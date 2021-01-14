Синоптики предупредили о существенном похолодании в ближайшие дни

15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры.

Как информирмирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, по данным Укргидрометцентра, 15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18° мороза, местами в северных областях до 21° мороза, днем до 10-16° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.

По Киеву 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18° мороза, днем до 11-15° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.

По Киевской области 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18 ° мороза, местами до 21° мороза, днем до 11-16 ° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четыре туриста, включая ребенка, пострадали на горнолыжном курорте в Славском, - ГСЧС