Два новых штамма COVID-19 обнаружили в США

Оба новых штамма сформировались на территории Соединенных Штатов.

В отчете медицинского центра Университета штата Огайо отмечается, что один из них похож на "британский" коронавирус. По словам ученых, наблюдается развитие также другого штамма с тремя генетическими мутациями.

Исследователи сообщают, что первый из двух указанных штаммов был обнаружен у пациента из Огайо, и сейчас нельзя определить то, насколько он распространен.

Второй штамм с тремя мутациями обнаружили в городе Колумбус. По мнению медиков, второй штамм более заразен, чем ранее известные виды коронавируса.

Соавтор публикации и главный научный сотрудник медицинского центра университета Питер Молер заявил, что пока нет информации, имели ли мутации какое-то влияние на эффективность вакцин от коронавируса.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), впервые зафиксированный в Великобритании новый штамм коронавируса, известный как B.1.1.7 или VOC 202012/01, обнаружили уже по меньшей мере в 50 странах, а также в Гонконге и на Тайвани.

По состоянию на 13 января, по данным Worldometer, в мире зарегистрировано 92 147 869 случаев коронавируса, в частности 1 973 447 летальных, выздоровели 65 983 925 человек.