ДСНС попереджає про значну сніголавинну небезпеку на Закарпатті. Туристам рекомендовано утриматися від виходу на високогір'я
Сьогодні, 14 січня в зв'язку зі снігопадами і хуртовинами, на високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.
У зв'язку з цим рятувальники закликають тих, хто перебуває в гірській місцевості, бути уважними і прислухатися до застережень ДСНС.
Крім цього, за даними рятувальників, ускладнення погодних умов спостерігається на г. Піп Іван Чорногірський.
"Станом на 08:00 14 січня на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Заметіль, падає сніг. Вітер південно-західний, південно-західний 7-8 м/с. Температура повітря -13 °С. Через ускладнення погодних умов туристам слід утриматися від виходу на високогір'я", - підкреслюється в повідомленні.
