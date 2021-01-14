Майже 650 громадян України померли за минулий рік у Польщі

У 2020 році консульські установи України на території Польщі оформили 643 довідки про смерть громадян нашої держави.

Про це йдеться у відповіді посольства України в Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Найбільше летальних випадків зафіксовано в межах округу консульського відділу посольства України у Варшаві – 282. У тому числі у 52 випадках особи загинули.

У межах округу генконсульства України у Кракові зафіксовано 178 смертей українців, консульства у Гданську – 126, генконсульства у Любліні – 57.

Читайте також: Чоловік-поляк убив під час сварки дружину-українку

У 2019 році у Польщі померли 619 громадян України.

Як повідомлялося, за даними Головного статистичного управління Польщі, станом на кінець 2019 року в країні перебували понад 1,3 млн громадян України.