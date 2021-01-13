"Британский" штамм коронавируса зафиксировали минимум в 50 странах, - ВОЗ

Новый штамм коронавируса, который впервые зафиксировали в Великобритании, обнаружили уже более чем в 50 странах, а также в Гонконге и на Тайване.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

"С момента первого обнаружения 14 декабря 2020 VOC 202012/01 был выявлен в 50 странах, территориях и районах в пяти из шести регионов ВОЗ на сегодня. В Англии этот штамм был обнаружен во всех регионах", - говорится в информационном бюллетене ВОЗ.

Отмечается, что это отдельный штамм, и он отличается от обнаруженного в ЮАР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Армении Саркисян, заразившийся в Британии COVID-19, госпитализирован в тяжелом состоянии