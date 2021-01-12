УКР
Новини
Українці в 2020 році отримали понад пів мільйона віз до Польщі

Польща торік видала українцям понад пів мільйона віз, які потрібні зокрема при працевлаштуванні.

Про це йдеться у відповіді пресслужби МЗС Польщі на інформаційний запит "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

Порівняно з 2019 роком кількість виданих Польщею віз громадянам України в минулому році зменшилася на 43,1% (899 605 віз в 2019 році – ред.). Це було викликано пандемією коронавірусу, внаслідок чого упродовж майже двох з половиною місяців – з середини березня до кінця травня – польські консульства в України не працювали. Водночас після відновлення роботи консульств при видачі робочих віз пріоритет спочатку надавався особам, які подавали анкети на отримання документів для подальшої роботи в Польщі в аграрному секторі.

Водночас у 2020 році польські консульства відмовили 15 765 громадянами України в отриманні віз, що становить 2,9% від загальної кількості поданих візових анкет.

За даними Головного статистичного управління Польщі, на кінець 2019 року в Польщі перебували понад 1,3 млн українців. На початку локдауну, у другій половині березня, з Польщі виїхали понад 150 тис. українських трудових мігрантів. Влітку українці почали масово повертатися на роботу до Польщі.

Влада Польщі дозволила трудовим мігрантам з-за меж ЄС, зокрема громадянам України, які на момент локдауну легально перебували у країні, й надалі залишатися в РП після завершення дії віз упродовж усього періоду пандемії і 30 днів після її завершення. Ця норма функціонує донині.

Читайте також: Україна і Велика Британія вже працюють над спрощенням візового режиму, - Пристайко

Топ коментарі
+5
Должен же кто-то клубнику собирать, у нас же тут конец эпохи бедности настал, зеля не даст соврать
12.01.2021 20:17 Відповісти
+5
Друзі,з 16 січня спілкуймося виключно українською! Украинцы в 2020 году получили более полумиллиона виз в Польшу - Цензор.НЕТ 322
а єслі ктота захочит постебаться над ватой і совкодрочєрамі то можна суржіком. Украинцы в 2020 году получили более полумиллиона виз в Польшу - Цензор.НЕТ 322
12.01.2021 20:18 Відповісти
+3
Да и предыдущий при котором всё началось тоже
12.01.2021 20:30 Відповісти
Должен же кто-то клубнику собирать, у нас же тут конец эпохи бедности настал, зеля не даст соврать
12.01.2021 20:17 Відповісти
Да и предыдущий при котором всё началось тоже
12.01.2021 20:30 Відповісти
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2374462-posolstvo-ukrainyza-dva-goda-vsego-88-ukraincev-polucili-status-bezenca-v-polse.html В то же время , консульскими учреждениями Польши в Украине за девять месяцев 2017 года оформлена 988 231 виза (национальных и шенгенских). По сравнению с аналогичным периодом 2016 года число выданных виз осталось практически неизменнім, однако число выданных национальных виз типа Д (для трудоустройства, учебы, воссоединения с семьей) в 2017 году увеличилось в 1,5 раза


12.01.2021 20:33 Відповісти
Так ви врахуйте, що це і туристичні візи, бо безвіз ввели тільки в червні 2017!

Я у лютому 2017 літав у Краків і робив візу собі...
12.01.2021 20:44 Відповісти
Cеред моїх знайомих є такі хто їздить в Польщу на заробітки. Але таких, що їздять полуниці збирати немає. Їздять зварлювальниками, водіями, будівельниками працювати, а щоб клубніку сАбірать таких немає. Може студенти в сезон і їздять не знаю. Так, що байку кацапсячу про клубніку можеш не розповідати.
12.01.2021 20:37 Відповісти
Я с тобой согласен. Люди у которых руки не из жопы растут и тут работу найдут, но в Польше платят больше. А бездари зебобы, которые и гвоздя не забьют едут собирать клубнику и мыть толчки в Италию
12.01.2021 20:41 Відповісти
на клубнике зарабатуют гроши., а на морошке паек
12.01.2021 22:02 Відповісти
Друзі,з 16 січня спілкуймося виключно українською! Украинцы в 2020 году получили более полумиллиона виз в Польшу - Цензор.НЕТ 322
а єслі ктота захочит постебаться над ватой і совкодрочєрамі то можна суржіком. Украинцы в 2020 году получили более полумиллиона виз в Польшу - Цензор.НЕТ 322
12.01.2021 20:18 Відповісти
16 січня у всьому світі відзначають день The Beatles
12.01.2021 20:20 Відповісти
А в Україні вшановується День пам'яті захисників Донецького аеропорту
12.01.2021 20:26 Відповісти
його не захищати потрібно було, а стерти артою з лиця землі усі будівлі разом і взлітно посадковую смугою. По-перше це врятувало би життя багатьох кіборгів, а по-друге результат був би однаковим для аеропорта... ну але вже назад неповернеш, нажаль... Єдиний плюс - катсапів там накрошили мама ні горюй
12.01.2021 20:31 Відповісти
16 января Иван Грозный стал первым царем всея Руси!
12.01.2021 20:39 Відповісти
а еще гитляр в этот день залез в бункер и не вылазил оттудова 105 дней пока не пустил себе кулю в лоб
12.01.2021 20:46 Відповісти
таки да..прикольна та байка про Гітлера
12.01.2021 20:53 Відповісти
не руси., а орды
12.01.2021 22:04 Відповісти
Коронавирус не во время, единственным людям, кто ввозит валюту в страну сложно
12.01.2021 20:19 Відповісти
Теперь я понял, они нам тарифы на коммуналку устанавливают исходя из среднемесячного заработка в Польше а не в Украине
12.01.2021 20:24 Відповісти
Украинцы в 2020 году получили более полумиллиона виз в Польшу - Цензор.НЕТ 9259
12.01.2021 20:24 Відповісти
і правильно зроблять! краще лікувати когось за гроші, а нє за цпасіба. нічєго лічнаго, толька бізнес
12.01.2021 20:26 Відповісти
Это те 500 000 рабочих мест, которые обещал создать Шмыгаль. Вот он их и "создал"...
12.01.2021 20:27 Відповісти
Ну так безвиз же, ринулись недвижимость скупать
12.01.2021 20:30 Відповісти
Багато хто вже має *воєводську * або *карту поляка * !
12.01.2021 20:42 Відповісти
то ти один із них, да Дмітро?
12.01.2021 20:48 Відповісти
Не тупи .
12.01.2021 20:51 Відповісти
Молодцы поляки. О народе думают.
12.01.2021 21:06 Відповісти
Самый зашквар для поляков в другом: милионы их соотечественников разбрелись по британиям, норвегиям, ирландиям, франциям, германиям, я уже не говорю о сша, канаде, австралии. В той же америке, поляков на много лет отстраняли от лотереи по грин карте, поскольку дохера ляхов понаехало на пмж к янки. Почитайте европейские паблики, поинтересуйтесь у ляхов-гастербайтеров, что они говорят о своей экс родине - много чего интересного узнаете. Я ни разу не слышал, возгласов любви к родине от ляхов-заробитчан...
Сейчас польша собирает трудовой биоматериал по миру, поэтому даже очень сильно упростили получения гражданства - 3 года жизни и знание языка, истории... чтобы хоть как-то закрыть демографическу дыру. Ось така муйня малята.
12.01.2021 22:11 Відповісти
 
 