Германия ужесточила правила въезда для украинцев

Федеральное правительство Германии одобрило новые правила въезда из стран с повышенным риском заражения COVID-19, в том числе из Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Теперь в Германию можно попасть, предъявив отрицательный тест на коронавирус, сделанный не раньше чем за двое суток до въезда в страну. Результаты этого теста можно будет предоставлять авиакомпаниям. Кроме этого, сразу после прибытия нужно будет отправиться на карантин и провести там 10 дней.

Также с 1 марта иностранцы при въезде в ФРГ будут получать SMS-сообщения о том, какие именно противоэпидемические нормы действуют по всей стране.

Нововведения вступают в силу с 14 января.

