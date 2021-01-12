Украинцы в 2020 году получили более полумиллиона виз в Польшу

Польша в прошлом году выдала украинцам более полумиллиона виз, которые нужны в том числе при трудоустройстве.

Об этом говорится в ответе пресс-службы МИД Польши на информационный запрос "Укринформа", сообщает Цензор.НЕТ.

По сравнению с 2019 годом количество выданных Польшей виз гражданам Украины в прошлом году уменьшилось на 43,1% (899 605 виз в 2019 году. - Ред.). Это было вызвано пандемией коронавируса, вследствие чего в течение почти двух с половиной месяцев - с середины марта до конца мая - польские консульства в Украине не работали. В то же время после возобновления работы консульств при выдаче рабочих виз приоритет сначала предоставлялся лицам, которые подавали анкеты на получение документов для дальнейшей работы в Польше в аграрном секторе.

В то же время в 2020 году польские консульства отказали 15 765 гражданам Украины в получении виз, что составляет 2,9% от общего количества поданных визовых анкет.

По данным Главного статистического управления Польши, на конец 2019 года в Польше находилось более 1,3 млн украинцев. В начале локдауна, во второй половине марта, из Польши выехало более 150 тыс. украинских трудовых мигрантов. Летом украинцы начали массово возвращаться на работу в Польшу.

Власти Польши разрешили трудовым мигрантам из-за пределов ЕС, в частности гражданам Украины, которые на момент локдауна легально находились в стране, и дальше оставаться в РП после истечения срока действия виз в течение всего периода пандемии и 30 дней после ее завершения. Эта норма функционирует до сих пор.

