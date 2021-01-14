Синоптики предупредили о существенном похолодании в ближайшие дни
15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры.
Как информирмирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Так, по данным Укргидрометцентра, 15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18° мороза, местами в северных областях до 21° мороза, днем до 10-16° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.
По Киеву 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18° мороза, днем до 11-15° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.
По Киевской области 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18 ° мороза, местами до 21° мороза, днем до 11-16 ° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.
Топ комментарии
+10 Підлога Маккартні
показать весь комментарий14.01.2021 08:58 Ответить Ссылка
+6 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий14.01.2021 09:09 Ответить Ссылка
+5 Юсси Ихалайнен
показать весь комментарий14.01.2021 09:13 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1. Да.
2. Нет.
Ещё вопросы будут?
...
Потому я полностью поддерживаю Степанова с его инициативой верхней теплой одежды и трусов ЗЕбилам не продавать, потому что охлаждение организма (и обморожение) "очень помогают от"(С) ковида, а уж как голая ж* мозг ЗЕбилам прочищает - заглядение.