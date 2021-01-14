РУС
ГСЧС предупреждает о значительной снеголавинной опасности на Закарпатье. Туристам рекомендовано воздержаться от выхода в высокогорье

Сегодня, 14 января в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

В связи с этим спасатели призывают находящихся в горной местности быть внимательными и прислушивайтесь к предостережениям ГСЧС.

Кроме этого, по данным спасателей, осложнение погодных условий наблюдается на г. Поп Иван Черногорский.

"По состоянию на 08:00 14 января на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Метель, падает снег. Ветер южный, юго-западный 7-8 м / с. Температура воздуха -13 ° С. Из-за осложнения погодных условий туристам следует воздержаться от выхода в высокогорье", - подчеркивается в сообщении. 

горы (103) снегопад (787) ГСЧС (5151) Закарпатская область (2684)
Нужно, что бы Зеля поехал туда покататься на лыжах. Нужно как кровь из носа!!!
14.01.2021 10:04 Ответить
Оманське серло вчасно здриснуло звідти.
14.01.2021 10:08 Ответить
 
 