Окупанти пропонують жителям Донецька вакцинуватися "Супутником", хочуть не всі
Перед вакцинацією потрібно буде здати платний тест на коронавірус вартістю 3500 рублів (1300 гривень).
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Новости Донбасса".
У Донецьку вже пропонують вакцинуватися проти коронавірусу.
Щеплення російською вакциною "Cпутник V" пропонують "бюджетникам". Про це журналістам розповіли кілька донеччан, які працюють у сферах освіти та охорони здоров'я.
Прибуття першої партії вакцини очікується наприкінці січня.
Окупанти обіцяють добровільну і безкоштовну вакцинацію. При цьому співрозмовник "НД", що працює в одній з лікарень Донецька, сказав, що керівництво їх попередило: перед вакцинацією потрібно здати тест на коронавірус, який коштує 3500 рублів (1300 гривень). За його словами, далеко не всі співробітники готові розлучатися з такою сумою.
Підконтрольні окупаційній адміністрації інформаційні ресурси поки не публікували інформацію про те, хто і на яких умовах зможе вакцинуватися проти COVID-19.
Больше всего поражает неспособность так называемой украинской
власти сопротивляться российской агрессии, противодействовать
кремлевским подонкам из опзж и строить Самостоятельное Соборное
Государство.
українцям - шприц, полякам - штрикавку, словакам - штрикачку, албанцям - ширялку, словенам - бризкавку.
Тест коштує 100-150 грн.
Може нарешті роги виростуть.
Зате Телевізор з Ху№лом став більший
Менгеле, что ни говори, был настоящим ученым. . Менгеле был убежден, что интересы науки выше интересов отдельных личностей из концлагеря, и потому не спрашивал их согласия на медицинское вмешательство.