ГСЧС предупреждает о значительной снеголавинной опасности на Закарпатье. Туристам рекомендовано воздержаться от выхода в высокогорье

Сегодня, 14 января в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

В связи с этим спасатели призывают находящихся в горной местности быть внимательными и прислушивайтесь к предостережениям ГСЧС.

Кроме этого, по данным спасателей, осложнение погодных условий наблюдается на г. Поп Иван Черногорский.

"По состоянию на 08:00 14 января на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Метель, падает снег. Ветер южный, юго-западный 7-8 м / с. Температура воздуха -13 ° С. Из-за осложнения погодных условий туристам следует воздержаться от выхода в высокогорье", - подчеркивается в сообщении.

