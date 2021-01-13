"Британський" штам коронавірусу зафіксували мінімум в 50 країнах, - ВООЗ
Новий штам коронавірусу, який вперше зафіксували у Великій Британії, виявили вже в щонайменше 50 країнах, а також в Гонконзі і на Тайвані.
Про це повідомляє CNN із посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
"З моменту першого виявлення 14 грудня 2020 року VOC 202012/01 було знайдено в 50 країнах, територіях і районах у п'яти з шести регіонів ВООЗ на сьогодні. У Англії цей штам був виявлений у всіх регіонах", - йдеться в інформаційному бюлетені ВООЗ.
Зазначається, що це окремий штам, і він відрізняється від виявленого в ПАР.
