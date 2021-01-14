РУС
Если война закончится, нам придется выстраивать отношения с РФ, - Хомчак

После окончания войны на Донбассе Украине так или иначе придется выстраиваться отношения с РФ. Однако российская сторона должна ответить за все преступления против ВСУ и гражданского населения.

Об этом в интервью Обозревателю заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, информирует Цензор.НЕТ.

"Вспомните Германию и как менялось отношение к этой стране. На протяжении десятилетий проходили процессы достижения взаимопонимания, адекватного сосуществования. Сложные процессы. Что касается Российской Федерации – нужно понимать, что с нами воюет кремлевская власть, а не весь российский народ. В России живет много людей, которые прекрасно понимают, что происходит и кто развязал вооруженную агрессию против Украины. Многие россияне поддерживают связь с украинскими родственниками и далеко не все ненавидит нашу страну. Хотя эту ненависть Кремль всеми силами пытается разжечь", - утверждает главком ВСУ.

Далее он утверждает, что Украине так или иначе придется выстраиваться отношение с РФ.

"Если война закончится, если будут приняты определенные политические решения, то нам придется со временем выстраивать отношения с "соседом" – Российской Федерацией. От этого никуда не деться. Однако за все преступления в отношении гражданского населения и военнослужащих Украины Россия должна ответить. За каждый разрушенный дом, сломанные судьбы и потерянные жизни наших людей", - добавил Хомчак. 

+85
Дайте угадаю: попросить прощения у росии, пустить воду у крысм и публично наказать на Майдане девушку, которая написала шо никагда мы не будем братьями?
Такой план у тебя хомчак?
показать весь комментарий
14.01.2021 08:57 Ответить
+60
Этот военный путает себя с политиками. Его дело все обставить так что и дальние соседи жидко срали при упоминании его войск!
показать весь комментарий
14.01.2021 08:57 Ответить
+54
показать весь комментарий
14.01.2021 08:59 Ответить
"Вспомните Германию и как менялось отношение к этой стране"
Про яку з двох Німеччин плете суворов? Про ту, де були військові бази NATO , та працювало "Радіо Свобода", чи ту, де були військові бази СРСР, Штазі, Берлінська стіна та Гєнсєк СЕПН?
показать весь комментарий
15.01.2021 07:08 Ответить
війна закінчиться тільки тоді коли не буде Орди.
знаючи історію своєї Батьківщини, треба знати і цю істину, особливо військовому
показать весь комментарий
15.01.2021 07:22 Ответить
Плохо, когда армией Героев командует гнида.
Она точно выстроит отношения с паРашей при помощи ваЗЕлина.
Тварь...
показать весь комментарий
15.01.2021 07:32 Ответить
Як на мене, відносини у цих засратих генералів з рашою ніколи й не припинялися. Їхня задача лякати Росією і відступати. А собі лізти в політику, продавати совість і багатіти.
показать весь комментарий
15.01.2021 11:22 Ответить
Хімчак уже выиграл войну? Напоминает цыгана, который трепется по поводу того, шо он будет делать, когда украдет на базаре коня.
показать весь комментарий
15.01.2021 07:43 Ответить
Хомчак ещё не выиграл, но зеля уже пр""""л
показать весь комментарий
15.01.2021 08:34 Ответить
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__cft__[0]=********************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/3460625557400580?__cft__[0]=********************************************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 29 хв ·

Наш головнокомандувач Хомчак не любить воювати, проте любить давати інтерв'ю. В останньому інтерв'ю він сказав, що нам доведеться вибудовувати відносини з ерефією.

Про мирні відносини з окупантами він, значить, мріє.

Московський головнокомандувач мріє про знищення Української держави, а український головнокомандувач мріє про «відносини» з москвою. Як гадаєте, хто з них переможе?

Хомчака треба міняти. Наступний головнокомандувач має бути або з яйцями, або без язика.
показать весь комментарий
15.01.2021 07:56 Ответить
Перевір кальсони : там Пєтя тобі насрав такий негідник.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:26 Ответить
"А вам пока никто об этом не арссказывает."
Ну так давай, "раскажи" нам. Починай.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:27 Ответить
ну в нас по великому рахунку відносини-то і не закінчувались: бізнес йде, люди їздять, газ качається! Звичайно не в таких об'ємах як до 2014-ого року, АЛЕ.....
показать весь комментарий
15.01.2021 07:57 Ответить
Треба усім світом підар.цію обнести колючим дротом! Нема нічого спільного зі зомбі.
показать весь комментарий
15.01.2021 07:59 Ответить
Хомчак - это сивохо сегодня. На нем проверяют реакцию граждан на реакцию просовывания им в анус руссскогомира ещё на поглубже. Но естьже какая-то база: почему именно сейчас. Поэтому , уважаемый Ценсор, с нетерпением ждём, когда вы нам сообщите о том, что в Берлине ермак договорился с рашкой "о восстановлении торговов-экономических отношений" ? Новости уж несоклько дней, а геде она у вас на сайте ?
показать весь комментарий
15.01.2021 08:33 Ответить
Може б цей козел спочатку думав про війну, ***++ ?
показать весь комментарий
15.01.2021 09:08 Ответить
За 2020 год общее количество военнослужащих проходящих службу на контрактной основе сократилось на 16, 8%. Данное уменьшение численного состава на 1,4% компенсировано набором личного состава по призыву. Количество личного состава имеющего срок кадровой службы более 3 лет за год снизился на 39,4%
Наиболее серьезные сокращения личного состава отмечены в Военно-воздушных силах Украины - 23,9%, подразделениях связи и радиоэлектронной борьбы - 33,4%, а так же подразделений сил специальных операций (ССО) - 17,4%.
Общий уровень зарплаты военнослужащих с учетом индекса инфляции снизился на 3,4%.
За 2020 год не введено в строй ни одного объекта социальной инфраструктуры для обеспечения нужд ВСУ.
За 2020 год фактически ликвидированы подразделения перспективных военных направлений - аэроразведывательная служба, централизованная служба беспилотных летательных аппаратов, специализированная служба системы визуального контроля, специализированная служба перехвата и дешифрования сообщений тактического уровня. https://timeze2019.blogspot.com/
показать весь комментарий
15.01.2021 09:12 Ответить
Какой бред! Сравнивать РФ и Германию - это нонсенс.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:37 Ответить
Оккупация Крыма это тоже часть войны.
показать весь комментарий
15.01.2021 09:38 Ответить
Дэбил!!!! какие отношения могут быть с козломордыми ПИ,,,,сами??? только 10-ти метровый забор, минные поля и тд вот это набрал малоПИД,,,роский нарко-Дурак "генералов" под стать себе....
показать весь комментарий
15.01.2021 09:54 Ответить
Дуже вірно, один раз вже будували паркан при "Кроліку", кучу грошей витратили- і де цей паркан та що він тобі приніс?
Війна вже давно по дорогам блука,

І розум лякає, і жертви шука.

І душу їдять нам свої хробаки,

І плинуть без Віри літа і роки.

Вдягай окуляри з яким хочеш склом-

Та зміниться світ під твоїм же чолом.

Якщо хтось вбиває тепер, то колись

І їх повбивають хоч скільки молись.

В Природі ж існує Закон назавжди,

Що дія й супротив всі рівні завжди!

Тому , щоб баланс
в Україну прийшов


Потрібно, щоб душу Зеленський знайшов.

показать весь комментарий
19.01.2021 11:56 Ответить
превратим их в московию , а потом будут какие- нибудь отношения
показать весь комментарий
15.01.2021 09:58 Ответить
в нормальной стране с таких "выстраивателей отношений с врагом" срывают погоны
показать весь комментарий
15.01.2021 10:11 Ответить
Я знаю на які політичні рішення він натякає...готують неньку до капітуляції та виплати контрибуцій для росії.В якості контрибуції росія може погодитися взяти не тільки гроші..
показать весь комментарий
15.01.2021 10:35 Ответить
Мужики, не люблю Зе-соплю и все его окружение, голосовал за Пороха, поскольку даже общался с ним лично в молодости!!! Но будем обьективны! Что он не правильно сказал??? Россия - это не сумашедший сосед по лесничной клетке, от которого можно просто переехать в другую квартиру. Хотим мы этого или нет, рано или поздно мириться и восстанавливать отношения все равно прийдется, воевать столетиями никто не будет, просто посмотрите на политические рейтинги сегодняшнего дня - ОПЖ уже в тройке лидеров и это не купленные рейтинги а вполне реальные, "уставших от войны" все больше и больше, "вата" разрастается и крепнет, а патриоты-националисты геройски гибнут как на фронте так и в тылу от действий Зе-сопли и его окружения............. Другой вопрос что примирение может уйти несколько десятков лет, и кстати Германия этому неплохой пример, раньше это был оплот фашизма и крови, но прошло 70 лет, сменились поколения и сейчас Германия один из наших самых близких союзников и центр Евросоюза в который мы так стремимся попасть. О Гитлере который убил миллионы украинцев (как и Сталин впрочем) современным немцам уже никто особо не вспоминает, точно также будет и с Россией, но для этого должно пройти очень много лет, в лучшем случае примирение увидят наши внуки да и то в зрелом возрасте.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:43 Ответить
Застрелись, ненормальний! Ти мені будеш розказувати, що цар поганий, а народ нормальний. Хто голосував за цього царя впродовж 20-ти років його правління? Почитай історію України та її відносини з москалями впродовж останніх 500 років. Ти маєш говорити, що на уламках розваленої імперії я розтрощу кремлівську звєзду і поставлю там український прапор. Чому ти нічого не говориш про Крим? Хто командує нашим військом? Жах!
показать весь комментарий
15.01.2021 10:50 Ответить
Да,это кремль развязал войну.Но с автоматом на нашей территории бегают российские граждане,которые *очень любят* Украину.А высер Хомчака яркая демагогия, направленная на защиту действий главнокомандующего, который ведёт себя по принципу *и на ... сесть и рыбку съесть*.Украине придётся ещё многое исправлять то,что наделала эта власть.А Хомчак очередной персонаж из услужливых слуг для нашего президента.Дуже соромно,що такэ нэ долугэ, министром обороны.Срамота,срамота,срамота.А вообще хочется мотюгаться.
показать весь комментарий
15.01.2021 10:58 Ответить
жидокацап Хомчак ніколи і не поривав стосунки з Московією; це в нього на пиці вигравіровано золотими літерами
показать весь комментарий
15.01.2021 11:20 Ответить
Якщо ми переможемо, то фєдєрашка розвалиться.
Якщо фєдєрашка, за допомогою зє та хомчака переможе, то не стане України...
За які відносини цей πдар каже???
показать весь комментарий
15.01.2021 11:23 Ответить
Читаю молодих і необізнаних в людей - і дивуюсь їх наївності. Росія - термоядерна держава із системою доставки цієї зброї із швидкістю, яку ще років 8 не будуть мати навіть США. Росія має енергетичні ресурси для свого забезпечення на століття - а це є головною важелем технічного розвитку держави. А Україна, нажаль, довгі роки із Шебелінки задарма давала газ Москві та має невеликі залишки цього ресурсу на 7-10 років. Заводи і технологічні підприємства в Україні не працюють і виробіток ВВП складається із послуг, а не товару. Такий ВВП міг би бути реалістичним, якби Україна випускала долар замість папірців, які звуться гривнею. Таким чином, у України немає майбутнього і вже зараз без додаткових кредитів ззовні на витрати бюджету по обслуговуванню минулих боргів в Україні немає бюджету ( тобто прибутку від діяльності держави) . Жити одним днем , поки жебракам кинуть кістку - хіба це не втрата людської гідності? Хіба це не втрата суверенітету, виконуючи за нову кістку вимоги США на русофобію. Але що таке русофобія, адже Русь руська мова починалася із Києва, а не із Москви , тому ми самі вбиваємо своє минуле та відказалися від своїх пращурів - і це було потрібно лише тим, хто дає нам цю кістку, аби забрати із України все, що можливо. І що ж далі після заборони в побуті російської мови? А далі народи України і Росії нещадно готують до війни на самовбивство. Адже просування НАТО, як військового супротивника Росії до кордонів Росії обов'язково приведе до відповіді Російської держави на самозахист. А це значить, що Україна остаточно стане ворогом термоядерної Росії, яка більш інтенсивно буде втілювати нові розробки на розчленування України шляхом обурення громадян владою чи може навіть продовженням існуючої донбаської уявної громадянської війни , але на теренах інших областей України. Нажаль, ми втратили і розум, і втрачаємо свою державу і Батьківщину.
показать весь комментарий
19.01.2021 11:37 Ответить
