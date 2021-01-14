Оккупанты предлагают жителям Донецка вакцинироваться "Спутником", хотят не все
Перед вакцинацией нужно будет сдать платный тест на коронавирус стоимостью 3500 рублей (1300 гривен).
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новости Донбасса".
В Донецке уже предлагают вакцинироваться от коронавируса
Прививку российской вакциной "Cпутник V" предлагают "бюджетникам". Об этом журналистам рассказали несколько дончан, работающих в сферах образования и здравоохранения.
Прибытие первой партии вакцины ожидается в конце января.
Оккупанты обещают добровольную и бесплатную вакцинацию. При этом собеседник "НД", работающий в одной из больниц Донецка, сказал, что руководство их предупредило: перед вакцинацией нужно сдать тест на коронавирус, который стоит 3500 рублей (1300 гривен). По его словам, далеко не все сотрудники готовы расставаться с такой суммой.
Подконтрольные оккупационной администрации информационные ресурсы пока не публиковала информацию о том, кто и на каких условиях сможет вакцинироваться от COVID-19.
