 Ответить
Наши жлобы облезут дороги новые строить, исключительно дома и торговые центры.
13.01.2021 17:20 Ответить
Потрібно зменшити швидкість до 40 і ми вийдемо на перше в світі.
13.01.2021 17:24 Ответить
В Киеве нет пробок, если сравнивать со Стамбулом.
13.01.2021 17:29 Ответить
13.01.2021 17:40 Ответить
маячня. шулявський шляхопровід не є боттл-неком і пробки після нього не закінчуються.
13.01.2021 17:52 Ответить
Никто и не писал что вся проблема только лишь в Шулявском мосту, он был приведен как пример. И как я написал выше без развязки на Караваевых развязка на Шулявке особого эффекта не даст.
13.01.2021 17:56 Ответить
приклад чого, що можна було вбухати вдвічі більше коштів на інший проект, який би не вирішив проблему, бо вона перш за все в інших місцях?
13.01.2021 18:00 Ответить
Вы меня не совсем понимаете. Пример того что необходимо реконструировать т.к. эти обьекты были построены очень давно и расчитывались на совершенно другое кол-во транспорта. Морально подобные развязки устарели и не отвечает требованиям города с таким кол-вом транспорта.
13.01.2021 18:05 Ответить
я ваз зрозумів і тому вважаю ваш приклад із шулявкою цілком невдалим. я сам спочатку більше імпонував проекту петрука, а тепер бачу що він там наразі непотрібен (+ є сумніви що він туди взагалі влізе), при цьому він набагато дорожчий і потребує повного перекриття пр. перемоги на довгий час. я розумію, що вам би хотілося клюнути кличка, але в данному випадку проект був вибраний доцільно. так, у нас є розв'язки, які потребують повної перебудови. приклад - повітрофлотський. але навіть перебудова цих критичних розв'язок глобально всерівно нічого не дасть. бо спершу потрібно:
- повноцінна об'їзна дорога на 4-5 полос;
- розширення дорожного полотна за рахунок трамваїв, там де вони є;
- дублювання трамваїв новими лініями метро;
- скрізні тонелі через центральну частину міста (приклад - Бостон);
- доступні підземні паркінги в центрі і заборона паркування на дорозі (приклад - Кьольн);
- повне переосмислення дорожньої інфраструктури до міст-сателітів (вишневе, борщагівки, буча, ірпінь).
- і десь тут можна і про розв'язки подумати.
і це все тільки, що стосується правого берегу. загалом 40-50 гігабаксів і 20-30 років роботи.
14.01.2021 00:48 Ответить
Это утопия в реалиях Украины. У нас никто не берётся за проекты для реализации которых необходимо 20-30 лет. Максимум 2-3 года, пока начавший будет гарантировано у власти. Ну или начать и заморозить....
14.01.2021 06:56 Ответить
начебто хтось сумнівається
14.01.2021 09:15 Ответить
Я вам вот что скажу, утешительное: в Киеве водители- умницы! Они предельно вежливы. Они предельно осторожны и понятливы. Я видел как меня, "понаехавшего", с донецкими номерами- пропускали , дабы я вписался в поток. Если бы такое было в Мариуполе- хрена бы пропустили. Но! Таки есть избыток транспорта, отчетливый. Не спасет даже предельная вежливость.
13.01.2021 17:54 Ответить
ну так саме затори і сприяють підвищеній ввічливості ))
13.01.2021 20:37 Ответить
Дорог не становится больше, а кол-во машин постоянно растёт.
13.01.2021 17:54 Ответить
Далі хуже буде.
13.01.2021 18:26 Ответить
Давно была пора начинать строить туннели.
13.01.2021 18:43 Ответить
понаехали рагули на евро-корытахм 90х годов. не хотят на метро ездить
14.01.2021 08:05 Ответить
 
 