Киев занял седьмое место в мировом рейтинге дорожных пробок. ИНФОГРАФИКА

Согласно индексу движения транспорта, в 2020 году Киев занял седьмое место в мире среди мегаполисов, склонных к заторам на дорогах.

Об этом свидетельствуют данные исследования на сайте компании TomTom, занимающаяся производством навигаторов и созданием программного обеспечения для них, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В украинской столице за весь прошлый год было всего лишь 48 дней с низким трафиком.

Самые большие заторы в городе наблюдались 18 декабря, а наиболее свободными дороги были с марта до конца мая.

Следует отметить, что в 2019 году Киев занимал 12 место в данном рейтинге.

В рейтинг также вошли и другие украинские города - Одесса (11 место), Харьков (13 место) и Днепр (22 место).

В целом эксперты проанализировали 416 городов из 57 стран на шести континентах. Рейтинг демонстрирует состояние трафика в городах, что, по словам его составителей, может способствовать решению проблем, связанных с дорожным движением.

Худшая ситуация с пробками в Москве и области. На втором месте - Мумбаи (Индия), на третьем - Богота (Колумбия).

На последней, 416-й позиции - американский город Хай-Пойнт в Северной Каролине.