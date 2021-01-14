Якщо війна закінчиться, нам доведеться вибудовувати відносини з РФ, - Хомчак

Після закінчення війни на Донбасі Україні так чи інакше доведеться вибудовувати відносини з РФ. Однак російська сторона мусить відповісти за всі злочини проти ЗСУ і цивільного населення.

Про це в інтерв'ю Обозревателю заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, інформує Цензор.НЕТ.

"Згадайте Німеччину і як змінювалося ставлення до цієї країни. Протягом десятиліть проходили процеси досягнення взаєморозуміння, адекватного співіснування. Складні процеси. Що стосується Російської Федерації – потрібно розуміти, що з нами воює кремлівська влада, а не весь російський народ. У Росії живе багато людей, які прекрасно розуміють, що відбувається і хто розв'язав збройну агресію проти України. Багато росіян підтримує зв'язок з українськими родичами й далеко не всі ненавидять нашу країну. Хоча цю ненависть Кремль усіма силами намагається розпалити", - стверджує головком ЗСУ.

Далі він стверджує, що Україні так чи інакше доведеться вибудовувати відносини з РФ.

"Якщо війна закінчиться, якщо будуть ухвалені певні політичні рішення, то нам доведеться з часом вибудовувати відносини з "сусідом" – Російською Федерацією. Від цього нікуди не дітися. Однак за всі злочини щодо цивільного населення й військовослужбовців України Росія повинна відповісти. За кожен зруйнований будинок, зламані долі і втрачені життя наших людей", - додав Хомчак.