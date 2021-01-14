РУС
Германия ужесточила правила въезда для украинцев

Федеральное правительство Германии одобрило новые правила въезда из стран с повышенным риском заражения COVID-19, в том числе из Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Теперь в Германию можно попасть, предъявив отрицательный тест на коронавирус, сделанный не раньше чем за двое суток до въезда в страну. Результаты этого теста можно будет предоставлять авиакомпаниям. Кроме этого, сразу после прибытия нужно будет отправиться на карантин и провести там 10 дней.

Также с 1 марта иностранцы при въезде в ФРГ будут получать SMS-сообщения о том, какие именно противоэпидемические нормы действуют по всей стране.

Нововведения вступают в силу с 14 января.

Германия (7284) карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+9
Правильно зробили. Малоросам нєфіг шастать по Європам, нехай на расєю їдуть.
14.01.2021 01:59 Ответить
+7
Германия ужесточила правила въезда для украинцев в том числе, цензор провокатор
14.01.2021 04:04 Ответить
+3
вакцинировался уже?
А я говорил, что побочные эффекты ещё не изучены.
14.01.2021 02:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильно зробили. Малоросам нєфіг шастать по Європам, нехай на расєю їдуть.
14.01.2021 01:59 Ответить
Ну а сейчас, также нужно делать тест(благо бесплатно) и отправляться сразу на карантин до выяснения результата. Если отрицательный, то всё ок. Правда теперь нужно будет больше заморачиваться. А что ожидать, если они вообще запретили передвигаться больше чем на 15км от города проживания.
Маразм крепчает...
14.01.2021 02:03 Ответить
Это всё из-за нового штамма ?
14.01.2021 02:11 Ответить
нет это иза большого числа заболевших !!! чтобы не перегружать клиники !
14.01.2021 02:18 Ответить
Как думаешь почему вас нацисты называли русишшвайн?
14.01.2021 02:53 Ответить
слышь ты пархатая шлюха, во первых я украинский немец а не как ты провокаторша тупая !!!
14.01.2021 14:44 Ответить
я вас умоляю, тут со старым то еще не все отчихались. Неужели ещё и кашлять начнут?
показать весь комментарий
14.01.2021 02:18 Ответить
Неужели свинособаки https://censor.net/ru/user/468575 способны думать?
14.01.2021 02:52 Ответить
вакцинировался уже?
А я говорил, что побочные эффекты ещё не изучены.
14.01.2021 02:59 Ответить
Свинособака, это ты вчера из-за бабала шкерился?
Германия ужесточила правила въезда для украинцев - Цензор.НЕТ 9106
14.01.2021 03:03 Ответить
каких покращень вам еще не хватало?
показать весь комментарий
14.01.2021 05:20 Ответить
Так. Уявіть собі новий штам віруса котрого офіційно неіснує.
14.01.2021 10:43 Ответить
15 км ерунда ,выходить после 21 и до 5 утра вот это хуже не куда ! как в казарме, штраф 500 Евро !
14.01.2021 02:17 Ответить
Ты расстроилась?
14.01.2021 02:51 Ответить
у вас там еще шестиконечные звезды не заставляют нашивать? у нас похоже к этому плавно идет.
14.01.2021 05:28 Ответить
Не скрізь 15км, а там де щильність зараження більше 200 на 100 тис населення. НЕ вводьте в оману. Й що це змінило. Як їздили на роботу, так й їздять. В магазинах можно й батарейкі й шкарпетки купляти - бо ці відділи не перекрито стрічками. А те що карантин, так він не тількі для Українців, а для всіх. Ви з Угорщини машиною без кордонів приїдьте й теж у карантин потрапите.
14.01.2021 09:56 Ответить
А якщо їхати на авто? Весь б.у автпром і в більшості з Німеччини.Також усіляка б.у техніка звідти.Багато хто в самій Німеччині на цьому влаштував бізнес.

А якщо їхати на авто? Весь б.у автпром і в більшості з Німеччини.Також усіляка б.у техніка звідти.Багато хто в самій Німеччині на цьому влаштував бізнес.
14.01.2021 02:09 Ответить
Щось мені підказує,що до кінця року це все не закінчиться.
14.01.2021 02:12 Ответить
помню подобные фразы в начале 2014.
14.01.2021 03:13 Ответить
Тю...найбільше треба приглядітися до русіша..ш..ва..йн-вони там уже давно орудують...головний орк звідти дослужився до гаранта росіянців та лиця кремлівської мафії..Уря,товариші...!!
14.01.2021 02:22 Ответить
Там и присматриваться не надо. Паспорт РФ - нафиг с пляжа.
14.01.2021 02:51 Ответить
Германия ужесточила правила въезда для украинцев в том числе, цензор провокатор
14.01.2021 04:04 Ответить
"Мастера заголовка", что поделать. Могли вообще написать "Украинцев перестали пускать в Германию, но они нашли способ. Для этого нужно лишь..."
Как по мне, такое - как минимум некрасиво, показывает неуважение к читателям и автор подобного явно не гнушается промышлять в свободное время кликбейтом.
14.01.2021 06:40 Ответить
Причому вже давно. Особливо "сматрящіє" в пабліку- банять на ліво і на право впроваджуючи цензуру , заборонену Конституцією ,не гірше від всяких ютрубів і тріпперів!
14.01.2021 10:47 Ответить
Так и раньше это требовали и не только для украинцев, но и для немцев.
Но никто эти тесты потом не проверял.
Новость ни о чем.
14.01.2021 06:47 Ответить
Я очень надеюсь что сегодня этому барановирусу будет уделено меньше внимания чем вчера! Вчера была реальная вакханалия на эту тему. Как мне кажется это таки из-за Войны Вакцин, у меня просто нет более версий причины такого количества новостей на эту тему.
14.01.2021 07:01 Ответить
Германия ужесточила правила въезда для украинцев? Заглавие к сообщению о том, что "Федеральное правительство Германии одобрило новые правила въезда из стран с повышенным риском заражения COVID-19, в том числе из Украины" - чисто пропагандистское. Вот еще пример

О ПОЛЬЗЕ ВНИМАТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ заголовков новостей. И том как нас … делают полезными идиотами.

«В результате пожара погибли восемь человек, в том числе семилетняя девочка.

Первое сообщение 38-летней Натальи Беловой появилось в Твиттере через несколько минут после начала пожара. Она писала, что находится с ребенком в квартире на верхнем этаже и не может спуститься.

Спустя 11 минут женщина разместила на странице две фотографии, на которых заметно задымление. Женщина и ее дочь погибли.

Причиной пожара в жилом доме в Екатеринбурге могло стать неосторожное обращение с огнем.

По другой версии, пожар в жилом доме в Екатеринбурге в результате которого погибли 8 человек, мог произойти из-за неосторожного использования восковых свечей. По одной из версий, квартира была отключена от электроснабжения из-за большого долга.»

Такое событие. И вот эта трагическая новость подается под заголовком

Twitter удалил аккаунт женщины, просившей о помощи при пожаре в Екатеринбурге.

Аккаунт жительницы горевшего дома в Екатеринбурге, которая просила о помощи в Twitter, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО удален - при попытке открыть страницу появляется сообщение, что «такой учетной записи нет».

Акцент в сообщении про Твиттер и про удаленный пост, Хотя самое главное, что люди погибли и что их никто не спас

Не могу поверить что она не звонила, наверняка звонила и ей сказали ждите. Каждый в такой ситуации будет хвататься за все соломинки, вот она и писала в том числе и в твиттер. На самом деле очень страшно.

И вот два комментария
sdum: и кричать надо не о том, какой нехороший твиттер, а о том что в нашем государстве в крупном городе не спасли людей, которые как минимум 15 минут кричали о помощи. МЧС итп. надо спрашивать а не Twitter Twitte
renegad:
Формулировка новости такая, как будто это из-за удаления аккаунта Twitter погибла женщина.. Считаю это некорректной и довольно провокационной подачей

По мотивам https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2772670-echo/?fbclid=IwAR13kSN9DtVyj8t00m87u7b2lw1m7kVQb8W4WECB_mmP8IAuYuZgf8omguM https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2772670-echo/
14.01.2021 07:03 Ответить
Хорошо, что не требуют предоставить справку о наличии прививки правильной вакциной - вот тогда бы было совсем грустно.
14.01.2021 07:05 Ответить
Подождите... всё к тому идет. Испанцы уже требуют ввести в ЕС электронный паспорт вакцинации!
14.01.2021 07:11 Ответить
Зрите в корень! Очень скоро это станет главным условием въезда в страны ЕС!
14.01.2021 07:32 Ответить
Я бы с радостью вмазал себе пфайзера, лишь бы по безвизу выехать из этого зебанариума, и три месяца пожить у моря где-то в хорватии или италии.
14.01.2021 09:00 Ответить
Мне не совсем понятно: какие претензии к заголовку?! Вчитайтесь, на самом деле всё более чем серьезно: Теперь в Германию можно попасть, предъявив отрицательный тест на коронавирус, сделанный не раньше чем за двое суток до въезда в страну. Источник: https://censor.net/ru/n3241680
Вы думаете это очень просто?! В июле 2020-го было за трое суток! То есть я делал срочный(1) тест. Результат получал на следующие сутки У меня оставалось еще двое суток. А сейчас время для маневра очень сократилось! То есть, всё стало действительно сложнее!
14.01.2021 07:09 Ответить
каких только справок я не покупал... и то что еврей и такую что преследуют и то что румын и то что у меня охрененный заработок и то что у меня родственники в США... одним словом на одну больше или меньше ни я не замечу ни таможенник
14.01.2021 07:29 Ответить
Если мне не изменяет память, то Германия закрыта для украинских туристов еще с марта. Как там еще можно ужесточить? Ну разве что запретить украинцам смотреть walking tours по немецким городам на ютубе.
14.01.2021 08:56 Ответить
14.01.2021 10:09 Ответить
Так потихеньку відбираєтбься безвіз. Це вже третя європейська країна, яка за 2 дні ввела обмеження для українців. Довела зелена гниль державу до зубожіння і поставила до перечню країн навіть не третього, а четвертого сорту.
14.01.2021 10:09 Ответить
 
 