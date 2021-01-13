2 072 17
Варто очікувати появи нових штамів коронавірусу, - ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає про появу дедалі новіших штамів коронавірусу COVID-19, пояснивши це високими темпами його поширення.
Про це йдеться в повідомленні ВООЗ у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Мутації вірусів - це нормально, але чим більше поширюється вірус SARS-CoV-2, тим більше можливостей у нього з'являється, щоб змінитися. Високий рівень поширення означає, що нам варто очікувати появи нових різновидів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий штам коронавірусу, який вперше зафіксували у Великій Британії, виявили вже більш ніж у 50 країнах, а також у Гонконзі й на Тайвані.
Топ коментарі
+6 Ozirius Shewu
показати весь коментар13.01.2021 15:36 Відповісти Посилання
+5 Андрей Шевченко #481297
показати весь коментар13.01.2021 15:20 Відповісти Посилання
+4 Трезуб Український
показати весь коментар13.01.2021 15:05 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Эта новость так же никчемная, как если бы сообщили, что новый штамм вируса имеет синеватый оттенок.