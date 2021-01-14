18 061 37
Німеччина посилила правила в'їзду для українців
Федеральний уряд Німеччини схвалив нові правила в'їзду з країн з підвищеним ризиком зараження COVID-19, зокрема з України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ТСН.
Тепер до Німеччини можна потрапити, пред'явивши негативний тест на коронавірус, зроблений не раніше ніж за дві доби до в'їзду в країну. Результати цього тесту можна буде надавати авіакомпаніям. Крім цього, відразу після прибуття потрібно буде відправитися на карантин і провести там 10 днів.
Також з 1 березня іноземці при в'їзді у ФРН отримуватимуть SMS-повідомлення про те, які саме протиепідемічні норми діють по всій країні.
Нововведення набувають чинності із 14 січня.
