Зеленський підписав закон про зняття вікових обмежень для держслужбовців

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі", який Верховна Рада ухвалила в грудні 2020 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Згідно з документом, державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за власною згодою. Рішення про продовження строку перебування на держслужбі ухвалює суб’єкт призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку", - говориться в повідомленні.

Також, відповідно до закону, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів з метою запобігання поширенню COVID-19, призупинено дію положень Закону України "Про державну службу" та Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" в частині проведення конкурсів на посади державної служби.

У новостворених органах державної влади, що були утворені протягом дії карантину, добір на посади державної служби в установленому Кабінетом Міністрів порядку не проводиться. Призначення на посади державної служби в таких органах здійснюється виключно за результатами конкурсу відповідно до положень Закону України "Про державну службу".

