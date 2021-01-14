УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9791 відвідувач онлайн
Новини
435 2

ДСНС попереджає про значну сніголавинну небезпеку на Закарпатті. Туристам рекомендовано утриматися від виходу на високогір'я

ДСНС попереджає про значну сніголавинну небезпеку на Закарпатті. Туристам рекомендовано утриматися від виходу на високогір'я

Сьогодні, 14 січня в зв'язку зі снігопадами і хуртовинами, на високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

У зв'язку з цим рятувальники закликають тих, хто перебуває в гірській місцевості, бути уважними і прислухатися до застережень ДСНС.

Крім цього, за даними рятувальників, ускладнення погодних умов спостерігається на г. Піп Іван Чорногірський.

"Станом на 08:00 14 січня на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Заметіль, падає сніг. Вітер південно-західний, південно-західний 7-8 м/с. Температура повітря -13 °С. Через ускладнення погодних умов туристам слід утриматися від виходу на високогір'я", - підкреслюється в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові на час снігопаду заборонено рух фур, - міськрада

Автор: 

гори (85) снігопад (466) ДСНС (5294) Закарпатська область (2166)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нужно, что бы Зеля поехал туда покататься на лыжах. Нужно как кровь из носа!!!
показати весь коментар
14.01.2021 10:04 Відповісти
Оманське серло вчасно здриснуло звідти.
показати весь коментар
14.01.2021 10:08 Відповісти
 
 