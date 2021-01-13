УКР
Варто очікувати появи нових штамів коронавірусу, - ВООЗ

Варто очікувати появи нових штамів коронавірусу, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає про появу дедалі новіших штамів коронавірусу COVID-19, пояснивши це високими темпами його поширення.

Про це йдеться в повідомленні ВООЗ у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Мутації вірусів - це нормально, але чим більше поширюється вірус SARS-CoV-2, тим більше можливостей у нього з'являється, щоб змінитися. Високий рівень поширення означає, що нам варто очікувати появи нових різновидів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий штам коронавірусу, який вперше зафіксували у Великій Британії, виявили вже більш ніж у 50 країнах, а також у Гонконзі й на Тайвані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Британський" штам коронавірусу зафіксували мінімум в 50 країнах, - ВООЗ

Топ коментарі
+6
Доки Білл Гейтс і доктор Барік не в наручниках і сидять не в клітці з арматури в Гаазі, такі мутації будуть постійно вкидати фармкорпорації мальтузіанців для ціленарпавленого скорочення населення країн третього світу дозованим хаосом, вбивством економік і просто вбивством їх бактеріологічною зброєю.
13.01.2021 15:36 Відповісти
+5
Я понимаю, личность произнесшего эту крамолу- спорна. Однако, он таки это сказал! Как выясняется, чувак был прав, на все 300%.

Варто очікувати появи нових штамів коронавірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7421
13.01.2021 15:20 Відповісти
+4
Хто б сумнівався. Сатанисти будуть йти до остаточної перемоги над людством.
13.01.2021 15:05 Відповісти
узеленских есть решение!
Стоит ожидать появления новых штаммов коронавируса, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 4823
13.01.2021 15:01 Відповісти
ВОЗ да иы за.бал сваими "стоит ожидат".давно пора закрыват вашу лавучку.вы в ВОЗ толка и мешаете ЧЕЛОВЕЧЕСТВМУ одолет этот "ковид-19" при чума,"испанки" не было воз ))) ЧЕЛОВЕЧЕСТВО пережевет этот болезн.МЫ ЧЕЛОВЕКИ ЗОЗЯИНЕ СВАЕЙ СУДБЫ и ПРИРОДЫ !!! А не ПРИРОДА нам указ !!!
13.01.2021 15:04 Відповісти
Хто б сумнівався. Сатанисти будуть йти до остаточної перемоги над людством.
13.01.2021 15:05 Відповісти
Підтримую! Читайте протоколи сіонських мудреців і стане ясно, як світ Божий, програма знищення людства крім вибраних.
13.01.2021 22:45 Відповісти
Пошла снова барановирусная жара! Как в "лучшие" барановирусные времена. Снова СМИ задействованы по-полной! Обратите внимание на количество барановирусной мерзости вот тут, сегодня, на Цензоре! Значит, это кому-то надо... Особенно надо вот этим- производителям вакцин.
13.01.2021 15:08 Відповісти
и не только коронавируса...
13.01.2021 15:08 Відповісти
Эта музыка будет... - и далее по тексту
13.01.2021 15:13 Відповісти
Я понимаю, личность произнесшего эту крамолу- спорна. Однако, он таки это сказал! Как выясняется, чувак был прав, на все 300%.

Варто очікувати появи нових штамів коронавірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7421
13.01.2021 15:20 Відповісти
Новости о появлении новых штаммов ковида раздражают своей бессмысленностью. Потому, что никого не интересует новизна, а всех интересует, действуют ли против нового штамма существующие вакцины. А этого важного момента в новостях нет, и возникает массовое сомнение в том, нужно ли вакцинироваться, если это бесполезно.
Эта новость так же никчемная, как если бы сообщили, что новый штамм вируса имеет синеватый оттенок.
13.01.2021 15:22 Відповісти
Доки Білл Гейтс і доктор Барік не в наручниках і сидять не в клітці з арматури в Гаазі, такі мутації будуть постійно вкидати фармкорпорації мальтузіанців для ціленарпавленого скорочення населення країн третього світу дозованим хаосом, вбивством економік і просто вбивством їх бактеріологічною зброєю.
13.01.2021 15:36 Відповісти
ВОЗ слушать, это как у цыганки на вокзале будущее узнавать. Страшилок наслушаешься и без ценных вещей и денег останешься.
13.01.2021 15:44 Відповісти
Кто их будет распространять? Мировое правительство,которое сговорилось с Китаем о заражении вирусом всей планеты?
13.01.2021 16:24 Відповісти
За*баааааааалииииии и иииии уже
13.01.2021 16:40 Відповісти
Звісно.Можна картинити десятиліттями.
13.01.2021 17:01 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-vyyavili-dva-novyh-shtamma-koronavirusa-1610557836.html В США выявили два новых штамма коронавируса . "Вектор"работает круглосуточно. Варто очікувати появи нових штамів коронавірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4675
13.01.2021 19:47 Відповісти
Варто очікувати появи нових штамів коронавірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 2569
13.01.2021 19:51 Відповісти
 
 