УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10072 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території Коронавірус і карантин
7 699 38

Окупанти пропонують жителям Донецька вакцинуватися "Супутником", хочуть не всі

Окупанти пропонують жителям Донецька вакцинуватися "Супутником", хочуть не всі

Перед вакцинацією потрібно буде здати платний тест на коронавірус вартістю 3500 рублів (1300 гривень).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Новости Донбасса".

У Донецьку вже пропонують вакцинуватися проти коронавірусу.

Щеплення російською вакциною "Cпутник V" пропонують "бюджетникам". Про це журналістам розповіли кілька донеччан, які працюють у сферах освіти та охорони здоров'я.

Прибуття першої партії вакцини очікується наприкінці січня.

Окупанти обіцяють добровільну і безкоштовну вакцинацію. При цьому співрозмовник "НД", що працює в одній з лікарень Донецька, сказав, що керівництво їх попередило: перед вакцинацією потрібно здати тест на коронавірус, який коштує 3500 рублів (1300 гривень). За його словами, далеко не всі співробітники готові розлучатися з такою сумою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Будемо вакцинуватися російською вакциною. Ми американській не віримо! Гидоту нам якусь уколять", - в Ізюмі екскомуніст Фомічевський пропагує "Супутник V" на "тарифному" мітингу. ВIДЕО

Підконтрольні окупаційній адміністрації інформаційні ресурси поки не публікували інформацію про те, хто і на яких умовах зможе вакцинуватися проти COVID-19.

Автор: 

вакцина (4419) Донецьк (960) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
кого волнует что они хотят, на них россии лучше испытывать чем на гражданах 1 1 сорта статистику не испортят кто их будет учитывать если подохнут сколько, скажут это украинцы их фосфарными бонбами потравили
показати весь коментар
14.01.2021 02:38 Відповісти
+13
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%8f%d1%80%d0%be%d1%88-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b0.html Ярош: инфильтрированные российской агентурой «зеленые мальчики» сдают Украину
13 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%8f%d1%80%d0%be%d1%88-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b0.html#comments Комментарии: 5

https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%8f%d1%80%d0%be%d1%88-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b0.html
Оккупанты предлагают жителям Донецка вакцинироваться "Спутником", хотят не все - Цензор.НЕТ 1378

Больше всего поражает неспособность так называемой украинской
власти сопротивляться российской агрессии, противодействовать
кремлевским подонкам из опзж и строить Самостоятельное Соборное
Государство.
показати весь коментар
14.01.2021 01:39 Відповісти
+12
Вакцинуйтеся та не бійтеся. Це продовження путєнввєді.
показати весь коментар
14.01.2021 01:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Є два варіанти- чи в воду з водопороводу чи в бояру..
показати весь коментар
14.01.2021 01:24 Відповісти
ФОТОФАКТ! Судьба ветерана "гражданской войны в Украине", ополченца ЛДНР Виктора Сорокина:

Оккупанты предлагают жителям Донецка вакцинироваться "Спутником", хотят не все - Цензор.НЕТ 6813
показати весь коментар
14.01.2021 01:25 Відповісти
Так на операцию на голове не хватит ))
показати весь коментар
14.01.2021 01:30 Відповісти
Массовая вакцинация, о которой говорил Владим Владимыч *****, началась. Самая безопасная в мире вакцина.

https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1349496988090445827
показати весь коментар
14.01.2021 01:29 Відповісти
В вч 83576 вс рф в Севастополь, Крым, завезли спутникV и оккупанты попали в реанимацию. Лучшая реклама вакцины из рф. Трепеши pfizer и НАТО. Самоликвидация. Думаете про это завтра расскажет помёт и скабеева?))) Ах да а мертвечук? Только забор. https://pic.twitter.com/yiaWQK6oAJ
показати весь коментар
14.01.2021 01:32 Відповісти
Кацапська свиноматка так верещить, що аж вуха позакладало. Що їй не сподобалось? Безкоштовно вкололи, безкоштовно лікували... А якщо здохне - безкоштовно зариють.
показати весь коментар
14.01.2021 10:55 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%8f%d1%80%d0%be%d1%88-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b0.html Ярош: инфильтрированные российской агентурой «зеленые мальчики» сдают Украину
13 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%8f%d1%80%d0%be%d1%88-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b0.html#comments Комментарии: 5

https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%8f%d1%80%d0%be%d1%88-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b0.html
Оккупанты предлагают жителям Донецка вакцинироваться "Спутником", хотят не все - Цензор.НЕТ 1378

Больше всего поражает неспособность так называемой украинской
власти сопротивляться российской агрессии, противодействовать
кремлевским подонкам из опзж и строить Самостоятельное Соборное
Государство.
показати весь коментар
14.01.2021 01:39 Відповісти
Вакцинуйтеся та не бійтеся. Це продовження путєнввєді.
показати весь коментар
14.01.2021 01:40 Відповісти
Надо ваккцинировать принудительно! Нечего скоту разгуливать по Украине
показати весь коментар
14.01.2021 01:48 Відповісти
кого волнует что они хотят, на них россии лучше испытывать чем на гражданах 1 1 сорта статистику не испортят кто их будет учитывать если подохнут сколько, скажут это украинцы их фосфарными бонбами потравили
показати весь коментар
14.01.2021 02:38 Відповісти
Предлагают... Как будто можно отказаться... Нет в россии такого, чтобы можно было оказаться, если начальство решило...
показати весь коментар
14.01.2021 03:23 Відповісти
жжошЪ...
показати весь коментар
14.01.2021 08:34 Відповісти
Що значить - "хочуть/не хочуть"? Що це за ліберастія? Душилін сказав - значить, усім з'явитися з пачпортами на зоотехнічні станції за місцем прописки для заштрику! Хто не зробить заштрик - в "Ізоляцію" як агентів українського імперіалізму!
показати весь коментар
14.01.2021 04:27 Відповісти
Крім грошей і вакцини з собою мати:
українцям - шприц, полякам - штрикавку, словакам - штрикачку, албанцям - ширялку, словенам - бризкавку.
показати весь коментар
14.01.2021 09:50 Відповісти
У нас 700
показати весь коментар
14.01.2021 05:08 Відповісти
В Сумах средняя зарплата 11 000 - 12 000 грн, а в дыныры 3 000 - 4 000 грн.
показати весь коментар
14.01.2021 05:57 Відповісти
Що ти звиздиш , сміцьке ?
Тест коштує 100-150 грн.
показати весь коментар
14.01.2021 08:18 Відповісти
Цена теста зависит от производителя. У вас какие применяются?
показати весь коментар
14.01.2021 09:11 Відповісти
Ціна одна. На всі тести на антиген. І в німецькій лабораторії теж.
показати весь коментар
14.01.2021 09:19 Відповісти
Поїдь в даунбас, тебе там щеплять кацап вакциною.
Може нарешті роги виростуть.
показати весь коментар
14.01.2021 08:19 Відповісти
Оккупанты предлагают жителям Донецка вакцинироваться "Спутником", хотят не все - Цензор.НЕТ 8731
показати весь коментар
14.01.2021 05:07 Відповісти
стола вже немає.
Зате Телевізор з Ху№лом став більший
показати весь коментар
14.01.2021 09:50 Відповісти
Ни бойтись вакцинируйтесь аспада лугандонци !Ето очен карашо русише вакцина !Я я !
показати весь коментар
14.01.2021 06:07 Відповісти
В июле 2020-го срочный тест с английским текстом стоил в Мариуполе 1400 гривен. Как сейчас- скоро узнаю. Для авиаперелетов нужен только срочный, ибо там срок не более 3-х суток допускается. А вот сколько стоит обычный я не знаю.
показати весь коментар
14.01.2021 06:47 Відповісти
Пускай везут изюмским "КЛУШАМ-КЛИКУШАМ".
показати весь коментар
14.01.2021 07:00 Відповісти
Нет ничего в мире разумного, что нельзя было бы извратить. А, не будете вакцинироваться - отключим газ. В смысле не допустим бюджетников к работе.
показати весь коментар
14.01.2021 07:24 Відповісти
Никто не хотел умирать.
показати весь коментар
14.01.2021 07:36 Відповісти
Оккупанты обычно в лагеря сгоняют, а не вакционируют..
показати весь коментар
14.01.2021 07:58 Відповісти
Менгеле был добр к своим подопытным - они не умирали сразу, их лучше кормили и каждый день осматривали врачи. Дети, отобранные для опытов, любили своего доктора, потому что он заботился о них и лично угощал конфетами и сладостями.
Менгеле, что ни говори, был настоящим ученым. . Менгеле был убежден, что интересы науки выше интересов отдельных личностей из концлагеря, и потому не спрашивал их согласия на медицинское вмешательство.
показати весь коментар
14.01.2021 08:13 Відповісти
кто откажется приравнять к ату вопиющей русофобии и на подвал ! открыть кпп для ваты с Украины круглосуточно для вакцинирования скрепной животворящей вакцинкой !
показати весь коментар
14.01.2021 08:40 Відповісти
А наших ватанів не бажаєте привити? Вони аж пищать. Негайно організквати зустріч найвелічайшого правителя всесвіту- лучетворного криворізького мальчіка із лаптеногими, щоб договоритися про відкриття КПВП для поїздок на вакцинацію.
показати весь коментар
14.01.2021 09:20 Відповісти
не хотят спутником - будут синоваком
показати весь коментар
14.01.2021 10:39 Відповісти
Зажопинцы из "за жиддя",аж сраки рвут за )(уйловскую вакцину со своим фюрером-чахликом невмирущим,вот они пусть вакцинируются первыми этим фуфлом,а остальные украинцы будут прививаться сертифицированной и надежной вакциной..
показати весь коментар
14.01.2021 12:13 Відповісти
Дай боже благополучно всім вакцинованим там і здохнути.
показати весь коментар
14.01.2021 11:13 Відповісти
А мне лично по хер , что там хотят В ОРДЛО!! Пусть они хоть скорее подохнут и воздух вокруг станет чище!!
показати весь коментар
14.01.2021 13:07 Відповісти
 
 