Синоптики попередили про істотне похолодання найближчими днями

15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, за даними Укргідрометцентру, 15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18°С морозу, місцями в північних областях до 21 °С морозу, вдень до 10-16 °С морозу; 17-18 січня холодна погода збережеться.

По Києву 15-16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18 °С морозу, вдень до 11-15 °С морозу; 17-18 січня холодна погода збережеться.

По Київській області 15-16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18 °С морозу, місцями до 21 °С морозу, вдень до 11-16 °С морозу; 17-18 січня холодна погода збережеться.

