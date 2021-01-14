УКР
Субсидія на електроопалення видаватиметься із січня, - "слуга народу" Корнієнко

Кабінет Міністрів пропонує механізм субсидій для домогосподарств, що користуються електроопаленням.

Про це розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу за результатами наради у Голови ВР Дмитра Разумкова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Майже 400 тисяч домогосподарств зараз користуються електроопаленням. Це і міста, там, де були тарифи в 30-кілометровій зоні атомних станцій, пільгові тарифи, і просто був пільговий тариф на 3000 кіловатів для таких домогосподарств. Уряд пропонує механізм субсидій, тобто монетизації цієї пільги. Раніше це була перехресна субсидія з боку Енергоатому, зараз це буде просто пряма субсидія для домогосподарств з боку уряду, яка буде видаватися стандартними механізмами видачі субсидій", - розповів Корнієнко.

Він зазначив, що для отримання такої субсидії потрібно буде звернутися до Міністерства соціальної політики. Корнієнко не виключає, що уряд передбачить можливість і онлайн-звернень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У цивілізованих країнах проблему різких стрибків тарифів вирішують адресними субсидіями, - Компан

"Вона буде видаватися починаючи із січня. Тобто навіть заднім числом, якщо люди будуть реєструватися вже в лютому, вона буде їм потрапляти і за січень, і за лютий відповідно і далі за березень", - пояснив депутат.

Він уточнив, що буде певний механізм розрахунку субсидії, її розмір становитиме близько 1 тис. грн.

Крім того, за словами Корнієнка, Шмигаль на нараді підтвердив, що в період опалювального сезону до кінця карантину ціна на газ буде знижена до 6,99 грн за кубометр.

опалення (937) субсидія (1074) електроенергія (6363) Корнієнко Олександр (666)
+12
Мрази.. Я, как и немало других, выложил за оформление этого тарифа 14тыс грн(повышение мощности, счетчик, проект и т.д.) плюс 11тыс грн электрокотел с установкой в расчете, что через несколько лет деньги отбьются и тогда будет экономия на отоплении, а зеленые твари одним махом все 3000 кВт в месяц отменили. А теперь Шмыги базлают сказки для зебилов о субсидиях, которые получить нереально...
14.01.2021 08:43
+11
Все идет к тому, что про электроотопление можно вообще забыть, оно в разы будет дороже газа. Т.е. формально мы уничтожаем свою отрасль энергетики, а увеличиваем долю закупок у оккупанта, тем самым спонсируя его на убийство украинцев! Все продумано и гениально!
14.01.2021 08:51
+10
14.01.2021 08:35
14.01.2021 08:27
вот и весь еврейский КИДАЛОВО 40 миллионов обули на ходу.... а 400 тысяч они же во власти и рядышком в орбите власти получили за счет всей страны привилегии????!!!а что отопление газом не социальная защита населения а там на минутку 12 млн. домогосподарств где в среднем по три человека числиться.... молчу про нарид в городах..... про дома в городах с электроплитами и все на лектричестве а там кстати НИКАКИХ ЛЬГОТ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ.... и как это совместить то?????
14.01.2021 09:44
готофьте в мультиварке, хехехе
14.01.2021 11:21
но эту субсидию хер кто получит...
14.01.2021 08:29
и толпы желающих под отделами субсидий (если они конечно принимают в карантин )
и какие интересно документы потребуют - стандартные (декларация и заявление) или еще что-то...
14.01.2021 08:44
Субсидий пока вообще ни на что не начислили.14 января на дворе.
14.01.2021 08:32
14.01.2021 08:35
14.01.2021 09:17
Жаль, что только огурец...
14.01.2021 11:23
Цілком справедливо-знищення українців відбувається саме зараз,громадо не завжди більшість робить вірний вибір,а вже з іудою юдеєм зовсім звпаморочились.Усе просто,вороги відомі,відсутні тільки лідери справжні та радикальні патріоти Батьківщини,для цього потрібне вихованнЯ
14.01.2021 08:42
Мрази.. Я, как и немало других, выложил за оформление этого тарифа 14тыс грн(повышение мощности, счетчик, проект и т.д.) плюс 11тыс грн электрокотел с установкой в расчете, что через несколько лет деньги отбьются и тогда будет экономия на отоплении, а зеленые твари одним махом все 3000 кВт в месяц отменили. А теперь Шмыги базлают сказки для зебилов о субсидиях, которые получить нереально...
14.01.2021 08:43
Все идет к тому, что про электроотопление можно вообще забыть, оно в разы будет дороже газа. Т.е. формально мы уничтожаем свою отрасль энергетики, а увеличиваем долю закупок у оккупанта, тем самым спонсируя его на убийство украинцев! Все продумано и гениально!
14.01.2021 08:51
Да, клоуны же останавливают энергоблоки на атомных станциях, где самая низкая себестоимость электричества, насыщают рынок дорогим из рашки и выработанное на тепловых станциях Ахметки..
14.01.2021 08:58
Аналогічно . все задоволення мені коштувало 34тис. Виплачувати кредит ще 9 місяців. Зло бере що якісь дебіли проголосували за зелену мразь і тих грошей я вже не поверну ніколи.
15.01.2021 19:35
14.01.2021 08:43
о..конечно..надо еще куда-то бегать - мотаться....
а по документам и договорам с горсветом не видно у кого электроотопление???? они то точно знают кому давали эти скидки - почему бы опять в электронном виде не подать эти списки на льготы? почему чел... да еще в карантин... должен индивидуально мотаться, давиться в очередях, добывать какие-то справки (думаю обязательно будет о зарплате - чтоб увидеть в вас потенциального миллиардера который сам сможет оплачивать))) .. и что-то выпрашивать???
14.01.2021 08:50
В том то и дело, что ни у кого ничего не просил, вложил собственные деньги, время и нервы, оформив тариф, играя по правилам государства, а клоуны одним махом все отменили и предлагают идти к ним клянчить, причем в реальности будут футболить и субсидию не дадут.
14.01.2021 09:02
и я за то...
твари хирож*пые не нажрутся никак !
14.01.2021 09:14
Играть по правилам государства нельзя - казино всегда выигрывает. Нужно искать пути обмануть государство.
14.01.2021 09:20
Заплатят усе(уси). Да, зедодики? Вы же будете платить? Иначе отберут сначала все то, что в квартире. А потом и квартиру. Но с другой стороны, это для общей пользы: выселяя зедодика из квартиры, ты помогаешь обществу.
14.01.2021 09:05
Уже январь) почему в будущем времени?
14.01.2021 10:16
извените но сейчас уже 14 января или там по старому календарю отмечают
14.01.2021 10:16
В очко себе затусуй ту субсидию ...
14.01.2021 10:19
А заффтра в Киеве -10. А послезавтра -20
14.01.2021 11:24
 
 