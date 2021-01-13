УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7825 відвідувачів онлайн
Новини
5 113 13

Хорватія зробила суворішими правила в'їзду для українців

Хорватія зробила суворішими правила в'їзду для українців

У Хорватію українців пустять тільки з негативним ПЛР, але навіть при цьому потрібно буде відсидіти 14 днів на карантині.

Про це повідомляє посольство України в Хорватії, інформує Цензор.НЕТ.

Нові правила діють з 14 по 31 січня.

"Особи, зокрема і громадяни України, які прибувають у Хорватію з країн, де поширений новий штам коронавірусу, при в'їзді в Хорватію мають пред'явити негативний результат ПЛР-тесту (дійсний 48 годин), а також їм буде призначена 14-денна самоізоляція. Самоізоляцію можна зменшити до 7 днів за умови здачі додаткового ПЛР-тесту за власний рахунок на території Хорватії (після 7 днів самоізоляції) і якщо тест буде негативний", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Українське посольство в Хорватії зазнало пошкодження від сьогоднішнього землетрусу, - МЗС

Громадяни України, які в'їжджають до Хорватії з невідкладних особистих причин (похорон, лікування), мають право в'їхати в Хорватію без негативного результату ПЛР-тесту за умови, що покинуть територію країни впродовж 12 годин з моменту в'їзду.

Також без ПЛР можуть в'їхати волонтери, які допомагають постраждалим від землетрусу регіонам.

Туристів з України в Хорватію не пускають взагалі.

Хорватія зробила суворішими правила вїзду для українців 01
Хорватія зробила суворішими правила вїзду для українців 02
Хорватія зробила суворішими правила вїзду для українців 03

Автор: 

туризм (1577) Хорватія (311)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Ну..у Хорватії нема що робити в січні
показати весь коментар
13.01.2021 21:03 Відповісти
+2
А не очень то и хотелось ( )

А как изоляция - типо в мотеле сидеть или как? А если сапоги приехал помыть в адриатическом озере? Или сходить по закупками?
показати весь коментар
13.01.2021 21:01 Відповісти
+2
Не допомогли співчуття Зєлєнского і гроші, виділені Кабміном, як допомога після землетрусу?
показати весь коментар
13.01.2021 21:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А не очень то и хотелось ( )

А как изоляция - типо в мотеле сидеть или как? А если сапоги приехал помыть в адриатическом озере? Или сходить по закупками?
показати весь коментар
13.01.2021 21:01 Відповісти
Не допомогли співчуття Зєлєнского і гроші, виділені Кабміном, як допомога після землетрусу?
показати весь коментар
13.01.2021 21:02 Відповісти
Ну..у Хорватії нема що робити в січні
показати весь коментар
13.01.2021 21:03 Відповісти
Значит, в плане туризма Хорватию пока вычеркнут.
показати весь коментар
13.01.2021 21:10 Відповісти
До 31 сiчня
показати весь коментар
13.01.2021 22:01 Відповісти
Продлят. Если у нас черепашьими темпами будут вакцинироваться, то нам и Зимбабве такие условия въезда поставит.
показати весь коментар
14.01.2021 11:40 Відповісти
Швидше за все продовжать, у нас теж був до 20 січня, але вже говорять що до Пасхи буде цей карантин
показати весь коментар
14.01.2021 17:29 Відповісти
Пипец яхтингу...
показати весь коментар
13.01.2021 21:11 Відповісти
Граждане Украины, которые въезжают в Хорватию по неотложным личным причинам (похороны, лечение), имеют право въехать в Хорватию без отрицательного результата ПЦР-теста при условии, что покинут территорию страны в течение 12 часов с момента въезда

Це типо оставьте ваши денежки в хорватском бюджете и валите нахрен побыстрее
показати весь коментар
13.01.2021 21:12 Відповісти
Черногория -стократ лучше.Море теплее,глубже.Одни фьорды чего стоят.Моя детвора в захвати.Но это было до карантина.Они проехали аж до Словении на своём авто.
показати весь коментар
13.01.2021 21:40 Відповісти
Ну и хрен с ней-Хорватией.
показати весь коментар
13.01.2021 22:53 Відповісти
неплохая бизнес-модель.
показати весь коментар
14.01.2021 05:43 Відповісти
 
 