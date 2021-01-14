УКР
Новини
6 977 17

Синоптики попередили про істотне похолодання найближчими днями

Синоптики попередили про істотне похолодання найближчими днями

15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба  ДСНС.

Так, за даними Укргідрометцентру, 15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18°С морозу, місцями в північних областях до 21 °С морозу, вдень до 10-16 °С морозу; 17-18 січня холодна погода збережеться.

По Києву 15-16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18 °С морозу, вдень до 11-15 °С морозу; 17-18 січня холодна погода збережеться.

По Київській області 15-16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18 °С морозу, місцями до 21 °С морозу, вдень до 11-16 °С морозу; 17-18 січня холодна погода збережеться.

Також читайте: 55 населених пунктів у чотирьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Гідрометцентр (159) погода (793) ДСНС (5294)
+10
Похолодание?
Синоптики предупредили о существенном похолодании в ближайшие дни - Цензор.НЕТ 3770
14.01.2021 08:58 Відповісти
+6
Синоптики предупредили о существенном похолодании в ближайшие дни - Цензор.НЕТ 4765

...
14.01.2021 09:09 Відповісти
+5
Отвечаю на оба твои вопроса.
1. Да.
2. Нет.


Ещё вопросы будут?
14.01.2021 09:13 Відповісти
Отвечаю на оба твои вопроса.
1. Да.
2. Нет.


Ещё вопросы будут?
14.01.2021 09:13 Відповісти
Спасибо за лайк, кучерявый.
14.01.2021 09:16 Відповісти
А ты фотогеничный, Пидлога.
14.01.2021 12:15 Відповісти
Несподівано прийшла зима.
14.01.2021 09:00 Відповісти
Та ще й у січні!
14.01.2021 09:25 Відповісти
О, похолодание - прикольно) там снега случайно не подвезут?
14.01.2021 09:03 Відповісти
прям похолодание? прям зимой? прямо в середине января? прям морозы ударят?
14.01.2021 09:04 Відповісти
Можете считать, что синоптики лично вас не предупреждали.
14.01.2021 09:15 Відповісти
Смотря где.
14.01.2021 09:17 Відповісти
Всі ті , так звані "синоптики" - шахраї та брехуни !
14.01.2021 09:19 Відповісти
Значит похолодания не будет?
14.01.2021 09:22 Відповісти
Даа? Чекни Синоптик ЮА - угадывают 95%
14.01.2021 09:23 Відповісти
Чотири дні зими. Не густо.
14.01.2021 09:25 Відповісти
То локальное похолодание, а глобально - потепление.
Потому я полностью поддерживаю Степанова с его инициативой верхней теплой одежды и трусов ЗЕбилам не продавать, потому что охлаждение организма (и обморожение) "очень помогают от"(С) ковида, а уж как голая ж* мозг ЗЕбилам прочищает - заглядение.
14.01.2021 09:45 Відповісти
 
 