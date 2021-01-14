Якщо війна закінчиться, нам доведеться вибудовувати відносини з РФ, - Хомчак
Після закінчення війни на Донбасі Україні так чи інакше доведеться вибудовувати відносини з РФ. Однак російська сторона мусить відповісти за всі злочини проти ЗСУ і цивільного населення.
Про це в інтерв'ю Обозревателю заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, інформує Цензор.НЕТ.
"Згадайте Німеччину і як змінювалося ставлення до цієї країни. Протягом десятиліть проходили процеси досягнення взаєморозуміння, адекватного співіснування. Складні процеси. Що стосується Російської Федерації – потрібно розуміти, що з нами воює кремлівська влада, а не весь російський народ. У Росії живе багато людей, які прекрасно розуміють, що відбувається і хто розв'язав збройну агресію проти України. Багато росіян підтримує зв'язок з українськими родичами й далеко не всі ненавидять нашу країну. Хоча цю ненависть Кремль усіма силами намагається розпалити", - стверджує головком ЗСУ.
Далі він стверджує, що Україні так чи інакше доведеться вибудовувати відносини з РФ.
"Якщо війна закінчиться, якщо будуть ухвалені певні політичні рішення, то нам доведеться з часом вибудовувати відносини з "сусідом" – Російською Федерацією. Від цього нікуди не дітися. Однак за всі злочини щодо цивільного населення й військовослужбовців України Росія повинна відповісти. За кожен зруйнований будинок, зламані долі і втрачені життя наших людей", - додав Хомчак.
Про яку з двох Німеччин плете суворов? Про ту, де були військові бази NATO , та працювало "Радіо Свобода", чи ту, де були військові бази СРСР, Штазі, Берлінська стіна та Гєнсєк СЕПН?
знаючи історію своєї Батьківщини, треба знати і цю істину, особливо військовому
Она точно выстроит отношения с паРашей при помощи ваЗЕлина.
Тварь...
Наш головнокомандувач Хомчак не любить воювати, проте любить давати інтерв'ю. В останньому інтерв'ю він сказав, що нам доведеться вибудовувати відносини з ерефією.
Про мирні відносини з окупантами він, значить, мріє.
Московський головнокомандувач мріє про знищення Української держави, а український головнокомандувач мріє про «відносини» з москвою. Як гадаєте, хто з них переможе?
Хомчака треба міняти. Наступний головнокомандувач має бути або з яйцями, або без язика.
Ну так давай, "раскажи" нам. Починай.
Якщо фєдєрашка, за допомогою зє та хомчака переможе, то не стане України...
За які відносини цей πдар каже???