У Харкові на час снігопаду заборонено рух фур, - міськрада

У Харкові через снігопад заборонено рух вантажівок до 11:00 завтрашнього дня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуХарківської міськради.

"Транзитний рух і рух вантажних автомобілів, маса яких перевищує 8 тонн, через територію міста Харкова заборонено до 11:00 14 січня", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з погіршенням погодних умов у місті і необхідністю негайної організації проведення робіт з прибирання снігу на вулично-дорожній мережі з залученням техніки великої механізації.

