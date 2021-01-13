Варто очікувати появи нових штамів коронавірусу, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає про появу дедалі новіших штамів коронавірусу COVID-19, пояснивши це високими темпами його поширення.

Про це йдеться в повідомленні ВООЗ у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Мутації вірусів - це нормально, але чим більше поширюється вірус SARS-CoV-2, тим більше можливостей у нього з'являється, щоб змінитися. Високий рівень поширення означає, що нам варто очікувати появи нових різновидів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий штам коронавірусу, який вперше зафіксували у Великій Британії, виявили вже більш ніж у 50 країнах, а також у Гонконзі й на Тайвані.

