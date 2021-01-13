2 072 17
Стоит ожидать появления новых штаммов коронавируса, - ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения предупреждает о появлении все новых штаммов коронавируса COVID-19, объяснив это высокими темпами его распространения.
Об этом говорится в сообщении ВОЗ в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Мутации вирусов - это нормально, но чем больше распространяется вирус SARS-CoV-2, тем больше возможностей у него появляется, чтобы измениться. Высокий уровень распространения означает, что нам стоит ожидать появления новых разновидностей", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса, который впервые зафиксировали в Великобритании, обнаружили уже более чем в 50 странах, а также в Гонконге и на Тайване.
Эта новость так же никчемная, как если бы сообщили, что новый штамм вируса имеет синеватый оттенок.