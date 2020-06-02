Зараз немає загрози широкомасштабного наступу армії РФ на Донбасі, - Резніков

Віцепрем'єр Олексій Резніков не вважає, що зараз існує загроза просування вглиб території України військ РФ.

Про це Резніков заявив у ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В Україні з 2014 року триває війна, збройна агресія сусідньої держави, і більших загроз важко вже придумати. Просунення російських військ углиб території України я вже не вбачаю як загрозу. Бо 350 тисяч українських бійців пройшли випробування на східному фронті, і це серйозний потенціал, яким не володіє сьогодні навіть багато європейських країн. Тому я думаю, що широкомасштабної війни на сьогоднішній день бути не може, тим паче в умовах економічної кризи і коронавірусної пандемії", - зазначив Резніков.

Він наголосив, що виклик є, "але ми з цим викликом живемо шість років… і Україна сьогодні своєю кров’ю сплачує спокій Європи".

"Насправді війна відбувається не на сході України – війна відбувається на сході Європи. Тому ми якраз і закликаємо, і запрошуємо наших західних партнерів: перегляньмо Будапештський меморандум, даймо йому оцінку - відверту, чесну, дивлячись одне одному в очі, і будемо думати, що робити далі", - наголосив віцепрем’єр.

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