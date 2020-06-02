Сейчас нет угрозы широкомасштабного наступления армии РФ на Донбассе, - Резников

Вице-премьер Алексей Резников не считает, что сейчас существует угроза продвижения вглубь территории Украины войск РФ.

Об этом Резников заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ..

"В Украине с 2014 года продолжается война, вооруженная агрессия соседнего государства, и больших угроз трудно уже придумать. Продвижение российских войск вглубь территории Украины я уже не вижу как угрозу. Потому 350 тысяч украинских бойцов прошли испытания на восточном фронте, и это серьезный потенциал, которым не обладают сегодня даже многие европейские страны. Поэтому я думаю, что широкомасштабной войны на сегодняшний день быть не может, тем более в условиях экономического кризиса, и коронавирусной пандемии ", - отметил Резников.

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Он отметил, что вызов есть, "но мы с этим вызовом живем шесть лет ... и Украина сегодня своей кровью оплачивает спокойствие Европы".

"На самом деле война происходит не на востоке Украины - война происходит на востоке Европы. Поэтому мы и призываем и приглашаем наших западных партнеров: давайте пересмотрим Будапештский меморандум, дадим ему оценку - откровенный, честный, глядя друг другу в глаза, и будем думать, что делать дальше ", - подчеркнул вице-премьер.

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