"Британский" штамм коронавируса зафиксировали минимум в 50 странах, - ВОЗ
Новый штамм коронавируса, который впервые зафиксировали в Великобритании, обнаружили уже более чем в 50 странах, а также в Гонконге и на Тайване.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.
"С момента первого обнаружения 14 декабря 2020 VOC 202012/01 был выявлен в 50 странах, территориях и районах в пяти из шести регионов ВОЗ на сегодня. В Англии этот штамм был обнаружен во всех регионах", - говорится в информационном бюллетене ВОЗ.
Отмечается, что это отдельный штамм, и он отличается от обнаруженного в ЮАР.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підлога Маккартні
показать весь комментарий13.01.2021 12:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Porol ferton
показать весь комментарий13.01.2021 12:29 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Анатолий К #427424
показать весь комментарий13.01.2021 12:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Moose White
показать весь комментарий13.01.2021 12:47 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Гарри Гарриссон #429909
показать весь комментарий13.01.2021 13:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Меркава
показать весь комментарий13.01.2021 13:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль