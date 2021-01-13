РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8322 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
671 6

"Британский" штамм коронавируса зафиксировали минимум в 50 странах, - ВОЗ

"Британский" штамм коронавируса зафиксировали минимум в 50 странах, - ВОЗ

Новый штамм коронавируса, который впервые зафиксировали в Великобритании, обнаружили уже более чем в 50 странах, а также в Гонконге и на Тайване.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

"С момента первого обнаружения 14 декабря 2020 VOC 202012/01 был выявлен в 50 странах, территориях и районах в пяти из шести регионов ВОЗ на сегодня. В Англии этот штамм был обнаружен во всех регионах", - говорится в информационном бюллетене ВОЗ.

Отмечается, что это отдельный штамм, и он отличается от обнаруженного в ЮАР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Армении Саркисян, заразившийся в Британии COVID-19, госпитализирован в тяжелом состоянии

Автор: 

Великобритания (5137) ВОЗ (781) карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не стоит переживать, ведь у нас есть вакцЫна, да зебобы?)))))
показать весь комментарий
13.01.2021 12:29 Ответить
Стань с.ка,переколи машину дров и у тебя не будет времени на коронавирусы и прочую чушь!
показать весь комментарий
13.01.2021 12:29 Ответить
Мені здається, що придумали назву "британський", бо виявили його британці. А щодо тих, які його і не думали виявляти, а він в них давним давно косить лави, а вони навіть і уявлення про це не мають?
показать весь комментарий
13.01.2021 12:45 Ответить
Ну всё - пора брать верёвку и мыло.Население Земли добьет не вирус, а вот весь этот информационный шухер вокруг него😕.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:47 Ответить
Ой пля, и шо ж теперь будет то?😱
показать весь комментарий
13.01.2021 13:18 Ответить
Всі ГРВІ відрізняються одна від одної: якась одразу б'є по бронхах чи легенях, а якась викликає тільки шмарклі, бува триває тиждень, а бува - місяць. Шо ви там все шукаєте?
показать весь комментарий
13.01.2021 13:26 Ответить
 
 