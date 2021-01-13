РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9163 посетителя онлайн
Новости
5 113 13

Хорватия ужесточила правила въезда для украинцев

Хорватия ужесточила правила въезда для украинцев

В Хорватию украинцев пустят только с отрицательным ПЦР, но даже при этом нужно будет отсидеть 14 дней на карантине.

Об этом сообщает посольство Украины в Хорватии, информирует Цензор.НЕТ.

Новые правила действуют с 14 по 31 января.

"Лица, в том числе и граждане Украины, которые прибывают в Хорватию из стран, где распространен новый штамм коронавируса, при въезде в Хорватию должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (действительный 48 часов), а также им будет назначена 14-дневная самоизоляция. Самоизоляцию можно уменьшить до 7 дней при условии сдачи дополнительного ПЦР-теста за собственный счет на территории Хорватии (после 7 дней самоизоляции) и если тест будет отрицательный", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Австрия добавила требование к гражданам Украины для въезда в страну, - посол Щерба

Граждане Украины, которые въезжают в Хорватию по неотложным личным причинам (похороны, лечение), имеют право въехать в Хорватию без отрицательного результата ПЦР-теста при условии, что покинут территорию страны в течение 12 часов с момента въезда.

Также без ПЦР могут въехать волонтеры, которые помогают пострадавшим от землетрясения регионам.

Туристов из Украины в Хорватию не пускают вообще.

Также на Цензор.НЕТ: Греция предложила ЕС ввести цифровой сертификат вакцинации для поездок: европейские лидеры обсудят это на саммите 21 января

Хорватия ужесточила правила въезда для украинцев 01
Хорватия ужесточила правила въезда для украинцев 02
Хорватия ужесточила правила въезда для украинцев 03

Автор: 

туризм (1543) Хорватия (277)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Ну..у Хорватії нема що робити в січні
показать весь комментарий
13.01.2021 21:03 Ответить
+2
А не очень то и хотелось ( )

А как изоляция - типо в мотеле сидеть или как? А если сапоги приехал помыть в адриатическом озере? Или сходить по закупками?
показать весь комментарий
13.01.2021 21:01 Ответить
+2
Не допомогли співчуття Зєлєнского і гроші, виділені Кабміном, як допомога після землетрусу?
показать весь комментарий
13.01.2021 21:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А не очень то и хотелось ( )

А как изоляция - типо в мотеле сидеть или как? А если сапоги приехал помыть в адриатическом озере? Или сходить по закупками?
показать весь комментарий
13.01.2021 21:01 Ответить
Не допомогли співчуття Зєлєнского і гроші, виділені Кабміном, як допомога після землетрусу?
показать весь комментарий
13.01.2021 21:02 Ответить
Ну..у Хорватії нема що робити в січні
показать весь комментарий
13.01.2021 21:03 Ответить
Значит, в плане туризма Хорватию пока вычеркнут.
показать весь комментарий
13.01.2021 21:10 Ответить
До 31 сiчня
показать весь комментарий
13.01.2021 22:01 Ответить
Продлят. Если у нас черепашьими темпами будут вакцинироваться, то нам и Зимбабве такие условия въезда поставит.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:40 Ответить
Швидше за все продовжать, у нас теж був до 20 січня, але вже говорять що до Пасхи буде цей карантин
показать весь комментарий
14.01.2021 17:29 Ответить
Пипец яхтингу...
показать весь комментарий
13.01.2021 21:11 Ответить
Граждане Украины, которые въезжают в Хорватию по неотложным личным причинам (похороны, лечение), имеют право въехать в Хорватию без отрицательного результата ПЦР-теста при условии, что покинут территорию страны в течение 12 часов с момента въезда

Це типо оставьте ваши денежки в хорватском бюджете и валите нахрен побыстрее
показать весь комментарий
13.01.2021 21:12 Ответить
Черногория -стократ лучше.Море теплее,глубже.Одни фьорды чего стоят.Моя детвора в захвати.Но это было до карантина.Они проехали аж до Словении на своём авто.
показать весь комментарий
13.01.2021 21:40 Ответить
Ну и хрен с ней-Хорватией.
показать весь комментарий
13.01.2021 22:53 Ответить
неплохая бизнес-модель.
показать весь комментарий
14.01.2021 05:43 Ответить
 
 