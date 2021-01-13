РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8581 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 023 38

Два новых штамма COVID-19 обнаружили в США

Оба новых штамма сформировались на территории Соединенных Штатов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

В отчете медицинского центра Университета штата Огайо отмечается, что один из них похож на "британский" коронавирус. По словам ученых, наблюдается развитие также другого штамма с тремя генетическими мутациями.

Исследователи сообщают, что первый из двух указанных штаммов был обнаружен у пациента из Огайо, и сейчас нельзя определить то, насколько он распространен.

Читайте на Цензор.НЕТ: Китайские ученые о долгосрочных последствиях COVID-19: Боль в мышцах, усталость и психические расстройства

Второй штамм с тремя мутациями обнаружили в городе Колумбус. По мнению медиков, второй штамм более заразен, чем ранее известные виды коронавируса.

Соавтор публикации и главный научный сотрудник медицинского центра университета Питер Молер заявил, что пока нет информации, имели ли мутации какое-то влияние на эффективность вакцин от коронавируса.

Как сообщалось, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), впервые зафиксированный в Великобритании новый штамм коронавируса, известный как B.1.1.7 или VOC 202012/01, обнаружили уже по меньшей мере в 50 странах, а также в Гонконге и на Тайвани.

Также на Цензор.НЕТ: Грузия "категорически" отказалась от китайской вакцины, которую закупает Украина

По состоянию на 13 января, по данным Worldometer, в мире зарегистрировано 92 147 869 случаев коронавируса, в частности 1 973 447 летальных, выздоровели 65 983 925 человек.

Автор: 

карантин (16729) США (27954) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Нутром чую что это так Кацапы мстят за Трампа американцам...
показать весь комментарий
13.01.2021 23:32 Ответить
+4
Я читаю ваші постійні заклики до жорсткого локдауну у кожній новині ...
Вже не витримала.
І де поміг, не скажете ?
Де зупинив ?
показать весь комментарий
14.01.2021 03:04 Ответить
+3
Трамп всё
показать весь комментарий
13.01.2021 23:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Штам - трампонутий та трампопонний штам, однаково ватні.
показать весь комментарий
13.01.2021 23:22 Ответить
Трамп всё
показать весь комментарий
13.01.2021 23:24 Ответить
Ой
показать весь комментарий
14.01.2021 01:21 Ответить
Теперь это всё ковмдное гавно никогда не закончится....
показать весь комментарий
13.01.2021 23:26 Ответить
На кольце царя Соломона была надпись "Все пройдет". Глядя на нее

Соломону казалось, что он обрел гармонию. Но как-то раз, ему было так плохо, что даже кольцо ему не помогло. Царь Соломон сорвал его, хотел выбросить, и вдруг увидел надпись на внутренней стороне - «и это тоже пройдет»…
И опять - помощь, опять появление новых сил, опять за многоточием свое прочтение, которое в тот момент было так необходимо душе. Когда и эта мысль становится полностью освоенной, появляется новое продолжение этой притчи!
Прошло много лет правления. Соломон стал понимать, что ему пора уходить в мир иной. В который раз он рассматривал кольцо, с которым не расставался никогда и казалось бы знал каждую щербинку на нем. С грустной улыбкой царь прочитал одну надпись «Все проходит», затем вторую - «И это тоже пройдет» и с тоской подумал: «Вот все и прошло» . И вдруг луч солнца осветил какие-то еле заметные буквы, выступающие на ребре кольца. Он пригляделся и прочитал «Ничто не проходит».
показать весь комментарий
13.01.2021 23:38 Ответить
Не для того його розробляли.
показать весь комментарий
14.01.2021 00:58 Ответить
Так будет все 4 года, всю каденцию Байдена.
Правда, уже через годик осатаневшее от безденежья населения будет ковидобесцам маски в дупы молотком забивать.

Откуда знаю: зашла сегодня забрать заказ в Kmart (австралийская сеть Kmart это не американская сеть Kmart, но таки магазин низкой ценовой категории).
Народ ломится.
А дорогие магазины (с платьями по 400 баксов) стоят пустые.
Вывод :здорово "выросло" благосостояние населения за время дурантина и особенно лоХдауна.

Сразу напишу, что я покупала в Kmart: трубку и очки для плавания, блокноты, маски для волос и детские одеяла, чтобы сшить "чебурашку".
показать весь комментарий
14.01.2021 05:20 Ответить
все по дедушке Дарвину:
Насле́дственная изме́нчивость (генотипи́ческая изменчивость) обусловлена возникновением разных типов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F мутаций и их комбинаций, которые передаются по наследству и впоследствии проявляются у потомства
показать весь комментарий
13.01.2021 23:27 Ответить
Тільки жорсткий локдаун зможе зупинити короновірус. А в Україні навіть садочки не закрили і вчителів по школах ганяють.
показать весь комментарий
13.01.2021 23:30 Ответить
Я читаю ваші постійні заклики до жорсткого локдауну у кожній новині ...
Вже не витримала.
І де поміг, не скажете ?
Де зупинив ?
показать весь комментарий
14.01.2021 03:04 Ответить
В Британии!
Там уже третий ввели, это у них теперь такой национальный обычай, при ихнем БОрисе.
Судя по всему, здорово помогает (вопрос только от чего), раз уже третий раз вводят, видать, работает, раз понравилось.
показать весь комментарий
14.01.2021 05:22 Ответить
Вы оба не понимаете, что локдаун вводиться скорее для того, чтобы снизить нагрузку на врачей? Были бы вы врачами, а особенно теми, кто работает с ковидными, или ответственными политиками, то не несли чушь о заговоре рептилоидов.
показать весь комментарий
14.01.2021 08:47 Ответить
"или ответственными политиками"

Привет БОрису.
Операция "ковид" сворачивается, не задерживайтесь.
показать весь комментарий
14.01.2021 08:55 Ответить
Хочешь сказать, что земляне уже побеждают рептилоидов?
показать весь комментарий
14.01.2021 09:03 Ответить
Ты скажи: почему трусы запретили продавать?
показать весь комментарий
14.01.2021 09:26 Ответить
Ты этот вопрос задавай зебилам и их властям.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:28 Ответить
Вам проще, у вас с ними астральная связь, как с братьями по разуму.
И лично я очень рада, что в Украине лоХдаун и советовала (и буду советовать Степанову) держать лоХдаун до девятомая пока все трусы не сгниют потому что тогд на выборах победа Кивы - это точно 100%.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:41 Ответить
У тебя истерика. Держи себя в руках.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:56 Ответить
Я ж тебя послала, ты не понял?
Ну тогда еще раз
показать весь комментарий
14.01.2021 11:47 Ответить
Куча людей, которых считал адекватными оказались только ватными. Наверное правда, что переболевшие ковидом страдают на нервные расстройства...
показать весь комментарий
14.01.2021 14:09 Ответить
В Австралии нет ковида.
Лечись, БОрис поможет.
показать весь комментарий
14.01.2021 14:16 Ответить
А кенгуру у вас хоть остались?
Борька нормальный чувак. Чем он так тебя бесит? У вас там что, своих "Борек" нет, что вы их в другом конце света ищите?
показать весь комментарий
14.01.2021 14:45 Ответить
А Вы забыли, что Австралия - страна Британского Содружества?
Еще повыпендривается ваш клоун, да как поставите чернож*пую гоменидку Миган-Шмиган королевой вместо старушки Лизаветы, так проголосуем мы тут за республику - и будете вы сидеть на вашем сопливом (во всех смыслах) острове даже без Шотландии.
А тепер иди гуляй и флажок смени ибо ты даже не знаешь о Британском Содружестве.
показать весь комментарий
15.01.2021 07:09 Ответить
А при чем тут Норвегия к Британскому содружеству? У тебя явно с головой непорядок.
показать весь комментарий
17.01.2021 18:02 Ответить
Ты *удак?
"Борька нормальный чувак. Чем он так тебя бесит? У вас там что, своих "Борек" нет, что вы их в другом конце света ищите? " - твои же слова?

То есть как "каким боком" этот жалкий поц к Австралии, когда Aвстралия - страна Британского содружества?
До тебя мне дела нет, где ты там обратаешься, наср*ть на тебя мне, одним словом.
показать весь комментарий
18.01.2021 04:58 Ответить
Рішенням Конгресу США Дональду Трампу оголошено імпічмент.
показать весь комментарий
13.01.2021 23:30 Ответить
Конгрес США складається з двох палат. Нижня палата - Палата Представників оголосила імпічмент. Тепер, що б імпічмент оголосила Верхня Палата - Сенат, потрібно що б у ньому за імпічмент проголосувало 2/3 сенаторів.
показать весь комментарий
13.01.2021 23:31 Ответить
главное что трумп уже в палате, главное чтоб не вырвался
показать весь комментарий
13.01.2021 23:33 Ответить
Палата Представників вдруге оголосила імпічмент Дональду Трампу. Він став першим президентом в історії США, якому оголосили імпічмент більше одного разу.
показать весь комментарий
13.01.2021 23:34 Ответить
дважды легитимный )
показать весь комментарий
13.01.2021 23:35 Ответить
Well deserved )
показать весь комментарий
13.01.2021 23:41 Ответить
якщо Сенат буде тріпатись, втомлені нацгвардійці в холі можуть їх не зрозуміти....
показать весь комментарий
13.01.2021 23:36 Ответить
А Вы Сенату посоветуйте, петицию забабахайте.

Вон "бубочке" же написали петицию с просьбой разрешить продавать в Украине теплую одежду в лоХдаун, а Вы что - лох какой, Сенату США петицию не сотряпаете?
Английский знаете?
Если нет, то Гугль хорошо переводит, говорят.
показать весь комментарий
14.01.2021 05:24 Ответить
Нутром чую что это так Кацапы мстят за Трампа американцам...
показать весь комментарий
13.01.2021 23:32 Ответить
Звичайно, "універсальна" вакцина "захищає" від всіх мутацій і "ефективна" проти усіх штамів.
показать весь комментарий
14.01.2021 03:05 Ответить
Всем вакцинам "вакцина".
Жду не дождусь, когда идиотам наконец разрешат уколоться от "ковида"., а то они заждались.

Очень любопытно поглядеть на результат действия на них этой отравы.
показать весь комментарий
14.01.2021 05:26 Ответить
Мне тут сказали, что ЗЕбилы "бубочке" петицию написали, просят разрешить продавать в Украине теплую одежду в лоХдаун.
Чем не один народ?
Скоро на колени встанут, чтобы петицию вручать.
показать весь комментарий
14.01.2021 05:28 Ответить
Байден казав що після літніх/лікарів/копів/ пожежників вакцінують чорних, латінос, азіатів та дрібний бізнес, це не жарт. Такими темпами до deplorables типа мене черга може і дійде наступного року. А я і не поспішаю, мені до вподоби з дому працювати.
показать весь комментарий
14.01.2021 03:29 Ответить
 
 