Субсидія на електроопалення видаватиметься із січня, - "слуга народу" Корнієнко

Кабінет Міністрів пропонує механізм субсидій для домогосподарств, що користуються електроопаленням.

Про це розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу за результатами наради у Голови ВР Дмитра Разумкова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Майже 400 тисяч домогосподарств зараз користуються електроопаленням. Це і міста, там, де були тарифи в 30-кілометровій зоні атомних станцій, пільгові тарифи, і просто був пільговий тариф на 3000 кіловатів для таких домогосподарств. Уряд пропонує механізм субсидій, тобто монетизації цієї пільги. Раніше це була перехресна субсидія з боку Енергоатому, зараз це буде просто пряма субсидія для домогосподарств з боку уряду, яка буде видаватися стандартними механізмами видачі субсидій", - розповів Корнієнко.

Він зазначив, що для отримання такої субсидії потрібно буде звернутися до Міністерства соціальної політики. Корнієнко не виключає, що уряд передбачить можливість і онлайн-звернень.

"Вона буде видаватися починаючи із січня. Тобто навіть заднім числом, якщо люди будуть реєструватися вже в лютому, вона буде їм потрапляти і за січень, і за лютий відповідно і далі за березень", - пояснив депутат.

Він уточнив, що буде певний механізм розрахунку субсидії, її розмір становитиме близько 1 тис. грн.

Крім того, за словами Корнієнка, Шмигаль на нараді підтвердив, що в період опалювального сезону до кінця карантину ціна на газ буде знижена до 6,99 грн за кубометр.