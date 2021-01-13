УКР
"Британський" штам коронавірусу зафіксували мінімум в 50 країнах, - ВООЗ

"Британський" штам коронавірусу зафіксували мінімум в 50 країнах, - ВООЗ

Новий штам коронавірусу, який вперше зафіксували у Великій Британії, виявили вже в щонайменше 50 країнах, а також в Гонконзі і на Тайвані.

Про це повідомляє CNN із посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"З моменту першого виявлення 14 грудня 2020 року VOC 202012/01 було знайдено в 50 країнах, територіях і районах у п'яти з шести регіонів ВООЗ на сьогодні. У Англії цей штам був виявлений у всіх регіонах", - йдеться в інформаційному бюлетені ВООЗ.

Зазначається, що це окремий штам, і він відрізняється від виявленого в ПАР.

Не стоит переживать, ведь у нас есть вакцЫна, да зебобы?)))))
показати весь коментар
13.01.2021 12:29 Відповісти
Стань с.ка,переколи машину дров и у тебя не будет времени на коронавирусы и прочую чушь!
показати весь коментар
13.01.2021 12:29 Відповісти
Мені здається, що придумали назву "британський", бо виявили його британці. А щодо тих, які його і не думали виявляти, а він в них давним давно косить лави, а вони навіть і уявлення про це не мають?
показати весь коментар
13.01.2021 12:45 Відповісти
Ну всё - пора брать верёвку и мыло.Население Земли добьет не вирус, а вот весь этот информационный шухер вокруг него😕.
показати весь коментар
13.01.2021 12:47 Відповісти
Ой пля, и шо ж теперь будет то?😱
показати весь коментар
13.01.2021 13:18 Відповісти
Всі ГРВІ відрізняються одна від одної: якась одразу б'є по бронхах чи легенях, а якась викликає тільки шмарклі, бува триває тиждень, а бува - місяць. Шо ви там все шукаєте?
показати весь коментар
13.01.2021 13:26 Відповісти
 
 