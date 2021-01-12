Муж-поляк убил во время ссоры жену-украинку

Пара находилась в процессе развода. Мужчина признал себя виновным и может провести остаток своих дней за решеткой.

Трагедия произошла в прошлую пятницу.

Погибшей гражданке Украины было 34 года. Пара разводилась и уже несколько месяцев не жила вместе. При встречах супруги часто скандалили и даже дрались.

Тело задушенной женщины обнаружили соседи. Ее муж признался, что убил супругу во время очередного конфликта.

Мужчину задержали и отправили под стражу на 3 месяца, ему грозит пожизненное заключение.

У пары осталась трехлетняя дочь.