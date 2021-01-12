Муж-поляк убил во время ссоры жену-украинку
Пара находилась в процессе развода. Мужчина признал себя виновным и может провести остаток своих дней за решеткой.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на польское радио RDC.
Трагедия произошла в прошлую пятницу.
Погибшей гражданке Украины было 34 года. Пара разводилась и уже несколько месяцев не жила вместе. При встречах супруги часто скандалили и даже дрались.
Тело задушенной женщины обнаружили соседи. Ее муж признался, что убил супругу во время очередного конфликта.
Также на Цензор.НЕТ: Пьяный гражданин Украины в Польше напал на знакомого с ножом во время застолья и оказал сопротивление полиции
Мужчину задержали и отправили под стражу на 3 месяца, ему грозит пожизненное заключение.
У пары осталась трехлетняя дочь.
співчуття рідним....Треба геть без клепки бути щоб забрати життя в іншої людини на тлі побутової сварки...
про побутові
Дитину шкода, - залишилась і без матері, і без батька...
шоб там і як не було... трагедія сталася незворотня.
Если бы это была самооборона, об этом бы тоже было написано в статье.
Негідний вчинок з вашого боку.
Он ее что, убил за то что она украинка , или украинцы друг друга не убивают ?
Зачем к бытовухе лепить межнациональные отношения, новости как с России
Але й ваші слова, - всього лише безпідставне, нічим не обгрунтоване припущення.
Не знаю, де пропав Алі Хасан, сама за ним дуже сумую. Його дійсно не вистачає на форумі. Шкода, коли хороші люди йдуть. Сподіваюсь, що Алі живий та здоровий і все у нього добре.
Вбив - Україна- 15 років максимум, забашляв через пів сроку вийшов по УДО.
Жодна причина не може виправдати дії вбивці.
Аби родичі з одного чи з іншого боку забрали дитинку на виховання.
По-вашому, це - не трагедія ?
Цінність вбивати чи що ?
Чи хай не забирають дитинку ?
Сидіти в тюрмі - цінність ? Задушити людину - цінність ?
особенно турки, часто жен иностранок убивают
https://youtu.be/TwfVLqY6tg4
