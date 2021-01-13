УКР
У Харкові на час снігопаду заборонено рух фур, - міськрада

У Харкові через снігопад заборонено рух вантажівок до 11:00 завтрашнього дня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуХарківської міськради.

"Транзитний рух і рух вантажних автомобілів, маса яких перевищує 8 тонн, через територію міста Харкова заборонено до 11:00 14 січня", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з погіршенням погодних умов у місті і необхідністю негайної організації проведення робіт з прибирання снігу на вулично-дорожній мережі з залученням техніки великої механізації.

Читайте: Циклон "Філомена" викликав аномальні снігопади в Іспанії та рухається на північний схід. Чотири людини загинули. ФОТО

При Гепе такого не было
13.01.2021 11:02 Відповісти
А залізниця там не проходить?
13.01.2021 11:07 Відповісти
Так а они и так уже никуда не едут. Город стоит из-за застрявших фур. Город не чищен. в 9 утра видел первую технику которая выезжала с базы на перекрестке окружной и белгородского шоссе при том, что уже с 5 утра снег валит со страшной силой.
13.01.2021 11:16 Відповісти
 
 