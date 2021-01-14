РУС
Почти 650 граждан Украины умерли за прошлый год в Польше

В 2020 году консульские учреждения Украины на территории Польши оформили 643 справки о смерти граждан нашего государства.

Об этом говорится в ответе посольства Украины в Польше, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Больше всего летальных случаев зафиксировано в пределах округа консульского отдела посольства Украины в Варшаве - 282. В 52 из этих случаев люди погибли.

В пределах округа генконсульства Украины в Кракове зафиксировано 178 смертей украинцев, консульства в Гданьске - 126, генконсульства в Люблине - 57.

Читайте на Цензор.НЕТ: Муж-поляк убил во время ссоры жену-украинку

В 2019 году в Польше умерли 619 граждан Украины.

Как сообщалось, по данным Главного статистического управления Польши, по состоянию на конец 2019 году в Польше находились более 1 300 000 граждан Украины.

+4
650 за год на 1 300 000 - обычный путь жизни. Посчитайте, сколько на наше население (35 000 000) в год приходится смертей (гибели от несчастных случаев и тд..). Процентное соотношение такое, какое и должно быть, ничего необычного.
14.01.2021 01:25 Ответить
+4
а сколько поляков в Украине
это кажется или новость подается так как будто Польша зло, и если б граждане Украины туда не поехали то не погибли б в дтп и тд.
14.01.2021 02:47 Ответить
+4
Вот ты и батрачь на евреев и татарина за копейки, раб божий, а мы как нибудь и на капиталистов побатрачим - правда за нормальное бабло.
14.01.2021 08:14 Ответить
на яких підставах ти оперуєш цифрою 35 млн?
14.01.2021 09:19 Ответить
Збагойно. Процент смертей украинца в Польше составляет 0,047% за год.
14.01.2021 03:27 Ответить
Мрем, як мухи без канхвет.
14.01.2021 05:55 Ответить
надо прививки от Польши делать или выводить украинцев на европейский уровень, что бы дома работали
14.01.2021 07:31 Ответить
Та да,люди помирають в різних місцях і від різних причин.
14.01.2021 07:44 Ответить
можно считаь померли на работе...
14.01.2021 08:59 Ответить
Многие Бабушки живущие на границе - берут пару бутылок водки и два блока сигарет(могу ошибаться - раньше было 2 блока разрешено провозить) - и ездяют Украина- Польша -зарабатывают немного денег...Старые и немощьные..Могут там и помереть...Нада ж за газ как-то им платить...На старости лет им больше нечем заняться как ездить в Польшу(((....
14.01.2021 11:25 Ответить
 
 