Если война закончится, нам придется выстраивать отношения с РФ, - Хомчак
После окончания войны на Донбассе Украине так или иначе придется выстраиваться отношения с РФ. Однако российская сторона должна ответить за все преступления против ВСУ и гражданского населения.
Об этом в интервью Обозревателю заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, информирует Цензор.НЕТ.
"Вспомните Германию и как менялось отношение к этой стране. На протяжении десятилетий проходили процессы достижения взаимопонимания, адекватного сосуществования. Сложные процессы. Что касается Российской Федерации – нужно понимать, что с нами воюет кремлевская власть, а не весь российский народ. В России живет много людей, которые прекрасно понимают, что происходит и кто развязал вооруженную агрессию против Украины. Многие россияне поддерживают связь с украинскими родственниками и далеко не все ненавидит нашу страну. Хотя эту ненависть Кремль всеми силами пытается разжечь", - утверждает главком ВСУ.
Далее он утверждает, что Украине так или иначе придется выстраиваться отношение с РФ.
"Если война закончится, если будут приняты определенные политические решения, то нам придется со временем выстраивать отношения с "соседом" – Российской Федерацией. От этого никуда не деться. Однако за все преступления в отношении гражданского населения и военнослужащих Украины Россия должна ответить. За каждый разрушенный дом, сломанные судьбы и потерянные жизни наших людей", - добавил Хомчак.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про яку з двох Німеччин плете суворов? Про ту, де були військові бази NATO , та працювало "Радіо Свобода", чи ту, де були військові бази СРСР, Штазі, Берлінська стіна та Гєнсєк СЕПН?
знаючи історію своєї Батьківщини, треба знати і цю істину, особливо військовому
Она точно выстроит отношения с паРашей при помощи ваЗЕлина.
Тварь...
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/3460625557400580?__cft__[0]=********************************************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 29 хв ·
Наш головнокомандувач Хомчак не любить воювати, проте любить давати інтерв'ю. В останньому інтерв'ю він сказав, що нам доведеться вибудовувати відносини з ерефією.
Про мирні відносини з окупантами він, значить, мріє.
Московський головнокомандувач мріє про знищення Української держави, а український головнокомандувач мріє про «відносини» з москвою. Як гадаєте, хто з них переможе?
Хомчака треба міняти. Наступний головнокомандувач має бути або з яйцями, або без язика.
Ну так давай, "раскажи" нам. Починай.
Наиболее серьезные сокращения личного состава отмечены в Военно-воздушных силах Украины - 23,9%, подразделениях связи и радиоэлектронной борьбы - 33,4%, а так же подразделений сил специальных операций (ССО) - 17,4%.
Общий уровень зарплаты военнослужащих с учетом индекса инфляции снизился на 3,4%.
За 2020 год не введено в строй ни одного объекта социальной инфраструктуры для обеспечения нужд ВСУ.
За 2020 год фактически ликвидированы подразделения перспективных военных направлений - аэроразведывательная служба, централизованная служба беспилотных летательных аппаратов, специализированная служба системы визуального контроля, специализированная служба перехвата и дешифрования сообщений тактического уровня. https://timeze2019.blogspot.com/
Війна вже давно по дорогам блука,
І розум лякає, і жертви шука.
І душу їдять нам свої хробаки,
І плинуть без Віри літа і роки.
Вдягай окуляри з яким хочеш склом-
Та зміниться світ під твоїм же чолом.
Якщо хтось вбиває тепер, то колись
І їх повбивають хоч скільки молись.
В Природі ж існує Закон назавжди,
Що дія й супротив всі рівні завжди!
Тому , щоб баланс
в Україну прийшов
Потрібно, щоб душу Зеленський знайшов.
Якщо фєдєрашка, за допомогою зє та хомчака переможе, то не стане України...
За які відносини цей πдар каже???