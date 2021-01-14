РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8443 посетителя онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
7 699 38

Оккупанты предлагают жителям Донецка вакцинироваться "Спутником", хотят не все

Оккупанты предлагают жителям Донецка вакцинироваться "Спутником", хотят не все

Перед вакцинацией нужно будет сдать платный тест на коронавирус стоимостью 3500 рублей (1300 гривен).

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новости Донбасса".

В Донецке уже предлагают вакцинироваться от коронавируса

Прививку российской вакциной "Cпутник V" предлагают "бюджетникам". Об этом журналистам рассказали несколько дончан, работающих в сферах образования и здравоохранения.

Прибытие первой партии вакцины ожидается в конце января.

Оккупанты обещают добровольную и бесплатную вакцинацию. При этом собеседник "НД", работающий в одной из больниц Донецка, сказал, что руководство их предупредило: перед вакцинацией нужно сдать тест на коронавирус, который стоит 3500 рублей (1300 гривен). По его словам, далеко не все сотрудники готовы расставаться с такой суммой.

Также на Цензор.НЕТ: "Будем вакцинироваться российской вакциной. Мы американской не верим! Гадость нам какую-то уколят", - в Изюме экс-коммунист Фомичевский пропагандирует "Спутник V" на "тарифном" митинге. ВИДЕО

Подконтрольные оккупационной администрации информационные ресурсы пока не публиковала информацию о том, кто и на каких условиях сможет вакцинироваться от COVID-19.

Автор: 

вакцина (3815) Донецьк (6335) карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
кого волнует что они хотят, на них россии лучше испытывать чем на гражданах 1 1 сорта статистику не испортят кто их будет учитывать если подохнут сколько, скажут это украинцы их фосфарными бонбами потравили
показать весь комментарий
14.01.2021 02:38 Ответить
+13
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%8f%d1%80%d0%be%d1%88-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b0.html Ярош: инфильтрированные российской агентурой «зеленые мальчики» сдают Украину
13 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%8f%d1%80%d0%be%d1%88-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b0.html#comments Комментарии: 5

https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%8f%d1%80%d0%be%d1%88-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b0.html
Оккупанты предлагают жителям Донецка вакцинироваться "Спутником", хотят не все - Цензор.НЕТ 1378

Больше всего поражает неспособность так называемой украинской
власти сопротивляться российской агрессии, противодействовать
кремлевским подонкам из опзж и строить Самостоятельное Соборное
Государство.
показать весь комментарий
14.01.2021 01:39 Ответить
+12
Вакцинуйтеся та не бійтеся. Це продовження путєнввєді.
показать весь комментарий
14.01.2021 01:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Є два варіанти- чи в воду з водопороводу чи в бояру..
показать весь комментарий
14.01.2021 01:24 Ответить
ФОТОФАКТ! Судьба ветерана "гражданской войны в Украине", ополченца ЛДНР Виктора Сорокина:

Оккупанты предлагают жителям Донецка вакцинироваться "Спутником", хотят не все - Цензор.НЕТ 6813
показать весь комментарий
14.01.2021 01:25 Ответить
Так на операцию на голове не хватит ))
показать весь комментарий
14.01.2021 01:30 Ответить
Массовая вакцинация, о которой говорил Владим Владимыч *****, началась. Самая безопасная в мире вакцина.

https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1349496988090445827
показать весь комментарий
14.01.2021 01:29 Ответить
В вч 83576 вс рф в Севастополь, Крым, завезли спутникV и оккупанты попали в реанимацию. Лучшая реклама вакцины из рф. Трепеши pfizer и НАТО. Самоликвидация. Думаете про это завтра расскажет помёт и скабеева?))) Ах да а мертвечук? Только забор. https://pic.twitter.com/yiaWQK6oAJ
показать весь комментарий
14.01.2021 01:32 Ответить
Кацапська свиноматка так верещить, що аж вуха позакладало. Що їй не сподобалось? Безкоштовно вкололи, безкоштовно лікували... А якщо здохне - безкоштовно зариють.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:55 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%8f%d1%80%d0%be%d1%88-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b0.html Ярош: инфильтрированные российской агентурой «зеленые мальчики» сдают Украину
13 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%8f%d1%80%d0%be%d1%88-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b0.html#comments Комментарии: 5

https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%8f%d1%80%d0%be%d1%88-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b0.html
Оккупанты предлагают жителям Донецка вакцинироваться "Спутником", хотят не все - Цензор.НЕТ 1378

Больше всего поражает неспособность так называемой украинской
власти сопротивляться российской агрессии, противодействовать
кремлевским подонкам из опзж и строить Самостоятельное Соборное
Государство.
показать весь комментарий
14.01.2021 01:39 Ответить
Вакцинуйтеся та не бійтеся. Це продовження путєнввєді.
показать весь комментарий
14.01.2021 01:40 Ответить
Надо ваккцинировать принудительно! Нечего скоту разгуливать по Украине
показать весь комментарий
14.01.2021 01:48 Ответить
кого волнует что они хотят, на них россии лучше испытывать чем на гражданах 1 1 сорта статистику не испортят кто их будет учитывать если подохнут сколько, скажут это украинцы их фосфарными бонбами потравили
показать весь комментарий
14.01.2021 02:38 Ответить
Предлагают... Как будто можно отказаться... Нет в россии такого, чтобы можно было оказаться, если начальство решило...
показать весь комментарий
14.01.2021 03:23 Ответить
жжошЪ...
показать весь комментарий
14.01.2021 08:34 Ответить
Що значить - "хочуть/не хочуть"? Що це за ліберастія? Душилін сказав - значить, усім з'явитися з пачпортами на зоотехнічні станції за місцем прописки для заштрику! Хто не зробить заштрик - в "Ізоляцію" як агентів українського імперіалізму!
показать весь комментарий
14.01.2021 04:27 Ответить
Крім грошей і вакцини з собою мати:
українцям - шприц, полякам - штрикавку, словакам - штрикачку, албанцям - ширялку, словенам - бризкавку.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:50 Ответить
У нас 700
показать весь комментарий
14.01.2021 05:08 Ответить
В Сумах средняя зарплата 11 000 - 12 000 грн, а в дыныры 3 000 - 4 000 грн.
показать весь комментарий
14.01.2021 05:57 Ответить
Що ти звиздиш , сміцьке ?
Тест коштує 100-150 грн.
показать весь комментарий
14.01.2021 08:18 Ответить
Цена теста зависит от производителя. У вас какие применяются?
показать весь комментарий
14.01.2021 09:11 Ответить
Ціна одна. На всі тести на антиген. І в німецькій лабораторії теж.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:19 Ответить
Поїдь в даунбас, тебе там щеплять кацап вакциною.
Може нарешті роги виростуть.
показать весь комментарий
14.01.2021 08:19 Ответить
Оккупанты предлагают жителям Донецка вакцинироваться "Спутником", хотят не все - Цензор.НЕТ 8731
показать весь комментарий
14.01.2021 05:07 Ответить
стола вже немає.
Зате Телевізор з Ху№лом став більший
показать весь комментарий
14.01.2021 09:50 Ответить
Ни бойтись вакцинируйтесь аспада лугандонци !Ето очен карашо русише вакцина !Я я !
показать весь комментарий
14.01.2021 06:07 Ответить
В июле 2020-го срочный тест с английским текстом стоил в Мариуполе 1400 гривен. Как сейчас- скоро узнаю. Для авиаперелетов нужен только срочный, ибо там срок не более 3-х суток допускается. А вот сколько стоит обычный я не знаю.
показать весь комментарий
14.01.2021 06:47 Ответить
Пускай везут изюмским "КЛУШАМ-КЛИКУШАМ".
показать весь комментарий
14.01.2021 07:00 Ответить
Нет ничего в мире разумного, что нельзя было бы извратить. А, не будете вакцинироваться - отключим газ. В смысле не допустим бюджетников к работе.
показать весь комментарий
14.01.2021 07:24 Ответить
Никто не хотел умирать.
показать весь комментарий
14.01.2021 07:36 Ответить
Оккупанты обычно в лагеря сгоняют, а не вакционируют..
показать весь комментарий
14.01.2021 07:58 Ответить
Менгеле был добр к своим подопытным - они не умирали сразу, их лучше кормили и каждый день осматривали врачи. Дети, отобранные для опытов, любили своего доктора, потому что он заботился о них и лично угощал конфетами и сладостями.
Менгеле, что ни говори, был настоящим ученым. . Менгеле был убежден, что интересы науки выше интересов отдельных личностей из концлагеря, и потому не спрашивал их согласия на медицинское вмешательство.
показать весь комментарий
14.01.2021 08:13 Ответить
кто откажется приравнять к ату вопиющей русофобии и на подвал ! открыть кпп для ваты с Украины круглосуточно для вакцинирования скрепной животворящей вакцинкой !
показать весь комментарий
14.01.2021 08:40 Ответить
А наших ватанів не бажаєте привити? Вони аж пищать. Негайно організквати зустріч найвелічайшого правителя всесвіту- лучетворного криворізького мальчіка із лаптеногими, щоб договоритися про відкриття КПВП для поїздок на вакцинацію.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:20 Ответить
не хотят спутником - будут синоваком
показать весь комментарий
14.01.2021 10:39 Ответить
Зажопинцы из "за жиддя",аж сраки рвут за )(уйловскую вакцину со своим фюрером-чахликом невмирущим,вот они пусть вакцинируются первыми этим фуфлом,а остальные украинцы будут прививаться сертифицированной и надежной вакциной..
показать весь комментарий
14.01.2021 12:13 Ответить
Дай боже благополучно всім вакцинованим там і здохнути.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:13 Ответить
А мне лично по хер , что там хотят В ОРДЛО!! Пусть они хоть скорее подохнут и воздух вокруг станет чище!!
показать весь комментарий
14.01.2021 13:07 Ответить
 
 