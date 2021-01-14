УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9814 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
24 581 337

Якщо війна закінчиться, нам доведеться вибудовувати відносини з РФ, - Хомчак

Якщо війна закінчиться, нам доведеться вибудовувати відносини з РФ, - Хомчак

Після закінчення війни на Донбасі Україні так чи інакше доведеться вибудовувати відносини з РФ. Однак російська сторона мусить відповісти за всі злочини проти ЗСУ і цивільного населення.

Про це в інтерв'ю Обозревателю заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, інформує Цензор.НЕТ.

"Згадайте Німеччину і як змінювалося ставлення до цієї країни. Протягом десятиліть проходили процеси досягнення взаєморозуміння, адекватного співіснування. Складні процеси. Що стосується Російської Федерації – потрібно розуміти, що з нами воює кремлівська влада, а не весь російський народ. У Росії живе багато людей, які прекрасно розуміють, що відбувається і хто розв'язав збройну агресію проти України. Багато росіян підтримує зв'язок з українськими родичами й далеко не всі ненавидять нашу країну. Хоча цю ненависть Кремль усіма силами намагається розпалити", - стверджує головком ЗСУ.

Далі він стверджує, що Україні так чи інакше доведеться вибудовувати відносини з РФ.

Також читайте: Хомчак про перемир'я на Донбасі: Було б простіше, якби нам дали команду "вперед"

"Якщо війна закінчиться, якщо будуть ухвалені певні політичні рішення, то нам доведеться з часом вибудовувати відносини з "сусідом" – Російською Федерацією. Від цього нікуди не дітися. Однак за всі злочини щодо цивільного населення й військовослужбовців України Росія повинна відповісти. За кожен зруйнований будинок, зламані долі і втрачені життя наших людей", - додав Хомчак.

Автор: 

агресія (1196) росія (67998) Хомчак Руслан (246)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+85
Дайте угадаю: попросить прощения у росии, пустить воду у крысм и публично наказать на Майдане девушку, которая написала шо никагда мы не будем братьями?
Такой план у тебя хомчак?
показати весь коментар
14.01.2021 08:57 Відповісти
+60
Этот военный путает себя с политиками. Его дело все обставить так что и дальние соседи жидко срали при упоминании его войск!
показати весь коментар
14.01.2021 08:57 Відповісти
+54
Если война закончится, нам придется выстраивать отношения с РФ, - главнокомандующий ВСУ Хомчак - Цензор.НЕТ 4955
показати весь коментар
14.01.2021 08:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
"Вспомните Германию и как менялось отношение к этой стране"
Про яку з двох Німеччин плете суворов? Про ту, де були військові бази NATO , та працювало "Радіо Свобода", чи ту, де були військові бази СРСР, Штазі, Берлінська стіна та Гєнсєк СЕПН?
показати весь коментар
15.01.2021 07:08 Відповісти
війна закінчиться тільки тоді коли не буде Орди.
знаючи історію своєї Батьківщини, треба знати і цю істину, особливо військовому
показати весь коментар
15.01.2021 07:22 Відповісти
Плохо, когда армией Героев командует гнида.
Она точно выстроит отношения с паРашей при помощи ваЗЕлина.
Тварь...
показати весь коментар
15.01.2021 07:32 Відповісти
Як на мене, відносини у цих засратих генералів з рашою ніколи й не припинялися. Їхня задача лякати Росією і відступати. А собі лізти в політику, продавати совість і багатіти.
показати весь коментар
15.01.2021 11:22 Відповісти
Хімчак уже выиграл войну? Напоминает цыгана, который трепется по поводу того, шо он будет делать, когда украдет на базаре коня.
показати весь коментар
15.01.2021 07:43 Відповісти
Хомчак ещё не выиграл, но зеля уже пр""""л
показати весь коментар
15.01.2021 08:34 Відповісти
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__cft__[0]=********************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/3460625557400580?__cft__[0]=********************************************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 29 хв ·

Наш головнокомандувач Хомчак не любить воювати, проте любить давати інтерв'ю. В останньому інтерв'ю він сказав, що нам доведеться вибудовувати відносини з ерефією.

Про мирні відносини з окупантами він, значить, мріє.

Московський головнокомандувач мріє про знищення Української держави, а український головнокомандувач мріє про «відносини» з москвою. Як гадаєте, хто з них переможе?

Хомчака треба міняти. Наступний головнокомандувач має бути або з яйцями, або без язика.
показати весь коментар
15.01.2021 07:56 Відповісти
Перевір кальсони : там Пєтя тобі насрав такий негідник.
показати весь коментар
15.01.2021 09:26 Відповісти
"А вам пока никто об этом не арссказывает."
Ну так давай, "раскажи" нам. Починай.
показати весь коментар
15.01.2021 09:27 Відповісти
ну в нас по великому рахунку відносини-то і не закінчувались: бізнес йде, люди їздять, газ качається! Звичайно не в таких об'ємах як до 2014-ого року, АЛЕ.....
показати весь коментар
15.01.2021 07:57 Відповісти
Треба усім світом підар.цію обнести колючим дротом! Нема нічого спільного зі зомбі.
показати весь коментар
15.01.2021 07:59 Відповісти
Хомчак - это сивохо сегодня. На нем проверяют реакцию граждан на реакцию просовывания им в анус руссскогомира ещё на поглубже. Но естьже какая-то база: почему именно сейчас. Поэтому , уважаемый Ценсор, с нетерпением ждём, когда вы нам сообщите о том, что в Берлине ермак договорился с рашкой "о восстановлении торговов-экономических отношений" ? Новости уж несоклько дней, а геде она у вас на сайте ?
показати весь коментар
15.01.2021 08:33 Відповісти
Може б цей козел спочатку думав про війну, ***++ ?
показати весь коментар
15.01.2021 09:08 Відповісти
За 2020 год общее количество военнослужащих проходящих службу на контрактной основе сократилось на 16, 8%. Данное уменьшение численного состава на 1,4% компенсировано набором личного состава по призыву. Количество личного состава имеющего срок кадровой службы более 3 лет за год снизился на 39,4%
Наиболее серьезные сокращения личного состава отмечены в Военно-воздушных силах Украины - 23,9%, подразделениях связи и радиоэлектронной борьбы - 33,4%, а так же подразделений сил специальных операций (ССО) - 17,4%.
Общий уровень зарплаты военнослужащих с учетом индекса инфляции снизился на 3,4%.
За 2020 год не введено в строй ни одного объекта социальной инфраструктуры для обеспечения нужд ВСУ.
За 2020 год фактически ликвидированы подразделения перспективных военных направлений - аэроразведывательная служба, централизованная служба беспилотных летательных аппаратов, специализированная служба системы визуального контроля, специализированная служба перехвата и дешифрования сообщений тактического уровня. https://timeze2019.blogspot.com/
показати весь коментар
15.01.2021 09:12 Відповісти
Какой бред! Сравнивать РФ и Германию - это нонсенс.
показати весь коментар
15.01.2021 09:37 Відповісти
Оккупация Крыма это тоже часть войны.
показати весь коментар
15.01.2021 09:38 Відповісти
Дэбил!!!! какие отношения могут быть с козломордыми ПИ,,,,сами??? только 10-ти метровый забор, минные поля и тд вот это набрал малоПИД,,,роский нарко-Дурак "генералов" под стать себе....
показати весь коментар
15.01.2021 09:54 Відповісти
Дуже вірно, один раз вже будували паркан при "Кроліку", кучу грошей витратили- і де цей паркан та що він тобі приніс?
Війна вже давно по дорогам блука,

І розум лякає, і жертви шука.

І душу їдять нам свої хробаки,

І плинуть без Віри літа і роки.

Вдягай окуляри з яким хочеш склом-

Та зміниться світ під твоїм же чолом.

Якщо хтось вбиває тепер, то колись

І їх повбивають хоч скільки молись.

В Природі ж існує Закон назавжди,

Що дія й супротив всі рівні завжди!

Тому , щоб баланс
в Україну прийшов


Потрібно, щоб душу Зеленський знайшов.

показати весь коментар
19.01.2021 11:56 Відповісти
превратим их в московию , а потом будут какие- нибудь отношения
показати весь коментар
15.01.2021 09:58 Відповісти
в нормальной стране с таких "выстраивателей отношений с врагом" срывают погоны
показати весь коментар
15.01.2021 10:11 Відповісти
Я знаю на які політичні рішення він натякає...готують неньку до капітуляції та виплати контрибуцій для росії.В якості контрибуції росія може погодитися взяти не тільки гроші..
показати весь коментар
15.01.2021 10:35 Відповісти
Мужики, не люблю Зе-соплю и все его окружение, голосовал за Пороха, поскольку даже общался с ним лично в молодости!!! Но будем обьективны! Что он не правильно сказал??? Россия - это не сумашедший сосед по лесничной клетке, от которого можно просто переехать в другую квартиру. Хотим мы этого или нет, рано или поздно мириться и восстанавливать отношения все равно прийдется, воевать столетиями никто не будет, просто посмотрите на политические рейтинги сегодняшнего дня - ОПЖ уже в тройке лидеров и это не купленные рейтинги а вполне реальные, "уставших от войны" все больше и больше, "вата" разрастается и крепнет, а патриоты-националисты геройски гибнут как на фронте так и в тылу от действий Зе-сопли и его окружения............. Другой вопрос что примирение может уйти несколько десятков лет, и кстати Германия этому неплохой пример, раньше это был оплот фашизма и крови, но прошло 70 лет, сменились поколения и сейчас Германия один из наших самых близких союзников и центр Евросоюза в который мы так стремимся попасть. О Гитлере который убил миллионы украинцев (как и Сталин впрочем) современным немцам уже никто особо не вспоминает, точно также будет и с Россией, но для этого должно пройти очень много лет, в лучшем случае примирение увидят наши внуки да и то в зрелом возрасте.
показати весь коментар
15.01.2021 10:43 Відповісти
Застрелись, ненормальний! Ти мені будеш розказувати, що цар поганий, а народ нормальний. Хто голосував за цього царя впродовж 20-ти років його правління? Почитай історію України та її відносини з москалями впродовж останніх 500 років. Ти маєш говорити, що на уламках розваленої імперії я розтрощу кремлівську звєзду і поставлю там український прапор. Чому ти нічого не говориш про Крим? Хто командує нашим військом? Жах!
показати весь коментар
15.01.2021 10:50 Відповісти
Да,это кремль развязал войну.Но с автоматом на нашей территории бегают российские граждане,которые *очень любят* Украину.А высер Хомчака яркая демагогия, направленная на защиту действий главнокомандующего, который ведёт себя по принципу *и на ... сесть и рыбку съесть*.Украине придётся ещё многое исправлять то,что наделала эта власть.А Хомчак очередной персонаж из услужливых слуг для нашего президента.Дуже соромно,що такэ нэ долугэ, министром обороны.Срамота,срамота,срамота.А вообще хочется мотюгаться.
показати весь коментар
15.01.2021 10:58 Відповісти
жидокацап Хомчак ніколи і не поривав стосунки з Московією; це в нього на пиці вигравіровано золотими літерами
показати весь коментар
15.01.2021 11:20 Відповісти
Якщо ми переможемо, то фєдєрашка розвалиться.
Якщо фєдєрашка, за допомогою зє та хомчака переможе, то не стане України...
За які відносини цей πдар каже???
показати весь коментар
15.01.2021 11:23 Відповісти
Читаю молодих і необізнаних в людей - і дивуюсь їх наївності. Росія - термоядерна держава із системою доставки цієї зброї із швидкістю, яку ще років 8 не будуть мати навіть США. Росія має енергетичні ресурси для свого забезпечення на століття - а це є головною важелем технічного розвитку держави. А Україна, нажаль, довгі роки із Шебелінки задарма давала газ Москві та має невеликі залишки цього ресурсу на 7-10 років. Заводи і технологічні підприємства в Україні не працюють і виробіток ВВП складається із послуг, а не товару. Такий ВВП міг би бути реалістичним, якби Україна випускала долар замість папірців, які звуться гривнею. Таким чином, у України немає майбутнього і вже зараз без додаткових кредитів ззовні на витрати бюджету по обслуговуванню минулих боргів в Україні немає бюджету ( тобто прибутку від діяльності держави) . Жити одним днем , поки жебракам кинуть кістку - хіба це не втрата людської гідності? Хіба це не втрата суверенітету, виконуючи за нову кістку вимоги США на русофобію. Але що таке русофобія, адже Русь руська мова починалася із Києва, а не із Москви , тому ми самі вбиваємо своє минуле та відказалися від своїх пращурів - і це було потрібно лише тим, хто дає нам цю кістку, аби забрати із України все, що можливо. І що ж далі після заборони в побуті російської мови? А далі народи України і Росії нещадно готують до війни на самовбивство. Адже просування НАТО, як військового супротивника Росії до кордонів Росії обов'язково приведе до відповіді Російської держави на самозахист. А це значить, що Україна остаточно стане ворогом термоядерної Росії, яка більш інтенсивно буде втілювати нові розробки на розчленування України шляхом обурення громадян владою чи може навіть продовженням існуючої донбаської уявної громадянської війни , але на теренах інших областей України. Нажаль, ми втратили і розум, і втрачаємо свою державу і Батьківщину.
показати весь коментар
19.01.2021 11:37 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 