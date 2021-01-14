РУС
Синоптики предупредили о существенном похолодании в ближайшие дни

Синоптики предупредили о существенном похолодании в ближайшие дни

15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры.

Как информирмирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, по данным Укргидрометцентра, 15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18° мороза, местами в северных областях до 21° мороза, днем до 10-16° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.

По Киеву 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18° мороза, днем до 11-15° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.

По Киевской области 15-16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18 ° мороза, местами до 21° мороза, днем до 11-16 ° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.

+10
Похолодание?
14.01.2021 08:58
14.01.2021 08:58
+6
Синоптики предупредили о существенном похолодании в ближайшие дни - Цензор.НЕТ 4765

...
14.01.2021 09:09
+5
Отвечаю на оба твои вопроса.
1. Да.
2. Нет.


Ещё вопросы будут?
14.01.2021 09:13
Похолодание?
Синоптики предупредили о существенном похолодании в ближайшие дни - Цензор.НЕТ 3770
14.01.2021 08:58
Отвечаю на оба твои вопроса.
1. Да.
2. Нет.


Ещё вопросы будут?
14.01.2021 09:13
Спасибо за лайк, кучерявый.
14.01.2021 09:16
А ты фотогеничный, Пидлога.
14.01.2021 12:15
Несподівано прийшла зима.
14.01.2021 09:00
Та ще й у січні!
14.01.2021 09:25
О, похолодание - прикольно) там снега случайно не подвезут?
14.01.2021 09:03
прям похолодание? прям зимой? прямо в середине января? прям морозы ударят?
14.01.2021 09:04
Можете считать, что синоптики лично вас не предупреждали.
14.01.2021 09:15
Смотря где.
14.01.2021 09:17
Синоптики предупредили о существенном похолодании в ближайшие дни - Цензор.НЕТ 4765

...
14.01.2021 09:09
Всі ті , так звані "синоптики" - шахраї та брехуни !
14.01.2021 09:19
Значит похолодания не будет?
14.01.2021 09:22
Даа? Чекни Синоптик ЮА - угадывают 95%
14.01.2021 09:23
Чотири дні зими. Не густо.
14.01.2021 09:25
То локальное похолодание, а глобально - потепление.
Потому я полностью поддерживаю Степанова с его инициативой верхней теплой одежды и трусов ЗЕбилам не продавать, потому что охлаждение организма (и обморожение) "очень помогают от"(С) ковида, а уж как голая ж* мозг ЗЕбилам прочищает - заглядение.
14.01.2021 09:45
 
 