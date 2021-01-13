Хорватія зробила суворішими правила в'їзду для українців

У Хорватію українців пустять тільки з негативним ПЛР, але навіть при цьому потрібно буде відсидіти 14 днів на карантині.

Про це повідомляє посольство України в Хорватії, інформує Цензор.НЕТ.

Нові правила діють з 14 по 31 січня.

"Особи, зокрема і громадяни України, які прибувають у Хорватію з країн, де поширений новий штам коронавірусу, при в'їзді в Хорватію мають пред'явити негативний результат ПЛР-тесту (дійсний 48 годин), а також їм буде призначена 14-денна самоізоляція. Самоізоляцію можна зменшити до 7 днів за умови здачі додаткового ПЛР-тесту за власний рахунок на території Хорватії (після 7 днів самоізоляції) і якщо тест буде негативний", - сказано в повідомленні.

Громадяни України, які в'їжджають до Хорватії з невідкладних особистих причин (похорон, лікування), мають право в'їхати в Хорватію без негативного результату ПЛР-тесту за умови, що покинуть територію країни впродовж 12 годин з моменту в'їзду.

Також без ПЛР можуть в'їхати волонтери, які допомагають постраждалим від землетрусу регіонам.

Туристів з України в Хорватію не пускають взагалі.





