Цензор.НЕТ
1 791 27

Украинцы в 2020 году получили более полумиллиона виз в Польшу

Польша в прошлом году выдала украинцам более полумиллиона виз, которые нужны в том числе при трудоустройстве.

Об этом говорится в ответе пресс-службы МИД Польши на информационный запрос "Укринформа", сообщает Цензор.НЕТ.

По сравнению с 2019 годом количество выданных Польшей виз гражданам Украины в прошлом году уменьшилось на 43,1% (899 605 виз в 2019 году. - Ред.). Это было вызвано пандемией коронавируса, вследствие чего в течение почти двух с половиной месяцев - с середины марта до конца мая - польские консульства в Украине не работали. В то же время после возобновления работы консульств при выдаче рабочих виз приоритет сначала предоставлялся лицам, которые подавали анкеты на получение документов для дальнейшей работы в Польше в аграрном секторе.

В то же время в 2020 году польские консульства отказали 15 765 гражданам Украины в получении виз, что составляет 2,9% от общего количества поданных визовых анкет.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Польше 28 декабря вступают в силу новые правила въезда иностранцев, - посольство

По данным Главного статистического управления Польши, на конец 2019 года в Польше находилось более 1,3 млн украинцев. В начале локдауна, во второй половине марта, из Польши выехало более 150 тыс. украинских трудовых мигрантов. Летом украинцы начали массово возвращаться на работу в Польшу.

Власти Польши разрешили трудовым мигрантам из-за пределов ЕС, в частности гражданам Украины, которые на момент локдауна легально находились в стране, и дальше оставаться в РП после истечения срока действия виз в течение всего периода пандемии и 30 дней после ее завершения. Эта норма функционирует до сих пор.

Также на Цензор.НЕТ: Пьяный гражданин Украины в Польше напал на знакомого с ножом во время застолья и оказал сопротивление полиции

виза (1242) Польша (8828) украинцы (3915) заробитчане (587)
+5
Должен же кто-то клубнику собирать, у нас же тут конец эпохи бедности настал, зеля не даст соврать
12.01.2021 20:17
+5
Друзі,з 16 січня спілкуймося виключно українською! Украинцы в 2020 году получили более полумиллиона виз в Польшу - Цензор.НЕТ 322
а єслі ктота захочит постебаться над ватой і совкодрочєрамі то можна суржіком. Украинцы в 2020 году получили более полумиллиона виз в Польшу - Цензор.НЕТ 322
12.01.2021 20:18
+3
Да и предыдущий при котором всё началось тоже
12.01.2021 20:30
Должен же кто-то клубнику собирать, у нас же тут конец эпохи бедности настал, зеля не даст соврать
12.01.2021 20:17
Да и предыдущий при котором всё началось тоже
12.01.2021 20:30
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2374462-posolstvo-ukrainyza-dva-goda-vsego-88-ukraincev-polucili-status-bezenca-v-polse.html В то же время , консульскими учреждениями Польши в Украине за девять месяцев 2017 года оформлена 988 231 виза (национальных и шенгенских). По сравнению с аналогичным периодом 2016 года число выданных виз осталось практически неизменнім, однако число выданных национальных виз типа Д (для трудоустройства, учебы, воссоединения с семьей) в 2017 году увеличилось в 1,5 раза


12.01.2021 20:33
Так ви врахуйте, що це і туристичні візи, бо безвіз ввели тільки в червні 2017!

Я у лютому 2017 літав у Краків і робив візу собі...
12.01.2021 20:44
Cеред моїх знайомих є такі хто їздить в Польщу на заробітки. Але таких, що їздять полуниці збирати немає. Їздять зварлювальниками, водіями, будівельниками працювати, а щоб клубніку сАбірать таких немає. Може студенти в сезон і їздять не знаю. Так, що байку кацапсячу про клубніку можеш не розповідати.
12.01.2021 20:37
Я с тобой согласен. Люди у которых руки не из жопы растут и тут работу найдут, но в Польше платят больше. А бездари зебобы, которые и гвоздя не забьют едут собирать клубнику и мыть толчки в Италию
12.01.2021 20:41
на клубнике зарабатуют гроши., а на морошке паек
12.01.2021 22:02
Друзі,з 16 січня спілкуймося виключно українською! Украинцы в 2020 году получили более полумиллиона виз в Польшу - Цензор.НЕТ 322
а єслі ктота захочит постебаться над ватой і совкодрочєрамі то можна суржіком. Украинцы в 2020 году получили более полумиллиона виз в Польшу - Цензор.НЕТ 322
12.01.2021 20:18
16 січня у всьому світі відзначають день The Beatles
12.01.2021 20:20
А в Україні вшановується День пам'яті захисників Донецького аеропорту
12.01.2021 20:26
його не захищати потрібно було, а стерти артою з лиця землі усі будівлі разом і взлітно посадковую смугою. По-перше це врятувало би життя багатьох кіборгів, а по-друге результат був би однаковим для аеропорта... ну але вже назад неповернеш, нажаль... Єдиний плюс - катсапів там накрошили мама ні горюй
12.01.2021 20:31
16 января Иван Грозный стал первым царем всея Руси!
12.01.2021 20:39
а еще гитляр в этот день залез в бункер и не вылазил оттудова 105 дней пока не пустил себе кулю в лоб
12.01.2021 20:46
таки да..прикольна та байка про Гітлера
12.01.2021 20:53
не руси., а орды
12.01.2021 22:04
Коронавирус не во время, единственным людям, кто ввозит валюту в страну сложно
12.01.2021 20:19
Теперь я понял, они нам тарифы на коммуналку устанавливают исходя из среднемесячного заработка в Польше а не в Украине
12.01.2021 20:24
Украинцы в 2020 году получили более полумиллиона виз в Польшу - Цензор.НЕТ 9259
12.01.2021 20:24
і правильно зроблять! краще лікувати когось за гроші, а нє за цпасіба. нічєго лічнаго, толька бізнес
12.01.2021 20:26
Это те 500 000 рабочих мест, которые обещал создать Шмыгаль. Вот он их и "создал"...
12.01.2021 20:27
Ну так безвиз же, ринулись недвижимость скупать
12.01.2021 20:30
Багато хто вже має *воєводську * або *карту поляка * !
12.01.2021 20:42
то ти один із них, да Дмітро?
12.01.2021 20:48
Не тупи .
12.01.2021 20:51
Молодцы поляки. О народе думают.
12.01.2021 21:06
Самый зашквар для поляков в другом: милионы их соотечественников разбрелись по британиям, норвегиям, ирландиям, франциям, германиям, я уже не говорю о сша, канаде, австралии. В той же америке, поляков на много лет отстраняли от лотереи по грин карте, поскольку дохера ляхов понаехало на пмж к янки. Почитайте европейские паблики, поинтересуйтесь у ляхов-гастербайтеров, что они говорят о своей экс родине - много чего интересного узнаете. Я ни разу не слышал, возгласов любви к родине от ляхов-заробитчан...
Сейчас польша собирает трудовой биоматериал по миру, поэтому даже очень сильно упростили получения гражданства - 3 года жизни и знание языка, истории... чтобы хоть как-то закрыть демографическу дыру. Ось така муйня малята.
12.01.2021 22:11
 
 