Зеленський підписав закон про зняття вікових обмежень для держслужбовців

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі", який Верховна Рада ухвалила в грудні 2020 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Згідно з документом, державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за власною згодою. Рішення про продовження строку перебування на держслужбі ухвалює суб’єкт призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку", - говориться в повідомленні.

Також, відповідно до закону, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів з метою запобігання поширенню COVID-19, призупинено дію положень Закону України "Про державну службу" та Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" в частині проведення конкурсів на посади державної служби.

У новостворених органах державної влади, що були утворені протягом дії карантину, добір на посади державної служби в установленому Кабінетом Міністрів порядку не проводиться. Призначення на посади державної служби в таких органах здійснюється виключно за результатами конкурсу відповідно до положень Закону України "Про державну службу".

Автор: 

Просто напоминаю, что зебилы голосовали в том числе за новые лица в политике и бизнесе . Быть Витольду Фокину премьер-министром Украины. Молодой перспективный специалист Зеленский подписал закон о снятии возрастных ограничений для госслужащих - Цензор.НЕТ 9281
Зеленский подписал закон о снятии возрастных ограничений для госслужащих - Цензор.НЕТ 9532
13.01.2021 18:13 Відповісти
+28
Зеленский подписал закон о снятии возрастных ограничений для госслужащих - Цензор.НЕТ 1766
13.01.2021 18:07 Відповісти
+23
Зеленский подписал закон о снятии возрастных ограничений для госслужащих - Цензор.НЕТ 6535
13.01.2021 18:14 Відповісти
Да конечно не ищу я проблем---их валом у нас. Кстати олигархов комуняшки породили. В Эстонии и почти так же в Литве практически уже с 1992 г вычистили всё что красным пахло. В Эстонии даже с кгб начали. Абсолютно всё сменили. Даже здание новое построили. Правда там иная была чуть ситуация чем у нас. Большевики изначально с уголовниками корешовались во все времена. тема в целом наша пустая уже. Поезд ушёл давно с последним вагоном. Ну разве что полная национализация---государственный капитализм. Но это когда нация едина в достижении цели. У нас тут сложней.
13.01.2021 19:40 Відповісти
Другими словaми ; если добрался до казны , то воруй уже до самой смерти без перерыва на пенсию.
13.01.2021 18:43 Відповісти
Вірно! Потрібно, як папа римський, поки в ящик не зіграє має красти і задницю в кріслі гріти. А ви кажете, що можна розвиватися Україні еволюційним шляхом! Для України шлях розвитку тільки революційний.
13.01.2021 23:06 Відповісти
Рада приняла - этот передумал, цену на газ подняли - теперь передумали, локдаун будут продлевать - снова передумали... и так каждый день. Шизофрения. Не соскучишься с этим "недоправительством"...
13.01.2021 18:47 Відповісти
теперь блатные сынки со школьной скамьи сразу в депуки а пан Фокин в президенты
13.01.2021 18:48 Відповісти
прям как пэдрин выкулопок - в народные депутаты
14.01.2021 03:55 Відповісти
Видать тема про "новые лица" сдулась окончательно... Только на старперов надёжа .
13.01.2021 18:50 Відповісти
Видать на госслужбе с "новыми лицами" полный гололед, решили песочком притрусить.
13.01.2021 18:52 Відповісти
Нафтогаз - государственное предприятие.
Коболев - госслужащий.
Президент намерял Коболеву работать до конца жизни...
13.01.2021 18:53 Відповісти
Працівники держпідприємств не є держслужбовцями. Перед тим як щось писати -поцікавтесь хоча б у Гугла.
показати весь коментар
У него ума как у зеленского
13.01.2021 21:13 Відповісти
Тобто міністри в нас вже пожиттєво????
13.01.2021 18:53 Відповісти
Теоретично. А практично на півроку, і це погано
13.01.2021 19:22 Відповісти
Міністри у нас дебіли і недоумки, так що ліпше хай півроку як декілька...
13.01.2021 19:28 Відповісти
Кретін-карантін,ВР приймають-відміняють,приймають-відміняють,долбо_би.
13.01.2021 19:15 Відповісти
В цьому є і плюси і мінуси. Більше мінусів, бо в нас і так безробіття, молоді і активні позбавляються карєрного ліфта
13.01.2021 19:25 Відповісти
Спочатку всіх адекватів повиганяли, тепер остолопи все взад повертають.
13.01.2021 19:51 Відповісти
Бубочку внучка Фокина так упрашивала, так упрашивала, что он после этого три дня на пианино играть не мог!
Зеленський підписав закон про зняття вікових обмежень для держслужбовців - Цензор.НЕТ 8115
13.01.2021 19:55 Відповісти
Вот и усьо. Молодим роботи ніт, а старих пердунів тепер хер вигониш
13.01.2021 19:58 Відповісти
а як бути з тими хто вже вмер?
13.01.2021 20:02 Відповісти
Будуть смикати за мотузочки. Все одно Єрмак вирішує всі справи
13.01.2021 20:16 Відповісти
Ну, гепа ще ж до сих пір підписи ставить...
13.01.2021 21:16 Відповісти
еще себе разреши пожизненное правлелие без выборов. а детям судей до пожизненной должности пап и мам назначь посмертную выплату оклада каждый меся в течении 73 лет, чтоб хватило детям их правнуков. и чтоб дептаты передавали мандат своим детям или племянникам но с ограничением. только по мужской линии. и вот тогда уже точно молодым людям здесь делать будет не....уй
13.01.2021 20:37 Відповісти
Слава КПСС! Ура товарищи!
13.01.2021 20:50 Відповісти
гиганты мысли, первая экономика мира, пусть обучают молодое поколение, отпускать таких людей живыми - конечно нельзя, это точно.
13.01.2021 21:03 Відповісти
В незалежной Украине чиновников в несколько раз больше, чем было в советской. И ладно бы они могли похвалиться хоть чем-нибудь, так нет же, совсем наоборот, за 30 лет разворовали и развалили всё, что можно было. Их разгонять надо, оставлять каждого десятого это в лучшем случае, а он их консервирует. До 70! Эти вам наработают…
13.01.2021 21:08 Відповісти
В 1991 до республіканської "номенклатури", по ********* "держслужбовці", було зараховано рівно 3000 осіб на всіх ключових постах. Ще 9000 було в резерві. Як правило заступники директорів, міністрів, секретарів обкомів, райкомів і т.п.. І радянська Україна просто захлиналась в бюрократизмі. ... Зараз у нас статус "держслужбовця" мають 285 000 паразитів. Це не в декілька разів... 3000 і 285 000... А якщо додати сюди обслугу цих паразитів, наприклад 1 генерал має 12 чоловік обслуги, то отримаємо декілька мільйонів осіб які повністю вилучені з продуктивної сфери. Вони живуть як "споживачі".
13.01.2021 21:26 Відповісти
Ви обидва не пишіть єрунди.
Номенклатура і держслужбовці не одне і те ж.
Чиновників було при Союзі більше.
13.01.2021 22:05 Відповісти
Ви помиляєтесь. 12 рангів не змінились. Змінилась лише кількість номенклатури міністерств і відомств з 3000 до 285 000.
13.01.2021 22:43 Відповісти
ЗЕгенерат навіть не знає що таке "клептократія". І не дізнається бо не зважаючи на середній вік він або в інфантильному угарі або в старечому маразмі. Неадекват повний. Я навіть вже сумніваюсь в його підсудності.
13.01.2021 21:18 Відповісти
А пісюном на роялі треба вміти?
13.01.2021 21:23 Відповісти
Вот Бубочка маладец, следующим шагом будет снятие ограничений с президентского срока - когда захочет, тогда и уйдет
13.01.2021 21:28 Відповісти
Капут стране
Будет напоминать президиум верховного совета СССР все с деменцией и вокруг помощники родственники альфонсы иипоочая нечисть..
13.01.2021 21:28 Відповісти
Ну теперь всему молодняку одна дорога на запад.А старые пердуны без желания будут выедать страну.
13.01.2021 21:55 Відповісти
наше шимпан--зе просто необучаемо --- мало ему фокина
14.01.2021 06:41 Відповісти
Сказочний долбо%об!!!
14.01.2021 09:39 Відповісти
