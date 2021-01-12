РУС
Муж-поляк убил во время ссоры жену-украинку

Муж-поляк убил во время ссоры жену-украинку

Пара находилась в процессе развода. Мужчина признал себя виновным и может провести остаток своих дней за решеткой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на польское радио RDC.

Трагедия произошла в прошлую пятницу.

Погибшей гражданке Украины было 34 года. Пара разводилась и уже несколько месяцев не жила вместе. При встречах супруги часто скандалили и даже дрались.

Тело задушенной женщины обнаружили соседи. Ее муж признался, что убил супругу во время очередного конфликта.

Также на Цензор.НЕТ: Пьяный гражданин Украины в Польше напал на знакомого с ножом во время застолья и оказал сопротивление полиции

Мужчину задержали и отправили под стражу на 3 месяца, ему грозит пожизненное заключение.

У пары осталась трехлетняя дочь.

насилие (403) Польша (8828) смерть (9299) убийство (6609) украинцы (3915)
+23
Бывает, ненависть перешла черту, но национальность тут не имеет разницы
12.01.2021 22:45 Ответить
+14
Трагедія. Чужа сім'я, - потьомки.
Дитину шкода, - залишилась і без матері, і без батька...
12.01.2021 22:48 Ответить
+10
Против поляков людей настраиваете ?
Он ее что, убил за то что она украинка , или украинцы друг друга не убивают ?
Зачем к бытовухе лепить межнациональные отношения, новости как с России
12.01.2021 23:20 Ответить
Бывает, ненависть перешла черту, но национальность тут не имеет разницы
12.01.2021 22:45 Ответить
Одружились таки за згодою.
12.01.2021 23:06 Ответить
почему так решил?
12.01.2021 23:17 Ответить
В Мордовии жёны убивают своих бывших мужей, защищая мужа китайца и их общих детей. Скоро мордовской мужской особи вообще мало останется.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1354595484892537&set=p.1354595484892537&type=3&__cft__[0]=AZXkohfUXetgCMrTlDOgK6IZOnh6qUAW8XikJnspUNv__-CfCEjVRE4A918P5WBh3cmWXx7cJdf0bNf55FgFNDHzUvKQePj_LlKR-IVhl3StykkwgfUTP-BiCIIEw7Wxvpl_M8GkJaRInVH-5iVNkYah9eYGm-Y6y-SYf_ueEYZYlOApZocl7UzNsdaJjLvZ3aM&__tn__=R]-R Муж-поляк убил во время ссоры жену-украинку - Цензор.НЕТ 9629
12.01.2021 23:33 Ответить
Пост из разряда - "На углу стоит аптека, никто замуж не берет"
13.01.2021 11:25 Ответить
Называется "У Нас и у Вас"
13.01.2021 11:29 Ответить
нє ходите девки в Африку в Польшу гулять...
співчуття рідним....Треба геть без клепки бути щоб забрати життя в іншої людини на тлі побутової сварки...
12.01.2021 23:56 Ответить
а можливо любофф... є ще таке поняття як стан афекту, коли досить нормальні люди впадають в крайню лють, що навіть не контролюють себе, чого тальке не буває на цьому світі
13.01.2021 00:02 Ответить
подивіться кримінал. хроніку по Україні
про побутові
13.01.2021 03:11 Ответить
Доводилось бачити в Любліні українських алкашок, які жили з поляками, такими ж алкашами. Вони так поводились, що було соромно за Україну.
показать весь комментарий
Трагедія. Чужа сім'я, - потьомки.
Дитину шкода, - залишилась і без матері, і без батька...
12.01.2021 22:48 Ответить
бідна жінка...34 рочки...
шоб там і як не було... трагедія сталася незворотня.
показать весь комментарий
И девочку жаль - в 3 годика потерять обоих родителей... Поляк всю жизнь испоганил трем людям.
показать весь комментарий
Ти їх знаєш і їхні відносини?
показать весь комментарий
Странный вопрос. Как факт знания особенностей отношений влияет на оценку поступка этого поляка? Есть что-то, что может оправдать убийство матери твоего ребенка?
Если бы это была самооборона, об этом бы тоже было написано в статье.
показать весь комментарий
Безпідставна образа покійної людини демонструє ваші моральні якості.
Негідний вчинок з вашого боку.
показать весь комментарий
"наставіть рога" не є приводом для вбивства.А може це лях гульбанив з агнєшкою якоюсь?
показать весь комментарий
В какой-то стране даже медаль за это дают.
показать весь комментарий
А может украинка испоганила жизнь? Небось вышла замуж по расчёту, а потом пошла в загул со своими земляками.А он её любил, а от любви до ненависти один шаг.
показать весь комментарий
Скоріш за все так і було.
показать весь комментарий
Хто его знает как там было... мы может только догадываться.
показать весь комментарий
А если она за писюна голосовала и он узнал об этом ?
показать весь комментарий
Против поляков людей настраиваете ?
Он ее что, убил за то что она украинка , или украинцы друг друга не убивают ?
Зачем к бытовухе лепить межнациональные отношения, новости как с России
12.01.2021 23:20 Ответить
Сьогодні в Львові така сама історія, ще й при дітях
показать весь комментарий
этож цензор
показать весь комментарий
Є жінки що не можуть зупинитись і закрити рота, бо її слово має бути останнє,та доводять ситуацію до трагедії.
показать весь комментарий
Самому не подобається ******** фемо-нацистський шабаш ліво-лібералів.
Але й ваші слова, - всього лише безпідставне, нічим не обгрунтоване припущення.
показать весь комментарий
Родимый откель вещаешь?
показать весь комментарий
З якою метою цікавитесь?
показать весь комментарий
Разные реалии. Одному возраст дает мудрость , но большинству маразм.
показать весь комментарий
Как говорил один киногерой - " Я слишком много знал!" Спокойной ночи.
показать весь комментарий
Чоловік-поляк убив під час сварки дружину-українку - Цензор.НЕТ 7450
показать весь комментарий
Говорить правду дорогое удовольствие. А за удовольствие надо платить
показать весь комментарий
Чоловік-поляк убив під час сварки дружину-українку - Цензор.НЕТ 4772
показать весь комментарий
Ну-ну...
показать весь комментарий
Алкоголь винен. Або був п'яний, або дуже хотів випити. Самі страшні речі чоловіки роблять на п'яну голову.
показать весь комментарий
К большому сожалению статистика говорит , что 78% смертей бл........во женщины.
показать весь комментарий
У женщин это конечно по другому называется , но если по простому -то бл.....ла.
показать весь комментарий
Они все ***...и!
показать весь комментарий
А помнишь КО КО ты ошибочно меня антисвином назвала, я тебя тоже тогда хотел убить причём дважды ,ну обидно было , ладно шучу, я не обижаюсь ни сколько и тоже как и ты люблю этот смайлик , вообщем весёлая ты девушка , лучше поведай если знаешь куда пропал хороший человек Али Хасан
показать весь комментарий
Был на днях
показать весь комментарий
Просто он раньше практически ежедневно на форуме обитал ,поэтому и не привычно
показать весь комментарий
Кажется прихворнул (это не точно)
показать весь комментарий
Ну пусть выздоравливает скорее ,он добрый и культурный чел
показать весь комментарий
Це я навмисно тебе розлютила, щоб припинив себе жаліти та через злість назбирав сил для одужання. Такі дії дуже допомагають тим, хто впадає у відчай.

Не знаю, де пропав Алі Хасан, сама за ним дуже сумую. Його дійсно не вистачає на форумі. Шкода, коли хороші люди йдуть. Сподіваюсь, що Алі живий та здоровий і все у нього добре.
показать весь комментарий
Хорошо спасибо , да очень хотелось, что вы с Веданой не ссорились ,ну по крайней мере я бы так хотел ,вы же хорошие девчата и у вас есть общие читатели и коллеги по форуму
показать весь комментарий
Откуда такой кошмарный опыт ; Або був п'яний, або дуже хотів випити." Это у вас такое представление у мужчинах?
показать весь комментарий
Або дуже хотів любові...
показать весь комментарий
мало ймовірно
показать весь комментарий
Вбив - Польща- може бути довічне.
Вбив - Україна- 15 років максимум, забашляв через пів сроку вийшов по УДО.
показать весь комментарий
В Украине сейчас за убийство даже не арестовывают ! У нас цирк и клоун презик.
показать весь комментарий
А в Украине вообще ни за что не арестовывают. Вот у нас Новак, который был у вас в Укравтодоре сейчас сидит за взятки без залога и ещё 5 человек с ним.А у вас такие же взяточники, уважаемые люди и депутаты и чиновники.Не будет у вас никогда ничего нормального. Никогда!
показать весь комментарий
Трагедія.
Жодна причина не може виправдати дії вбивці.
Аби родичі з одного чи з іншого боку забрали дитинку на виховання.
показать весь комментарий
При всем уважении нет. Это вам женщинам так хочется. У нас другие ценности.
показать весь комментарий
Я не розумію, про що ви.
По-вашому, це - не трагедія ?
Цінність вбивати чи що ?
Чи хай не забирають дитинку ?
Сидіти в тюрмі - цінність ? Задушити людину - цінність ?
показать весь комментарий
Я часто встречал женщин которые едут в Европу ради того что бы выйти замуж, в основном это те кого никто не захотел брать в жёны здесь или что то не так в частности мягко говоря с характером и поведением , ну а там уж как карта ляжет, бо как правило за границей их ожидают аналогичные "сюрпризы" мужья
показать весь комментарий
Уж лучше промолчу....
показать весь комментарий
Тех что встречал которые приезжали оттуда в так сказать в отпуск к родителям по крайней мере они странные одна жена чеха зачем то устроилась на месяц в ларёк продавщицей, другая та что из словакии хи хи ха ха ну типа дурочка, третья из Болгарии еле рассчиталась за ремонт телика по нашим расценкам своей маме, видимо муж заграничный бомж ну вот достаточно думаю будет
показать весь комментарий
а они думают когда едут, что будут королевами и миллионерами. А по факту - заморские мужики которые не могут найти себе местный секс-объект для снятия напряжения - находят этих дурёх.
показать весь комментарий
Слухайте, але про чоловіків так само можна сказати. Чоловіки зараз мнуть себе "богами". А на ділі виходить так: якщо до 40 років розуму не набрався, а це десь в 10%, то після спиті алкоголіки, розжирівши з пузяками. І, якщо подивитись статистику, то якісь 30років тому чоловіки в середньому десь 72 роки проживали, а зараз 60 ледве відмітили і на кладовище. А чому?! А тому що впевненість, що він герой, перед ним баби в штабеля вкладаються, він життям вертить, як циган сонцем. А кінець такого життя, простий, як кут дому. Тільки не ображайтесь. Зараз дуже рідко можна побачити справжніх чоловіків, щасливих зі своїми дружинами. В основному: алкоголіки, підкаблучники чи психічно неврівноважені
показать весь комментарий
Всякое встречается не спорю есть и хорошие примеры вообще те кто работают и понимают жизнь в хорошем смысле ,думаю не ищут приключений в странах где они могут оказаться в незавидном положении как говорится зачем рисковать если и так всё нормально
показать весь комментарий
Ну, цензор он за вчора написав, що дві жінки в Україні від чоловіків загинули. Так шо виходить чоловіки кругом однакові. Якось давно правда їхала в невеликій маршрутці і лопнув скат. Водій довго міняв. Як же ображались на нього люди. А я дивилась на нього і думала: "ото в людини виваженість". Потім я з ним заговорила. Простий такий дядько, йому було 59. Каже, що працює водієм в Україні і багато з його знайомих, які шлялись по закордонах, намагаючись заробити шалені гроші, повмирали. А він каже, що за грошима ніколи не гнався. Зараз просто дуже мало людей, які розуміють сенс життя. Для великої більшості - це гроші. А від них одні проблеми. А так щоб повага, доброзичливість - нє, про таке не чули)))
показать весь комментарий
это точно. "проблемные" иностранцы согласятся, на жену иностранку из бедных стран.
особенно турки, часто жен иностранок убивают
показать весь комментарий
А может они едут к нормальной жизни от вашего болота?Причём многие с детьми и устраива.т их здесь в школы и сады, дп ещё и мособия на них получают. А у вас только за взятки всё можно делать.Все нормальные уже уехали. Остались у вас олигархи и алкоголики.
показать весь комментарий
Девушки и женщины, не выходите замуж за иностранцев. Поддержите отечественных производителей.
показать весь комментарий
брак - это зло и старорежимный пережиток.
показать весь комментарий
Не удивлюсь, если жена изначально выходила, чтобы переехать жить в Польшу, там кого-то нашла, и решила поставить своего мужа на алименты, а при встречах, не давала видеться с дочерью, манипулируя, что это ее ребенок. У поляка вскипел мозг и решил на нервах ее порешать.
показать весь комментарий
Не оправдываю поляка - лишать жизни никому не позволено, но иногда такие суки попадаются... Вот тещу мою взять - иногда на грани, сдерживаюсь чтоб с лестницы не помочь упасть. Подобные твари провоцируют конфликты а потом со стороны наблюдают за твоей реакцией, это их смысл жизни.
показать весь комментарий
де можна почитати дані за минулий рік скільки чоловіків українців вбили своїх жінок українок? а раптом там НОЛЬ???
показать весь комментарий
Убил за язык?
показать весь комментарий
кому интересно,видос по теме

https://youtu.be/TwfVLqY6tg4

почтовых жен)
показать весь комментарий
