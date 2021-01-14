ДСНС попереджає про значну сніголавинну небезпеку на Закарпатті. Туристам рекомендовано утриматися від виходу на високогір'я

Сьогодні, 14 січня в зв'язку зі снігопадами і хуртовинами, на високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

У зв'язку з цим рятувальники закликають тих, хто перебуває в гірській місцевості, бути уважними і прислухатися до застережень ДСНС.

Крім цього, за даними рятувальників, ускладнення погодних умов спостерігається на г. Піп Іван Чорногірський.

"Станом на 08:00 14 січня на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Заметіль, падає сніг. Вітер південно-західний, південно-західний 7-8 м/с. Температура повітря -13 °С. Через ускладнення погодних умов туристам слід утриматися від виходу на високогір'я", - підкреслюється в повідомленні.

