Хорватия ужесточила правила въезда для украинцев

В Хорватию украинцев пустят только с отрицательным ПЦР, но даже при этом нужно будет отсидеть 14 дней на карантине.

Об этом сообщает посольство Украины в Хорватии, информирует Цензор.НЕТ.

Новые правила действуют с 14 по 31 января.

"Лица, в том числе и граждане Украины, которые прибывают в Хорватию из стран, где распространен новый штамм коронавируса, при въезде в Хорватию должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (действительный 48 часов), а также им будет назначена 14-дневная самоизоляция. Самоизоляцию можно уменьшить до 7 дней при условии сдачи дополнительного ПЦР-теста за собственный счет на территории Хорватии (после 7 дней самоизоляции) и если тест будет отрицательный", - сказано в сообщении.

Граждане Украины, которые въезжают в Хорватию по неотложным личным причинам (похороны, лечение), имеют право въехать в Хорватию без отрицательного результата ПЦР-теста при условии, что покинут территорию страны в течение 12 часов с момента въезда.

Также без ПЦР могут въехать волонтеры, которые помогают пострадавшим от землетрясения регионам.

Туристов из Украины в Хорватию не пускают вообще.

