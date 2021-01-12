Чоловік-поляк убив під час сварки дружину-українку
Пара перебувала в процесі розлучення. Чоловік визнав себе винним і може провести залишок своїх днів за ґратами.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на польське радіо RDC.
Трагедія сталася минулої п'ятниці.
Загиблій громадянці України було 34 роки. Пара розлучалася і вже кілька місяців не жила разом. Під час зустрічей подружжя часто скандалило і навіть билося.
Тіло задушеної жінки виявили сусіди. Її чоловік зізнався, що вбив дружину під час чергового конфлікту.
Чоловіка затримали і відправили під варту на 3 місяці, йому загрожує довічне ув'язнення.
У пари залишилася трирічна дочка.
Топ коментарі
+23 Sinopticos
показати весь коментар12.01.2021 22:45 Відповісти Посилання
+14 ahuhu
показати весь коментар12.01.2021 22:48 Відповісти Посилання
+10 Александр Лихошва
показати весь коментар12.01.2021 23:20 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
в Польшугулять...
співчуття рідним....Треба геть без клепки бути щоб забрати життя в іншої людини на тлі побутової сварки...
про побутові
Дитину шкода, - залишилась і без матері, і без батька...
шоб там і як не було... трагедія сталася незворотня.
Если бы это была самооборона, об этом бы тоже было написано в статье.
Негідний вчинок з вашого боку.
Он ее что, убил за то что она украинка , или украинцы друг друга не убивают ?
Зачем к бытовухе лепить межнациональные отношения, новости как с России
Але й ваші слова, - всього лише безпідставне, нічим не обгрунтоване припущення.
Не знаю, де пропав Алі Хасан, сама за ним дуже сумую. Його дійсно не вистачає на форумі. Шкода, коли хороші люди йдуть. Сподіваюсь, що Алі живий та здоровий і все у нього добре.
Вбив - Україна- 15 років максимум, забашляв через пів сроку вийшов по УДО.
Жодна причина не може виправдати дії вбивці.
Аби родичі з одного чи з іншого боку забрали дитинку на виховання.
По-вашому, це - не трагедія ?
Цінність вбивати чи що ?
Чи хай не забирають дитинку ?
Сидіти в тюрмі - цінність ? Задушити людину - цінність ?
особенно турки, часто жен иностранок убивают
https://youtu.be/TwfVLqY6tg4
почтовых жен)