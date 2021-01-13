РУС
Зеленский подписал закон о снятии возрастных ограничений для госслужащих

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О государственной службе" о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе", принятый Верховной Радой в декабре 2020 года,

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Согласно документу, государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста по собственному согласию. Решение о продлении срока пребывания на госслужбе принимает субъект назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста", - говорится в сообщении.

Также, согласно закону, на период действия карантина, установленного Кабинетом министров с целью предотвращения распространения COVID-19, приостановлено действие положений законов "О государственной службе" и "О центральных органах исполнительной власти" в части проведения конкурсов на должности государственной службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство оставило зарплаты госслужащих на уровне прошлого года

В новых органах государственной власти, образованных о время действия карантина, отбор на должности государственной службы в установленном Кабинетом министров порядке не проводится, а назначение на должности осуществляется по результатам конкурса в соответствии с положениями закона "О государственной службе".

Автор: 

Зеленский Владимир госслужащие
+29
Просто напоминаю, что зебилы голосовали в том числе за новые лица в политике и бизнесе . Быть Витольду Фокину премьер-министром Украины. Молодой перспективный специалист Зеленский подписал закон о снятии возрастных ограничений для госслужащих - Цензор.НЕТ 9281
Зеленский подписал закон о снятии возрастных ограничений для госслужащих - Цензор.НЕТ 9532
13.01.2021 18:13 Ответить
+28
Зеленский подписал закон о снятии возрастных ограничений для госслужащих - Цензор.НЕТ 1766
13.01.2021 18:07 Ответить
+23
Зеленский подписал закон о снятии возрастных ограничений для госслужащих - Цензор.НЕТ 6535
13.01.2021 18:14 Ответить
Да конечно не ищу я проблем---их валом у нас. Кстати олигархов комуняшки породили. В Эстонии и почти так же в Литве практически уже с 1992 г вычистили всё что красным пахло. В Эстонии даже с кгб начали. Абсолютно всё сменили. Даже здание новое построили. Правда там иная была чуть ситуация чем у нас. Большевики изначально с уголовниками корешовались во все времена. тема в целом наша пустая уже. Поезд ушёл давно с последним вагоном. Ну разве что полная национализация---государственный капитализм. Но это когда нация едина в достижении цели. У нас тут сложней.
13.01.2021 19:40 Ответить
Другими словaми ; если добрался до казны , то воруй уже до самой смерти без перерыва на пенсию.
13.01.2021 18:43 Ответить
Вірно! Потрібно, як папа римський, поки в ящик не зіграє має красти і задницю в кріслі гріти. А ви кажете, що можна розвиватися Україні еволюційним шляхом! Для України шлях розвитку тільки революційний.
13.01.2021 23:06 Ответить
Рада приняла - этот передумал, цену на газ подняли - теперь передумали, локдаун будут продлевать - снова передумали... и так каждый день. Шизофрения. Не соскучишься с этим "недоправительством"...
13.01.2021 18:47 Ответить
теперь блатные сынки со школьной скамьи сразу в депуки а пан Фокин в президенты
13.01.2021 18:48 Ответить
прям как пэдрин выкулопок - в народные депутаты
14.01.2021 03:55 Ответить
Видать тема про "новые лица" сдулась окончательно... Только на старперов надёжа .
13.01.2021 18:50 Ответить
Видать на госслужбе с "новыми лицами" полный гололед, решили песочком притрусить.
13.01.2021 18:52 Ответить
Нафтогаз - государственное предприятие.
Коболев - госслужащий.
Президент намерял Коболеву работать до конца жизни...
13.01.2021 18:53 Ответить
Працівники держпідприємств не є держслужбовцями. Перед тим як щось писати -поцікавтесь хоча б у Гугла.
показать весь комментарий
У него ума как у зеленского
показать весь комментарий
Тобто міністри в нас вже пожиттєво????
показать весь комментарий
Теоретично. А практично на півроку, і це погано
показать весь комментарий
Міністри у нас дебіли і недоумки, так що ліпше хай півроку як декілька...
показать весь комментарий
Кретін-карантін,ВР приймають-відміняють,приймають-відміняють,долбо_би.
показать весь комментарий
В цьому є і плюси і мінуси. Більше мінусів, бо в нас і так безробіття, молоді і активні позбавляються карєрного ліфта
показать весь комментарий
Спочатку всіх адекватів повиганяли, тепер остолопи все взад повертають.
показать весь комментарий
Бубочку внучка Фокина так упрашивала, так упрашивала, что он после этого три дня на пианино играть не мог!
Зеленський підписав закон про зняття вікових обмежень для держслужбовців - Цензор.НЕТ 8115
13.01.2021 19:55 Ответить
Вот и усьо. Молодим роботи ніт, а старих пердунів тепер хер вигониш
показать весь комментарий
а як бути з тими хто вже вмер?
показать весь комментарий
Будуть смикати за мотузочки. Все одно Єрмак вирішує всі справи
показать весь комментарий
Ну, гепа ще ж до сих пір підписи ставить...
показать весь комментарий
еще себе разреши пожизненное правлелие без выборов. а детям судей до пожизненной должности пап и мам назначь посмертную выплату оклада каждый меся в течении 73 лет, чтоб хватило детям их правнуков. и чтоб дептаты передавали мандат своим детям или племянникам но с ограничением. только по мужской линии. и вот тогда уже точно молодым людям здесь делать будет не....уй
показать весь комментарий
Слава КПСС! Ура товарищи!
показать весь комментарий
гиганты мысли, первая экономика мира, пусть обучают молодое поколение, отпускать таких людей живыми - конечно нельзя, это точно.
показать весь комментарий
В незалежной Украине чиновников в несколько раз больше, чем было в советской. И ладно бы они могли похвалиться хоть чем-нибудь, так нет же, совсем наоборот, за 30 лет разворовали и развалили всё, что можно было. Их разгонять надо, оставлять каждого десятого это в лучшем случае, а он их консервирует. До 70! Эти вам наработают…
показать весь комментарий
В 1991 до республіканської "номенклатури", по ********* "держслужбовці", було зараховано рівно 3000 осіб на всіх ключових постах. Ще 9000 було в резерві. Як правило заступники директорів, міністрів, секретарів обкомів, райкомів і т.п.. І радянська Україна просто захлиналась в бюрократизмі. ... Зараз у нас статус "держслужбовця" мають 285 000 паразитів. Це не в декілька разів... 3000 і 285 000... А якщо додати сюди обслугу цих паразитів, наприклад 1 генерал має 12 чоловік обслуги, то отримаємо декілька мільйонів осіб які повністю вилучені з продуктивної сфери. Вони живуть як "споживачі".
показать весь комментарий
13.01.2021 21:26 Ответить
Ви обидва не пишіть єрунди.
Номенклатура і держслужбовці не одне і те ж.
Чиновників було при Союзі більше.
показать весь комментарий
Ви помиляєтесь. 12 рангів не змінились. Змінилась лише кількість номенклатури міністерств і відомств з 3000 до 285 000.
показать весь комментарий
ЗЕгенерат навіть не знає що таке "клептократія". І не дізнається бо не зважаючи на середній вік він або в інфантильному угарі або в старечому маразмі. Неадекват повний. Я навіть вже сумніваюсь в його підсудності.
показать весь комментарий
А пісюном на роялі треба вміти?
показать весь комментарий
Вот Бубочка маладец, следующим шагом будет снятие ограничений с президентского срока - когда захочет, тогда и уйдет
показать весь комментарий
Капут стране
Будет напоминать президиум верховного совета СССР все с деменцией и вокруг помощники родственники альфонсы иипоочая нечисть..
показать весь комментарий
Ну теперь всему молодняку одна дорога на запад.А старые пердуны без желания будут выедать страну.
показать весь комментарий
наше шимпан--зе просто необучаемо --- мало ему фокина
показать весь комментарий
Сказочний долбо%об!!!
показать весь комментарий
