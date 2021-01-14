УКР
Майже 650 громадян України померли за минулий рік у Польщі

У 2020 році консульські установи України на території Польщі оформили 643 довідки про смерть громадян нашої держави.

Про це йдеться у відповіді посольства України в Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Найбільше летальних випадків зафіксовано в межах округу консульського відділу посольства України у Варшаві – 282. У тому числі у 52 випадках особи загинули.

У межах округу генконсульства України у Кракові зафіксовано 178 смертей українців, консульства у Гданську – 126, генконсульства у Любліні – 57.

У 2019 році у Польщі померли 619 громадян України.

Як повідомлялося, за даними Головного статистичного управління Польщі, станом на кінець 2019 року в країні перебували понад 1,3 млн громадян України.

Польща (9000) смерть (6828) українці (2604)
650 за год на 1 300 000 - обычный путь жизни. Посчитайте, сколько на наше население (35 000 000) в год приходится смертей (гибели от несчастных случаев и тд..). Процентное соотношение такое, какое и должно быть, ничего необычного.
14.01.2021 01:25 Відповісти
а сколько поляков в Украине
это кажется или новость подается так как будто Польша зло, и если б граждане Украины туда не поехали то не погибли б в дтп и тд.
14.01.2021 02:47 Відповісти
Вот ты и батрачь на евреев и татарина за копейки, раб божий, а мы как нибудь и на капиталистов побатрачим - правда за нормальное бабло.
14.01.2021 08:14 Відповісти
на яких підставах ти оперуєш цифрою 35 млн?
14.01.2021 09:19 Відповісти
Збагойно. Процент смертей украинца в Польше составляет 0,047% за год.
14.01.2021 03:27 Відповісти
Мрем, як мухи без канхвет.
14.01.2021 05:55 Відповісти
надо прививки от Польши делать или выводить украинцев на европейский уровень, что бы дома работали
14.01.2021 07:31 Відповісти
Та да,люди помирають в різних місцях і від різних причин.
14.01.2021 07:44 Відповісти
можно считаь померли на работе...
14.01.2021 08:59 Відповісти
Многие Бабушки живущие на границе - берут пару бутылок водки и два блока сигарет(могу ошибаться - раньше было 2 блока разрешено провозить) - и ездяют Украина- Польша -зарабатывают немного денег...Старые и немощьные..Могут там и помереть...Нада ж за газ как-то им платить...На старости лет им больше нечем заняться как ездить в Польшу(((....
14.01.2021 11:25 Відповісти
 
 