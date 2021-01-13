РУС
Президент Армении Саркисян, заразившийся в Британии COVID-19, госпитализирован в тяжелом состоянии

Президент Армении Армен Саркисян, заразившийся в Лондоне коронавирусной инфекцией COVID-19, госпитализирован с двусторонним воспалением легких.

Об этом сообщает в среду его пресс-служба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент Армении, который заразился коронавирусной болезнью и лечился в домашних условиях, госпитализирован. Болезнь протекает в тяжелой форме. У президента наблюдаются присущие этому состоянию симптомы - высокая температура, двустороннее воспаление легких", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточнили, что президент госпитализирован в Лондоне.

Читайте также: Джонсон объявил в Англии локдаун для борьбы с распространением нового штамма коронавируса

Саркисян заразился коронавирусом в британской столице, где встречал Новый год с семьей и внуками, а также перенес операцию на ноге.

+4
Повезло Саркисьяну, что заболел в Лондоне, а не в *********
13.01.2021 11:26 Ответить
+4
А чого це глава держави, яка переживає важкі часи, багато громадян якої загинули і в родини багатьох так і не завітало св'ято Різдва, відпочиває з родиною за кордоном, а не з власним народом? Тому така карма. Втім я знаю ще одного такого "главу" держави. Української. Чекаємо на карму?
13.01.2021 11:31 Ответить
+4
это, жидкий понос, об Осле Оманском, которому ты лижешь с усердием отличницы
13.01.2021 11:52 Ответить
Дати тобі туалетний папір, щоб ти підтерся? Ти напевне забухав і не знаєш, що у 2019 року преЗЕдентом України 73 відсотки таких, як ти вибрали Зєлєнского.
13.01.2021 12:34 Ответить
Щось Леонид Днепр зовсім поганий став.... Рідкий аж....
13.01.2021 12:53 Ответить
Написано, что он перенёс операцию на ноге и поэтому встречал новый год в Лондоне
13.01.2021 12:13 Ответить
Так нехай би у себе медицину розвивав. А не війни із захопленням територій підтримував. Нє?
13.01.2021 12:35 Ответить
Скажите Литвиненко, что ему повезло заболеть в Лондоне... Лондон не помеха, если очень надо...
13.01.2021 11:50 Ответить
Визит в Украину случайно не намечается?
13.01.2021 11:31 Ответить
В Лондоні тут ключове. Як там МЗС України говорить - вкакаємся в локдауні , але будемо туди літати.
13.01.2021 11:42 Ответить
Какое горе!! А вот вакцинировался бы Спутником - все было бы хорошо...
13.01.2021 11:44 Ответить
Так его может и вакцинировали... Ручку помазали, или в чай...
13.01.2021 11:51 Ответить
щоб він здох ва славу арцаха...
13.01.2021 11:48 Ответить
в Лондоні теж помирають успішно
13.01.2021 18:59 Ответить
Новічок..... Коронавірусний. Наступниу ураженим буде бацька Лука.
13.01.2021 12:13 Ответить
Надо его перевезти в Шарите, где Гепа кантовался, очень перспективная больничка.
13.01.2021 14:16 Ответить
Не,,уй шастать !
13.01.2021 15:45 Ответить
 
 