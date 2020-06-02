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Новини Агресія Росії проти України
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Зараз немає загрози широкомасштабного наступу армії РФ на Донбасі, - Резніков

Зараз немає загрози широкомасштабного наступу армії РФ на Донбасі, - Резніков

Віцепрем'єр Олексій Резніков не вважає, що зараз існує загроза просування вглиб території України військ РФ.

Про це Резніков заявив у ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В Україні з 2014 року триває війна, збройна агресія сусідньої держави, і більших загроз важко вже придумати. Просунення російських військ углиб території України я вже не вбачаю як загрозу. Бо 350 тисяч українських бійців пройшли випробування на східному фронті, і це серйозний потенціал, яким не володіє сьогодні навіть багато європейських країн. Тому я думаю, що широкомасштабної війни на сьогоднішній день бути не може, тим паче в умовах економічної кризи і коронавірусної пандемії", - зазначив Резніков.

Він наголосив, що виклик є, "але ми з цим викликом живемо шість років… і Україна сьогодні своєю кров’ю сплачує спокій Європи".

"Насправді війна відбувається не на сході України – війна відбувається на сході Європи. Тому ми якраз і закликаємо, і запрошуємо наших західних партнерів:  перегляньмо Будапештський меморандум, даймо йому оцінку - відверту, чесну, дивлячись одне одному в очі, і будемо думати, що робити далі", - наголосив віцепрем’єр.

Читайте: РФ розмістила нову партію САУ "Мста-СМ2" за 60 км від кордону з Україною

Автор: 

агресія (1194) армія рф (17216) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+19
В рамках добрососедских отношений проходят ежедневные обстрелы.
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02.06.2020 01:38
+17
Он прав. Кацапам нет смысла вторгаться. Зачем? В кресле президента Украины - их управляемая кукла, глава офиса - агент ФСБ. Зеленая шайка выполняет задачу по присоединению Украины к Российской империи согласно инструкции. Так что и без вторжения можно обойтись.
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02.06.2020 02:03
+16
Зато есть не менее страшная угроза: миллионы предателей получат право голоса, и притащат на Банковую банду ЗаЖоПников.
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02.06.2020 01:41
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В рамках добрососедских отношений проходят ежедневные обстрелы.
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02.06.2020 01:38 Відповісти
Чому замість За про загрози розповідає Резніков?
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02.06.2020 01:38 Відповісти
Похоже Зе давно тю-тю; вместо него двойник. К людям давно не выходил; оппозиционную прессу на конференцию не пускает.
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02.06.2020 01:42 Відповісти
я бы побрезговал быть двойником Зе.
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02.06.2020 01:56 Відповісти
Платят ему, наверное, хорошо; работа непыльная. Правда, он не понимает что смертный приговор ему уже вынесен: слишком много знает. Такова судьба двойников.
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02.06.2020 01:57 Відповісти
Наркоша согласится
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02.06.2020 03:31 Відповісти
Не, не похоже.
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02.06.2020 07:04 Відповісти
Я тоже так думал, пока Арестович не показал ролик "а снится мне не рокот космодрома" с Илоном Маском.
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02.06.2020 07:15 Відповісти
Это ж дипфейк, а не двойник.
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02.06.2020 07:30 Відповісти
Taк то же самое и про пресс-конференцию можно сказать. И про возложение цветов на 9-е мая.
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02.06.2020 10:26 Відповісти
Да, в любом случае он был обречен.
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02.06.2020 10:30 Відповісти
Та робить нічого - "двійника" підшукувать... "Попка" "прощебече" те, що йому під ніс покладуть і пальцем ткнуть... Я ж писав, ще у березні 2019-го, що "Блазень" буде "декоративною фігурою", таким собі "японським імператором" чи "китайським богдиханом", які сиділи в "Закритому місті", їли, пили, трахали наложниць, а державою керували інші люди... Так мені "очі видерти" рвалися... Що маємо? Особа з "технічної обслуги" президента їде на міжнародну зустріч з питань міжнародної політики, в складі офіційної делегації... У якості кого? "Виконуючого обов"язки президента"? Чи "смотрящого"? Щоб Рєзніков, Татан і Кулеба "не допустили "вольностєй"?
А чим САМ займається? "Кокс" нюхає?...
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02.06.2020 07:31 Відповісти
Памперси, тричі ж потерпілий.
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02.06.2020 08:43 Відповісти
Отвлекают людей жидкие,чувствуют свой конец предатели,хуцпа уже не проходит и словам никто не верит,а дела у вас предательские.
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02.06.2020 01:40 Відповісти
счетает Резников......это великий счетовод,а как отвечают великие счетоводы по своим счетам?
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02.06.2020 01:41 Відповісти
Зато есть не менее страшная угроза: миллионы предателей получат право голоса, и притащат на Банковую банду ЗаЖоПников.
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02.06.2020 01:41 Відповісти
Если в США начнется смута, то все реально.
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02.06.2020 01:49 Відповісти
смута там для низших слоев населения, у высших идет банальный дележ денег, когда поделят - смута быстро прекратится и на сцену выйдет новый спаситель государства весь в белом
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02.06.2020 05:38 Відповісти
Кстати да!.Сейчас амерам точно не до нас.
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02.06.2020 08:41 Відповісти
С каких пор Резников стал эксперДом в военной сфере ? - иди законы принимай ( только нормальные , а не как обычно...)
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02.06.2020 01:56 Відповісти
Він заступник прем'єра, тобто має обмежений рівень повноважень і не є депутатом, який приймає закони.
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02.06.2020 02:00 Відповісти
бостууууууга,опять ты тут трешься ,татаромордовский Ыксперд
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02.06.2020 12:16 Відповісти
Чим "широкомасштабне вторгнення" відрізняється від "вузькомасштабного вторгнення", в військових термінах? Як виміряти своє національне приниження : чи буде воно меншим від "вузькомасштабного вторгнення"?
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02.06.2020 02:03 Відповісти
на полшишечки вторглись
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02.06.2020 05:39 Відповісти
Он прав. Кацапам нет смысла вторгаться. Зачем? В кресле президента Украины - их управляемая кукла, глава офиса - агент ФСБ. Зеленая шайка выполняет задачу по присоединению Украины к Российской империи согласно инструкции. Так что и без вторжения можно обойтись.
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02.06.2020 02:03 Відповісти
Ты известный зехолуй ,полезный идиот 🤡🤢👃🏻🎹членограя Криворожского
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02.06.2020 10:32 Відповісти
Сейчас нет угрозы широкомасштабного наступления армиии РФ на Донбассе, - Резников - Цензор.НЕТ 1082
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02.06.2020 06:18 Відповісти
Это лично путлер Резнику про отсутствие угрозы рассказал? Идиоты, как можно что-то утверждать, если даже ближайшее окружение ***** не знает, что у Кабаева в башке
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02.06.2020 06:52 Відповісти
**** ДЕБІЛ слугоуродівський, допоки є ********* і у ньому правлять бал такі як ***** ця загроза існуватиме завжди, 100 проти одного, що у 14-му році цей типовий придурок вважав те саме!
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02.06.2020 06:59 Відповісти
"вооруженная агрессия соседнего государства",Источник: https://censor.net/n3199381
- кідарюга куйловский мокросракий, як називається "соседнее государство", чому противник а не враг ? Агент впливу кремля як і його господар та вся ЗЕшобла, заколисує (убаюкивает) всіх (і нас і Європу) своїми висерами і випердами про миролюбність рашки, відсутність загрози. Та зроблять вам москалі Грузію 2020, так що обсеретесь (з Європою в т.ч.) і штани не встигнете зняти.
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02.06.2020 07:14 Відповісти
Клоун и его новый министр обороны, назначенный путлером, делают всё чтобы 350 тысяч украинских бойцов уволились из армии, а добровольцев они пересажают.
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02.06.2020 07:42 Відповісти
Перечитав я коментарі... І от що скажу словами, начебто, Чингізхана, з книги одного казахського письменника: "Войны затевают не правители. Войны затевают миллионы пустых животов, миллионы завистливых глаз и миллионы жадных рук...". В Криму, в цьому році, дощів мало. Водосховища майже пусті. Люди можуть прожить без їжі тиждень-два, а без води - пару днів. Хтось думає, що Путін віддасть Крим, пожалівши жителів? Щоб не допустить повстання, у нього буде один вихід - ударить з Донбасу на Перекоп...
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02.06.2020 07:44 Відповісти
Сумніваюсь відносно повстання. Там військових більше чим населення, яке ж до того "ватне". Будуть тільки хрестними ходами іти з іконами путіна.
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02.06.2020 08:47 Відповісти
А Путін його "придумає", і скаже, що він змушений організувать агресію проти України, щоб запобігти масовим заворушенням в Криму...
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02.06.2020 09:16 Відповісти
В принципі може військових переодягнути в цивільний і жіночий одяг і кинути на прорив адмінкордону. ця падла ще така падлюка.
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02.06.2020 09:36 Відповісти
А шо Резніков військовий спеціаліст, аналітик?
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02.06.2020 08:17 Відповісти
Олексій Юрійович Резніков - український правник, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] , партнер компанії «Астерс» (з листопада 2018 року), заступник голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Київської міськадміністрації (з квітня 2016 року по вересень 2018 року), заступник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0 міського голови - секретар https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Київської міської ради (з червня 2014 року по грудень 2015 року), адвокат, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Заслужений юрист України , Майстер спорту України. Представник України у робочій підгрупі з політичних питань https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B7_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Тристоронньої контактної групи (з 18 вересня 2019 року)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] .
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02.06.2020 08:19 Відповісти
Одним словом - бумагоноситель/маратель.
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02.06.2020 08:33 Відповісти
ИХТАМНЕТ
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02.06.2020 09:29 Відповісти
Порохобот, шоле
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02.06.2020 09:31 Відповісти
Давайте розпустимо армію... - Міністр каже що ніякої небезпеки...
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02.06.2020 10:00 Відповісти
Оно гнида из шоблы прислуги путлерастов
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02.06.2020 10:36 Відповісти
Ну раз Резников сказал, что угорозы нет - значит угорзы нет. Мышебратья, епта!
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02.06.2020 10:22 Відповісти
 
 