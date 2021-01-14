Окупанти пропонують жителям Донецька вакцинуватися "Супутником", хочуть не всі

Перед вакцинацією потрібно буде здати платний тест на коронавірус вартістю 3500 рублів (1300 гривень).

У Донецьку вже пропонують вакцинуватися проти коронавірусу.

Щеплення російською вакциною "Cпутник V" пропонують "бюджетникам". Про це журналістам розповіли кілька донеччан, які працюють у сферах освіти та охорони здоров'я.

Прибуття першої партії вакцини очікується наприкінці січня.

Окупанти обіцяють добровільну і безкоштовну вакцинацію. При цьому співрозмовник "НД", що працює в одній з лікарень Донецька, сказав, що керівництво їх попередило: перед вакцинацією потрібно здати тест на коронавірус, який коштує 3500 рублів (1300 гривень). За його словами, далеко не всі співробітники готові розлучатися з такою сумою.

Підконтрольні окупаційній адміністрації інформаційні ресурси поки не публікували інформацію про те, хто і на яких умовах зможе вакцинуватися проти COVID-19.