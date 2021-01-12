Українці в 2020 році отримали понад пів мільйона віз до Польщі

Польща торік видала українцям понад пів мільйона віз, які потрібні зокрема при працевлаштуванні.

Про це йдеться у відповіді пресслужби МЗС Польщі на інформаційний запит "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

Порівняно з 2019 роком кількість виданих Польщею віз громадянам України в минулому році зменшилася на 43,1% (899 605 віз в 2019 році – ред.). Це було викликано пандемією коронавірусу, внаслідок чого упродовж майже двох з половиною місяців – з середини березня до кінця травня – польські консульства в України не працювали. Водночас після відновлення роботи консульств при видачі робочих віз пріоритет спочатку надавався особам, які подавали анкети на отримання документів для подальшої роботи в Польщі в аграрному секторі.

Водночас у 2020 році польські консульства відмовили 15 765 громадянами України в отриманні віз, що становить 2,9% від загальної кількості поданих візових анкет.

За даними Головного статистичного управління Польщі, на кінець 2019 року в Польщі перебували понад 1,3 млн українців. На початку локдауну, у другій половині березня, з Польщі виїхали понад 150 тис. українських трудових мігрантів. Влітку українці почали масово повертатися на роботу до Польщі.

Влада Польщі дозволила трудовим мігрантам з-за меж ЄС, зокрема громадянам України, які на момент локдауну легально перебували у країні, й надалі залишатися в РП після завершення дії віз упродовж усього періоду пандемії і 30 днів після її завершення. Ця норма функціонує донині.

