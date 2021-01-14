Синоптики попередили про істотне похолодання найближчими днями
15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Так, за даними Укргідрометцентру, 15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18°С морозу, місцями в північних областях до 21 °С морозу, вдень до 10-16 °С морозу; 17-18 січня холодна погода збережеться.
По Києву 15-16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18 °С морозу, вдень до 11-15 °С морозу; 17-18 січня холодна погода збережеться.
По Київській області 15-16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18 °С морозу, місцями до 21 °С морозу, вдень до 11-16 °С морозу; 17-18 січня холодна погода збережеться.
Топ коментарі
+10 Підлога Маккартні
показати весь коментар14.01.2021 08:58 Відповісти Посилання
+6 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар14.01.2021 09:09 Відповісти Посилання
+5 Юсси Ихалайнен
показати весь коментар14.01.2021 09:13 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. Да.
2. Нет.
Ещё вопросы будут?
...
Потому я полностью поддерживаю Степанова с его инициативой верхней теплой одежды и трусов ЗЕбилам не продавать, потому что охлаждение организма (и обморожение) "очень помогают от"(С) ковида, а уж как голая ж* мозг ЗЕбилам прочищает - заглядение.