УКР
Новини
19 844 82

Чоловік-поляк убив під час сварки дружину-українку

Чоловік-поляк убив під час сварки дружину-українку

Пара перебувала в процесі розлучення. Чоловік визнав себе винним і може провести залишок своїх днів за ґратами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на польське радіо RDC.

Трагедія сталася минулої п'ятниці.

Загиблій громадянці України було 34 роки. Пара розлучалася і вже кілька місяців не жила разом. Під час зустрічей подружжя часто скандалило і навіть билося.

Тіло задушеної жінки виявили сусіди. Її чоловік зізнався, що вбив дружину під час чергового конфлікту.

Чоловіка затримали і відправили під варту на 3 місяці, йому загрожує довічне ув'язнення.

У пари залишилася трирічна дочка.

Українці в 2020 році отримали понад пів мільйона віз до Польщі

Автор: 

насилля (304) Польща (8983) смерть (6828) вбивство (3213) українці (2601)
Топ коментарі
+23
Бывает, ненависть перешла черту, но национальность тут не имеет разницы
12.01.2021 22:45
+14
Трагедія. Чужа сім'я, - потьомки.
Дитину шкода, - залишилась і без матері, і без батька...
12.01.2021 22:48
+10
Против поляков людей настраиваете ?
Он ее что, убил за то что она украинка , или украинцы друг друга не убивают ?
Зачем к бытовухе лепить межнациональные отношения, новости как с России
12.01.2021 23:20
12.01.2021 22:45
Одружились таки за згодою.
12.01.2021 23:06
почему так решил?
12.01.2021 23:17
В Мордовии жёны убивают своих бывших мужей, защищая мужа китайца и их общих детей. Скоро мордовской мужской особи вообще мало останется.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1354595484892537&set=p.1354595484892537&type=3&__cft__[0]=AZXkohfUXetgCMrTlDOgK6IZOnh6qUAW8XikJnspUNv__-CfCEjVRE4A918P5WBh3cmWXx7cJdf0bNf55FgFNDHzUvKQePj_LlKR-IVhl3StykkwgfUTP-BiCIIEw7Wxvpl_M8GkJaRInVH-5iVNkYah9eYGm-Y6y-SYf_ueEYZYlOApZocl7UzNsdaJjLvZ3aM&__tn__=R]-R Муж-поляк убил во время ссоры жену-украинку - Цензор.НЕТ 9629
12.01.2021 23:33
Пост из разряда - "На углу стоит аптека, никто замуж не берет"
13.01.2021 11:25
Называется "У Нас и у Вас"
13.01.2021 11:29
нє ходите девки в Африку в Польшу гулять...
співчуття рідним....Треба геть без клепки бути щоб забрати життя в іншої людини на тлі побутової сварки...
12.01.2021 23:56
а можливо любофф... є ще таке поняття як стан афекту, коли досить нормальні люди впадають в крайню лють, що навіть не контролюють себе, чого тальке не буває на цьому світі
13.01.2021 00:02
подивіться кримінал. хроніку по Україні
про побутові
13.01.2021 03:11
Доводилось бачити в Любліні українських алкашок, які жили з поляками, такими ж алкашами. Вони так поводились, що було соромно за Україну.
19.05.2021 06:03
Трагедія. Чужа сім'я, - потьомки.
Дитину шкода, - залишилась і без матері, і без батька...
12.01.2021 22:48
бідна жінка...34 рочки...
шоб там і як не було... трагедія сталася незворотня.
12.01.2021 22:53
И девочку жаль - в 3 годика потерять обоих родителей... Поляк всю жизнь испоганил трем людям.
12.01.2021 22:57
Ти їх знаєш і їхні відносини?
12.01.2021 23:10
Странный вопрос. Как факт знания особенностей отношений влияет на оценку поступка этого поляка? Есть что-то, что может оправдать убийство матери твоего ребенка?
Если бы это была самооборона, об этом бы тоже было написано в статье.
12.01.2021 23:14
Безпідставна образа покійної людини демонструє ваші моральні якості.
Негідний вчинок з вашого боку.
12.01.2021 23:31
"наставіть рога" не є приводом для вбивства.А може це лях гульбанив з агнєшкою якоюсь?
13.01.2021 00:01
В какой-то стране даже медаль за это дают.
13.01.2021 00:26
А может украинка испоганила жизнь? Небось вышла замуж по расчёту, а потом пошла в загул со своими земляками.А он её любил, а от любви до ненависти один шаг.
показати весь коментар
13.01.2021 10:17
Скоріш за все так і було.
19.05.2021 06:08
Хто его знает как там было... мы может только догадываться.
12.01.2021 23:16
А если она за писюна голосовала и он узнал об этом ?
12.01.2021 23:19
Сьогодні в Львові така сама історія, ще й при дітях
12.01.2021 23:22
этож цензор
13.01.2021 03:12
Є жінки що не можуть зупинитись і закрити рота, бо її слово має бути останнє,та доводять ситуацію до трагедії.
12.01.2021 23:20
Самому не подобається ******** фемо-нацистський шабаш ліво-лібералів.
Але й ваші слова, - всього лише безпідставне, нічим не обгрунтоване припущення.
12.01.2021 23:35
Родимый откель вещаешь?
12.01.2021 23:44
З якою метою цікавитесь?
13.01.2021 00:30
Разные реалии. Одному возраст дает мудрость , но большинству маразм.
13.01.2021 00:34
Как говорил один киногерой - " Я слишком много знал!" Спокойной ночи.
13.01.2021 00:38
Чоловік-поляк убив під час сварки дружину-українку - Цензор.НЕТ 7450
13.01.2021 00:41
Говорить правду дорогое удовольствие. А за удовольствие надо платить
13.01.2021 00:45
Чоловік-поляк убив під час сварки дружину-українку - Цензор.НЕТ 4772
13.01.2021 00:50
Ну-ну...
13.01.2021 01:03
Алкоголь винен. Або був п'яний, або дуже хотів випити. Самі страшні речі чоловіки роблять на п'яну голову.
12.01.2021 23:47
К большому сожалению статистика говорит , что 78% смертей бл........во женщины.
12.01.2021 23:51
У женщин это конечно по другому называется , но если по простому -то бл.....ла.
12.01.2021 23:54
Они все ***...и!
13.01.2021 10:20
А помнишь КО КО ты ошибочно меня антисвином назвала, я тебя тоже тогда хотел убить причём дважды ,ну обидно было , ладно шучу, я не обижаюсь ни сколько и тоже как и ты люблю этот смайлик , вообщем весёлая ты девушка , лучше поведай если знаешь куда пропал хороший человек Али Хасан
13.01.2021 00:42
Был на днях
13.01.2021 00:47
Просто он раньше практически ежедневно на форуме обитал ,поэтому и не привычно
13.01.2021 01:05
Кажется прихворнул (это не точно)
13.01.2021 01:13
Ну пусть выздоравливает скорее ,он добрый и культурный чел
13.01.2021 01:28
Це я навмисно тебе розлютила, щоб припинив себе жаліти та через злість назбирав сил для одужання. Такі дії дуже допомагають тим, хто впадає у відчай.

Не знаю, де пропав Алі Хасан, сама за ним дуже сумую. Його дійсно не вистачає на форумі. Шкода, коли хороші люди йдуть. Сподіваюсь, що Алі живий та здоровий і все у нього добре.
13.01.2021 01:06
Хорошо спасибо , да очень хотелось, что вы с Веданой не ссорились ,ну по крайней мере я бы так хотел ,вы же хорошие девчата и у вас есть общие читатели и коллеги по форуму
13.01.2021 01:15
Откуда такой кошмарный опыт ; Або був п'яний, або дуже хотів випити." Это у вас такое представление у мужчинах?
13.01.2021 01:19
Або дуже хотів любові...
19.05.2021 06:14
мало ймовірно
13.01.2021 16:26
Вбив - Польща- може бути довічне.
Вбив - Україна- 15 років максимум, забашляв через пів сроку вийшов по УДО.
12.01.2021 23:56
В Украине сейчас за убийство даже не арестовывают ! У нас цирк и клоун презик.
13.01.2021 00:05
А в Украине вообще ни за что не арестовывают. Вот у нас Новак, который был у вас в Укравтодоре сейчас сидит за взятки без залога и ещё 5 человек с ним.А у вас такие же взяточники, уважаемые люди и депутаты и чиновники.Не будет у вас никогда ничего нормального. Никогда!
13.01.2021 10:22
Трагедія.
Жодна причина не може виправдати дії вбивці.
Аби родичі з одного чи з іншого боку забрали дитинку на виховання.
13.01.2021 00:34
При всем уважении нет. Это вам женщинам так хочется. У нас другие ценности.
13.01.2021 00:41
Я не розумію, про що ви.
По-вашому, це - не трагедія ?
Цінність вбивати чи що ?
Чи хай не забирають дитинку ?
Сидіти в тюрмі - цінність ? Задушити людину - цінність ?
13.01.2021 02:49
Я часто встречал женщин которые едут в Европу ради того что бы выйти замуж, в основном это те кого никто не захотел брать в жёны здесь или что то не так в частности мягко говоря с характером и поведением , ну а там уж как карта ляжет, бо как правило за границей их ожидают аналогичные "сюрпризы" мужья
13.01.2021 00:54
Уж лучше промолчу....
13.01.2021 01:11
Тех что встречал которые приезжали оттуда в так сказать в отпуск к родителям по крайней мере они странные одна жена чеха зачем то устроилась на месяц в ларёк продавщицей, другая та что из словакии хи хи ха ха ну типа дурочка, третья из Болгарии еле рассчиталась за ремонт телика по нашим расценкам своей маме, видимо муж заграничный бомж ну вот достаточно думаю будет
13.01.2021 01:26
а они думают когда едут, что будут королевами и миллионерами. А по факту - заморские мужики которые не могут найти себе местный секс-объект для снятия напряжения - находят этих дурёх.
13.01.2021 07:49
Слухайте, але про чоловіків так само можна сказати. Чоловіки зараз мнуть себе "богами". А на ділі виходить так: якщо до 40 років розуму не набрався, а це десь в 10%, то після спиті алкоголіки, розжирівши з пузяками. І, якщо подивитись статистику, то якісь 30років тому чоловіки в середньому десь 72 роки проживали, а зараз 60 ледве відмітили і на кладовище. А чому?! А тому що впевненість, що він герой, перед ним баби в штабеля вкладаються, він життям вертить, як циган сонцем. А кінець такого життя, простий, як кут дому. Тільки не ображайтесь. Зараз дуже рідко можна побачити справжніх чоловіків, щасливих зі своїми дружинами. В основному: алкоголіки, підкаблучники чи психічно неврівноважені
13.01.2021 09:55
Всякое встречается не спорю есть и хорошие примеры вообще те кто работают и понимают жизнь в хорошем смысле ,думаю не ищут приключений в странах где они могут оказаться в незавидном положении как говорится зачем рисковать если и так всё нормально
13.01.2021 11:53
Ну, цензор он за вчора написав, що дві жінки в Україні від чоловіків загинули. Так шо виходить чоловіки кругом однакові. Якось давно правда їхала в невеликій маршрутці і лопнув скат. Водій довго міняв. Як же ображались на нього люди. А я дивилась на нього і думала: "ото в людини виваженість". Потім я з ним заговорила. Простий такий дядько, йому було 59. Каже, що працює водієм в Україні і багато з його знайомих, які шлялись по закордонах, намагаючись заробити шалені гроші, повмирали. А він каже, що за грошима ніколи не гнався. Зараз просто дуже мало людей, які розуміють сенс життя. Для великої більшості - це гроші. А від них одні проблеми. А так щоб повага, доброзичливість - нє, про таке не чули)))
13.01.2021 12:27
это точно. "проблемные" иностранцы согласятся, на жену иностранку из бедных стран.
особенно турки, часто жен иностранок убивают
13.01.2021 10:00
А может они едут к нормальной жизни от вашего болота?Причём многие с детьми и устраива.т их здесь в школы и сады, дп ещё и мособия на них получают. А у вас только за взятки всё можно делать.Все нормальные уже уехали. Остались у вас олигархи и алкоголики.
13.01.2021 10:24
Девушки и женщины, не выходите замуж за иностранцев. Поддержите отечественных производителей.
13.01.2021 03:31
брак - это зло и старорежимный пережиток.
13.01.2021 05:21
Не удивлюсь, если жена изначально выходила, чтобы переехать жить в Польшу, там кого-то нашла, и решила поставить своего мужа на алименты, а при встречах, не давала видеться с дочерью, манипулируя, что это ее ребенок. У поляка вскипел мозг и решил на нервах ее порешать.
13.01.2021 05:30
Не оправдываю поляка - лишать жизни никому не позволено, но иногда такие суки попадаются... Вот тещу мою взять - иногда на грани, сдерживаюсь чтоб с лестницы не помочь упасть. Подобные твари провоцируют конфликты а потом со стороны наблюдают за твоей реакцией, это их смысл жизни.
13.01.2021 07:44
де можна почитати дані за минулий рік скільки чоловіків українців вбили своїх жінок українок? а раптом там НОЛЬ???
13.01.2021 07:55
Убил за язык?
13.01.2021 09:45
кому интересно,видос по теме

https://youtu.be/TwfVLqY6tg4

почтовых жен)
13.01.2021 10:03
 
 