Если война закончится, нам придется выстраивать отношения с РФ, - Хомчак

После окончания войны на Донбассе Украине так или иначе придется выстраиваться отношения с РФ. Однако российская сторона должна ответить за все преступления против ВСУ и гражданского населения.

Об этом в интервью Обозревателю заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, информирует Цензор.НЕТ.

"Вспомните Германию и как менялось отношение к этой стране. На протяжении десятилетий проходили процессы достижения взаимопонимания, адекватного сосуществования. Сложные процессы. Что касается Российской Федерации – нужно понимать, что с нами воюет кремлевская власть, а не весь российский народ. В России живет много людей, которые прекрасно понимают, что происходит и кто развязал вооруженную агрессию против Украины. Многие россияне поддерживают связь с украинскими родственниками и далеко не все ненавидит нашу страну. Хотя эту ненависть Кремль всеми силами пытается разжечь", - утверждает главком ВСУ.

Далее он утверждает, что Украине так или иначе придется выстраиваться отношение с РФ.

"Если война закончится, если будут приняты определенные политические решения, то нам придется со временем выстраивать отношения с "соседом" – Российской Федерацией. От этого никуда не деться. Однако за все преступления в отношении гражданского населения и военнослужащих Украины Россия должна ответить. За каждый разрушенный дом, сломанные судьбы и потерянные жизни наших людей", - добавил Хомчак.

