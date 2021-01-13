У Харкові на час снігопаду заборонено рух фур, - міськрада
У Харкові через снігопад заборонено рух вантажівок до 11:00 завтрашнього дня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуХарківської міськради.
"Транзитний рух і рух вантажних автомобілів, маса яких перевищує 8 тонн, через територію міста Харкова заборонено до 11:00 14 січня", - йдеться в повідомленні.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з погіршенням погодних умов у місті і необхідністю негайної організації проведення робіт з прибирання снігу на вулично-дорожній мережі з залученням техніки великої механізації.
Підлога Маккартні
5 копійок
Hlib Yeletskyi
