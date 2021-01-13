РУС
Стоит ожидать появления новых штаммов коронавируса, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения предупреждает о появлении все новых штаммов коронавируса COVID-19, объяснив это высокими темпами его распространения.

Об этом говорится в сообщении ВОЗ в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Мутации вирусов - это нормально, но чем больше распространяется вирус SARS-CoV-2, тем больше возможностей у него появляется, чтобы измениться. Высокий уровень распространения означает, что нам стоит ожидать появления новых разновидностей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса, который впервые зафиксировали в Великобритании, обнаружили уже более чем в 50 странах, а также в Гонконге и на Тайване.

Также читайте: "Британский" штамм коронавируса зафиксировали минимум в 50 странах, - ВОЗ

ВОЗ (781) карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+6
Доки Білл Гейтс і доктор Барік не в наручниках і сидять не в клітці з арматури в Гаазі, такі мутації будуть постійно вкидати фармкорпорації мальтузіанців для ціленарпавленого скорочення населення країн третього світу дозованим хаосом, вбивством економік і просто вбивством їх бактеріологічною зброєю.
13.01.2021 15:36
+5
Я понимаю, личность произнесшего эту крамолу- спорна. Однако, он таки это сказал! Как выясняется, чувак был прав, на все 300%.

Варто очікувати появи нових штамів коронавірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7421
13.01.2021 15:20
+4
Хто б сумнівався. Сатанисти будуть йти до остаточної перемоги над людством.
13.01.2021 15:05
узеленских есть решение!
Стоит ожидать появления новых штаммов коронавируса, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 4823
13.01.2021 15:01
ВОЗ да иы за.бал сваими "стоит ожидат".давно пора закрыват вашу лавучку.вы в ВОЗ толка и мешаете ЧЕЛОВЕЧЕСТВМУ одолет этот "ковид-19" при чума,"испанки" не было воз ))) ЧЕЛОВЕЧЕСТВО пережевет этот болезн.МЫ ЧЕЛОВЕКИ ЗОЗЯИНЕ СВАЕЙ СУДБЫ и ПРИРОДЫ !!! А не ПРИРОДА нам указ !!!
13.01.2021 15:04
Хто б сумнівався. Сатанисти будуть йти до остаточної перемоги над людством.
13.01.2021 15:05
Підтримую! Читайте протоколи сіонських мудреців і стане ясно, як світ Божий, програма знищення людства крім вибраних.
13.01.2021 22:45
Пошла снова барановирусная жара! Как в "лучшие" барановирусные времена. Снова СМИ задействованы по-полной! Обратите внимание на количество барановирусной мерзости вот тут, сегодня, на Цензоре! Значит, это кому-то надо... Особенно надо вот этим- производителям вакцин.
13.01.2021 15:08
и не только коронавируса...
13.01.2021 15:08
Эта музыка будет... - и далее по тексту
13.01.2021 15:13
Я понимаю, личность произнесшего эту крамолу- спорна. Однако, он таки это сказал! Как выясняется, чувак был прав, на все 300%.

Варто очікувати появи нових штамів коронавірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7421
13.01.2021 15:20
Новости о появлении новых штаммов ковида раздражают своей бессмысленностью. Потому, что никого не интересует новизна, а всех интересует, действуют ли против нового штамма существующие вакцины. А этого важного момента в новостях нет, и возникает массовое сомнение в том, нужно ли вакцинироваться, если это бесполезно.
Эта новость так же никчемная, как если бы сообщили, что новый штамм вируса имеет синеватый оттенок.
13.01.2021 15:22
Доки Білл Гейтс і доктор Барік не в наручниках і сидять не в клітці з арматури в Гаазі, такі мутації будуть постійно вкидати фармкорпорації мальтузіанців для ціленарпавленого скорочення населення країн третього світу дозованим хаосом, вбивством економік і просто вбивством їх бактеріологічною зброєю.
13.01.2021 15:36
ВОЗ слушать, это как у цыганки на вокзале будущее узнавать. Страшилок наслушаешься и без ценных вещей и денег останешься.
13.01.2021 15:44
Кто их будет распространять? Мировое правительство,которое сговорилось с Китаем о заражении вирусом всей планеты?
13.01.2021 16:24
За*баааааааалииииии и иииии уже
13.01.2021 16:40
Звісно.Можна картинити десятиліттями.
13.01.2021 17:01
https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-vyyavili-dva-novyh-shtamma-koronavirusa-1610557836.html В США выявили два новых штамма коронавируса . "Вектор"работает круглосуточно. Варто очікувати появи нових штамів коронавірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4675
13.01.2021 19:47
Варто очікувати появи нових штамів коронавірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 2569
13.01.2021 19:51
 
 