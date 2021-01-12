Чоловік-поляк убив під час сварки дружину-українку

Пара перебувала в процесі розлучення. Чоловік визнав себе винним і може провести залишок своїх днів за ґратами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на польське радіо RDC.

Трагедія сталася минулої п'ятниці.

Загиблій громадянці України було 34 роки. Пара розлучалася і вже кілька місяців не жила разом. Під час зустрічей подружжя часто скандалило і навіть билося.

Тіло задушеної жінки виявили сусіди. Її чоловік зізнався, що вбив дружину під час чергового конфлікту.

Чоловіка затримали і відправили під варту на 3 місяці, йому загрожує довічне ув'язнення.

У пари залишилася трирічна дочка.

