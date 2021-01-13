Два нові штами COVID-19 виявили в США
Обидва нові штами сформувалися на території Сполучених Штатів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
У звіті медичного центру Університету штату Огайо зазначається, що один із них схожий на "британський" коронавірус. За словами вчених, спостерігається розвиток також іншого штаму з трьома генетичними мутаціями.
Дослідники повідомляють, що перший з двох зазначених штамів був виявлений у пацієнта з Огайо, і зараз не можна визначити те, наскільки він поширений.
Другий штам з трьома мутаціями виявили в місті Колумбус. На думку медиків, другий штам більш заразний, ніж раніше відомі види коронавірусу.
Співавтор публікації та головний науковий співробітник медичного центру університету Пітер Молер заявив, що поки немає інформації, чи мутації мали якийсь вплив на ефективність вакцин від коронавірусу.
Як повідомлялося, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), уперше зафіксований у Великій Британії новий штам коронавірусу, відомий як B.1.1.7 або VOC 202012/01, виявили вже щонайменше у 50 країнах, а також у Гонконзі та на Тайвані.
Станом на 13 січня, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 92 147 869 випадків коронавірусу, зокрема 1 973 447 летальних, одужало 65 983 925 людей.
