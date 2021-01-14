Почти 650 граждан Украины умерли за прошлый год в Польше

В 2020 году консульские учреждения Украины на территории Польши оформили 643 справки о смерти граждан нашего государства.

Об этом говорится в ответе посольства Украины в Польше, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Больше всего летальных случаев зафиксировано в пределах округа консульского отдела посольства Украины в Варшаве - 282. В 52 из этих случаев люди погибли.

В пределах округа генконсульства Украины в Кракове зафиксировано 178 смертей украинцев, консульства в Гданьске - 126, генконсульства в Люблине - 57.

В 2019 году в Польше умерли 619 граждан Украины.

Как сообщалось, по данным Главного статистического управления Польши, по состоянию на конец 2019 году в Польше находились более 1 300 000 граждан Украины.