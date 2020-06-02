Зараз немає загрози широкомасштабного наступу армії РФ на Донбасі, - Резніков
Віцепрем'єр Олексій Резніков не вважає, що зараз існує загроза просування вглиб території України військ РФ.
Про це Резніков заявив у ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"В Україні з 2014 року триває війна, збройна агресія сусідньої держави, і більших загроз важко вже придумати. Просунення російських військ углиб території України я вже не вбачаю як загрозу. Бо 350 тисяч українських бійців пройшли випробування на східному фронті, і це серйозний потенціал, яким не володіє сьогодні навіть багато європейських країн. Тому я думаю, що широкомасштабної війни на сьогоднішній день бути не може, тим паче в умовах економічної кризи і коронавірусної пандемії", - зазначив Резніков.
Він наголосив, що виклик є, "але ми з цим викликом живемо шість років… і Україна сьогодні своєю кров’ю сплачує спокій Європи".
"Насправді війна відбувається не на сході України – війна відбувається на сході Європи. Тому ми якраз і закликаємо, і запрошуємо наших західних партнерів: перегляньмо Будапештський меморандум, даймо йому оцінку - відверту, чесну, дивлячись одне одному в очі, і будемо думати, що робити далі", - наголосив віцепрем’єр.
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А чим САМ займається? "Кокс" нюхає?...
- кідарюга куйловский мокросракий, як називається "соседнее государство", чому противник а не враг ? Агент впливу кремля як і його господар та вся ЗЕшобла, заколисує (убаюкивает) всіх (і нас і Європу) своїми висерами і випердами про миролюбність рашки, відсутність загрози. Та зроблять вам москалі Грузію 2020, так що обсеретесь (з Європою в т.ч.) і штани не встигнете зняти.