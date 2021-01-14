РУС
Субсидия на электроотопление будет выдаваться с января, - "слуга народа" Корниенко

Субсидия на электроотопление будет выдаваться с января, - "слуга народа" Корниенко

Кабинет Министров предлагает механизм субсидий для домохозяйств, пользующихся электроотоплением.

Об этом рассказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге по результатам совещания у Главы ВР Дмитрия Разумкова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Около 400 тысяч домохозяйств сейчас пользуются электроотоплением. Это и города, там, где были тарифы в 30-километровой зоне атомных станций, льготные тарифы, и просто был льготный тариф на 3000 киловатт для таких домохозяйств. Правительство предлагает механизм субсидий, то есть монетизации этой льготы. Раньше это была перекрестная субсидия со стороны Энергоатома, сейчас это будет просто прямая субсидия для домохозяйств со стороны правительства, будет выдаваться стандартными механизмами выдачи субсидий ", - рассказал Корниенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 4,9 млн из 14,9 млн домохозяйств в Украине получают льготы и субсидии на оплату коммуналки, - Минсоцполитики

Он отметил, что для получения такой субсидии нужно будет обратиться в Министерство социальной политики. Корниенко не исключает, что правительство предусмотрит возможность и онлайн-обращений.

"Она будет выдаваться начиная с января. То есть даже задним числом, если люди будут регистрироваться уже в феврале, она будет им попадать и за январь, и за февраль соответственно и дальше за март", - пояснил депутат.

Он уточнил, что будет определенный механизм расчета субсидии, ее размер составит около 1 тыс. грн.

Кроме того, по словам Корниенко, Шмыгаль на совещании подтвердил, что в период отопительного сезона до конца карантина цена на газ будет снижена до 6,99 грн за кубометр.

Автор: 

Тарифы на отопление (722) субсидия (624) Тарифы на электроэнергию (2198) Корниенко Александр (658)
+12
Мрази.. Я, как и немало других, выложил за оформление этого тарифа 14тыс грн(повышение мощности, счетчик, проект и т.д.) плюс 11тыс грн электрокотел с установкой в расчете, что через несколько лет деньги отбьются и тогда будет экономия на отоплении, а зеленые твари одним махом все 3000 кВт в месяц отменили. А теперь Шмыги базлают сказки для зебилов о субсидиях, которые получить нереально...
14.01.2021 08:43 Ответить
+11
Все идет к тому, что про электроотопление можно вообще забыть, оно в разы будет дороже газа. Т.е. формально мы уничтожаем свою отрасль энергетики, а увеличиваем долю закупок у оккупанта, тем самым спонсируя его на убийство украинцев! Все продумано и гениально!
14.01.2021 08:51 Ответить
+10
14.01.2021 08:35 Ответить
14.01.2021 08:27 Ответить
вот и весь еврейский КИДАЛОВО 40 миллионов обули на ходу.... а 400 тысяч они же во власти и рядышком в орбите власти получили за счет всей страны привилегии????!!!а что отопление газом не социальная защита населения а там на минутку 12 млн. домогосподарств где в среднем по три человека числиться.... молчу про нарид в городах..... про дома в городах с электроплитами и все на лектричестве а там кстати НИКАКИХ ЛЬГОТ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ.... и как это совместить то?????
14.01.2021 09:44 Ответить
готофьте в мультиварке, хехехе
14.01.2021 11:21 Ответить
но эту субсидию хер кто получит...
14.01.2021 08:29 Ответить
и толпы желающих под отделами субсидий (если они конечно принимают в карантин )
и какие интересно документы потребуют - стандартные (декларация и заявление) или еще что-то...
14.01.2021 08:44 Ответить
Субсидий пока вообще ни на что не начислили.14 января на дворе.
14.01.2021 08:32 Ответить
14.01.2021 08:35 Ответить
14.01.2021 09:17 Ответить
Жаль, что только огурец...
14.01.2021 11:23 Ответить
Цілком справедливо-знищення українців відбувається саме зараз,громадо не завжди більшість робить вірний вибір,а вже з іудою юдеєм зовсім звпаморочились.Усе просто,вороги відомі,відсутні тільки лідери справжні та радикальні патріоти Батьківщини,для цього потрібне вихованнЯ
14.01.2021 08:42 Ответить
Мрази.. Я, как и немало других, выложил за оформление этого тарифа 14тыс грн(повышение мощности, счетчик, проект и т.д.) плюс 11тыс грн электрокотел с установкой в расчете, что через несколько лет деньги отбьются и тогда будет экономия на отоплении, а зеленые твари одним махом все 3000 кВт в месяц отменили. А теперь Шмыги базлают сказки для зебилов о субсидиях, которые получить нереально...
14.01.2021 08:43 Ответить
Все идет к тому, что про электроотопление можно вообще забыть, оно в разы будет дороже газа. Т.е. формально мы уничтожаем свою отрасль энергетики, а увеличиваем долю закупок у оккупанта, тем самым спонсируя его на убийство украинцев! Все продумано и гениально!
14.01.2021 08:51 Ответить
Да, клоуны же останавливают энергоблоки на атомных станциях, где самая низкая себестоимость электричества, насыщают рынок дорогим из рашки и выработанное на тепловых станциях Ахметки..
14.01.2021 08:58 Ответить
Аналогічно . все задоволення мені коштувало 34тис. Виплачувати кредит ще 9 місяців. Зло бере що якісь дебіли проголосували за зелену мразь і тих грошей я вже не поверну ніколи.
15.01.2021 19:35 Ответить
14.01.2021 08:43 Ответить
о..конечно..надо еще куда-то бегать - мотаться....
а по документам и договорам с горсветом не видно у кого электроотопление???? они то точно знают кому давали эти скидки - почему бы опять в электронном виде не подать эти списки на льготы? почему чел... да еще в карантин... должен индивидуально мотаться, давиться в очередях, добывать какие-то справки (думаю обязательно будет о зарплате - чтоб увидеть в вас потенциального миллиардера который сам сможет оплачивать))) .. и что-то выпрашивать???
14.01.2021 08:50 Ответить
В том то и дело, что ни у кого ничего не просил, вложил собственные деньги, время и нервы, оформив тариф, играя по правилам государства, а клоуны одним махом все отменили и предлагают идти к ним клянчить, причем в реальности будут футболить и субсидию не дадут.
14.01.2021 09:02 Ответить
и я за то...
твари хирож*пые не нажрутся никак !
14.01.2021 09:14 Ответить
Играть по правилам государства нельзя - казино всегда выигрывает. Нужно искать пути обмануть государство.
14.01.2021 09:20 Ответить
Заплатят усе(уси). Да, зедодики? Вы же будете платить? Иначе отберут сначала все то, что в квартире. А потом и квартиру. Но с другой стороны, это для общей пользы: выселяя зедодика из квартиры, ты помогаешь обществу.
14.01.2021 09:05 Ответить
Уже январь) почему в будущем времени?
14.01.2021 10:16 Ответить
извените но сейчас уже 14 января или там по старому календарю отмечают
14.01.2021 10:16 Ответить
В очко себе затусуй ту субсидию ...
14.01.2021 10:19 Ответить
А заффтра в Киеве -10. А послезавтра -20
14.01.2021 11:24 Ответить
 
 