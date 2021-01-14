Субсидия на электроотопление будет выдаваться с января, - "слуга народа" Корниенко

Кабинет Министров предлагает механизм субсидий для домохозяйств, пользующихся электроотоплением.

Об этом рассказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге по результатам совещания у Главы ВР Дмитрия Разумкова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Около 400 тысяч домохозяйств сейчас пользуются электроотоплением. Это и города, там, где были тарифы в 30-километровой зоне атомных станций, льготные тарифы, и просто был льготный тариф на 3000 киловатт для таких домохозяйств. Правительство предлагает механизм субсидий, то есть монетизации этой льготы. Раньше это была перекрестная субсидия со стороны Энергоатома, сейчас это будет просто прямая субсидия для домохозяйств со стороны правительства, будет выдаваться стандартными механизмами выдачи субсидий ", - рассказал Корниенко.

Он отметил, что для получения такой субсидии нужно будет обратиться в Министерство социальной политики. Корниенко не исключает, что правительство предусмотрит возможность и онлайн-обращений.

"Она будет выдаваться начиная с января. То есть даже задним числом, если люди будут регистрироваться уже в феврале, она будет им попадать и за январь, и за февраль соответственно и дальше за март", - пояснил депутат.

Он уточнил, что будет определенный механизм расчета субсидии, ее размер составит около 1 тыс. грн.

Кроме того, по словам Корниенко, Шмыгаль на совещании подтвердил, что в период отопительного сезона до конца карантина цена на газ будет снижена до 6,99 грн за кубометр.